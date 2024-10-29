Artan küresel üretim şeker fiyatlarını baskı altında tutmaya hazır

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Intercontinental Exchange’de şeker vadeli işlemleri, artan üretimin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle Ekim ayının başından bu yana yüzde 4’ten fazla düştü.

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Pazartesi günkü seansta fiyatlar yüzde 2’den fazla düşmüştü; Brezilya’nın Orta-Güney bölgesinde Ekim ayının ilk yarısında şeker kamışı kırma işlemi keskin bir şekilde artmıştı.

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Ancak şeker vadeli işlemleri Salı günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti ve ham petrol fiyatlarındaki artışın ardından %0,9 daha yüksek işlem gördü.

Yazının yazıldığı sırada Intercontinental Exchange’de en aktif şeker kontratı pound başına 22,13 ABD senti seviyesindeydi.

Daha yüksek ham petrol fiyatları, artan benzin fiyatlarına yol açar. Bu, sürücüleri etanole geçmeye teşvik eder, bu da biyoyakıtın daha fazlasının şekerden uzaklaştırılması ve sakaroz arzının sınırlanması anlamına gelir.

Salı günü doların zayıflaması da şeker fiyatlarına destek oldu. Güçlenen dolar, emtiayı yurtdışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

UNICA, Brezilya’da şekerkamışı ezme işleminin arttığını bildirdi

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Brezilya Şeker Kamışı ve Biyoenerji Endüstrisi Derneği (UNICA), cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin Orta-Güney bölgesinde ekim ayının ilk yarısında şeker kamışı kırma işleminin 33,8 milyon ton olduğunu bildirdi.

Raporda, geçen yılın aynı döneminde şekerkamışı kırma işleminin yaklaşık 32,9 milyon ton olduğu belirtiliyor.

Sezon itibarıyla, ekim ayı ortası itibarıyla kümülatif şeker kamışı ezmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 artarak 538,8 milyon tona yükseldi.

Bu arada, ekim ayının ilk yarısında şeker üretiminin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 2,4 milyon tona çıktığı belirtildi.

Sezonun ekim ortası itibarıyla kümülatif şeker üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artarak 35,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Hindistan’daki bol mahsul düşüş eğilimini artırıyor

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2024-25 (Ekim-Eylül) döneminde şeker rekoltesinin bol olacağı beklentisi de fiyatlardaki düşüş eğilimini artırdı.

Hindistan’da Haziran-Eylül aylarında normalin üzerinde bir musonun Asya devinin üretimini artıracağı yönündeki iyimserlik. Hindistan, Brezilya’dan sonra ikinci büyük şeker üreticisidir.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, 30 Eylül’de sona eren muson mevsiminde ülkeye 934,8 milimetre yağış düştüğünü, bunun uzun dönem ortalamasının yüzde 7,6 üzerinde olduğunu bildirdi.

Meteoroloji ajansı ayrıca bu muson mevsiminde Hindistan’ın son dört yılın en fazla yağışını aldığını söyledi.

Ayrıca, Hindistan Gıda Bakanı Pralhad Joshi yakın zamanda hükümetin şeker ihracatına yönelik yasağı kaldırmayı düşündüğünü söyledi. Hükümetin, şeker kamışı üretimine ilişkin endüstri tahminleri ve 2024-25 sezonu için şekerin açılış bakiyesi mevcut olduğunda bir karar alacağını söyledi.

Hindistan, yerel pazarlarda yeterli arzı sağlamak amacıyla Ekim 2023’te şeker ihracatını süresiz olarak kısıtlamıştı.

Hindistan’dan gelen şekerin artması önümüzdeki aylarda küresel piyasalardaki arzı artırabilir ve fiyatlar üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Tayland’ın daha yüksek şeker üretimi

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Ayrıca, dünyanın en çok şeker üreten ülkelerinden biri olan Tayland’daki üretim artışı da piyasa beklentilerini olumsuz etkiledi.

Tayland Şeker Kamışı ve Şeker Kurulu Ofisi, geçen hafta Tayland’ın 2024-25 şeker üretiminin bir önceki yıla göre %18 artarak 10,35 milyon tona çıkacağını öngörmüştü. Barchart.com’un raporuna göre;

Ülke, nisan ayında sona eren 2023-24 sezonunda 8,77 milyon ton şeker üretti. Tayland, dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumunda.