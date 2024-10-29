BP’nin son yılların en zayıf kazancı: Yatırımcılar petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hisse senedini satın almalı mı?

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İngiliz petrol devi BP, ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki daralmanın etkisiyle 2020’deki pandemi kaynaklı durgunluktan bu yana en zayıf çeyreklik kazancını bildirdi.

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Kazançlardaki düşüşe rağmen şirketin 2,3 milyar dolarlık temel yenileme maliyeti kârı, 2,1 milyar dolar olan analist beklentilerini aştı.

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Yatırımcılar için bu karışık tablo kritik bir soruyu gündeme getiriyor: BP’nin son dönemdeki finansal performansı ve stratejik odağı hissesini satın alınabilir kılıyor mu? İşte bu çeyreklik sonucun BP hissedarları ve potansiyel yatırımcılar için ne anlama gelebileceğine daha yakından bir bakış.

Kazanç sonuçları: Piyasa baskısına rağmen istikrar mı?

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BP’nin üçüncü çeyrek kazançları, önceki çeyreklere göre zayıf olsa da, dalgalı enerji piyasası göz önüne alındığında dayanıklılığını ortaya koydu.

Şirket, önümüzdeki üç ay içinde planlanan 1,75 milyar dolarlık hisse geri alımıyla birlikte hisse başına temettüsünü 8 sentte tuttu; bu, daha düşük kârlara rağmen hissedarlara değer sağlama taahhüdü olarak görülebilir.

Bazıları bunu bir istikrar işareti olarak görse de, BP’nin yatırımcıları ödüllendirmeye devam edebilmesi büyük ölçüde küresel talep endişeleri nedeniyle üçüncü çeyrekte yüzde 17’den fazla düşen gelecekteki petrol fiyatlarına bağlı.

BP’nin enerji geçiş planları

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BP CEO’su Murray Auchincloss, şirketin “daha basit, daha odaklı ve daha yüksek değerli” bir yaklaşıma odaklandığını vurgulayarak, BP’nin enerji dönüşüm girişimlerine stratejik yatırımlar yaparken petrol ve gazda büyüme potansiyeli gördüğünü vurguladı.

Ancak BP’nin 2030 yılına kadar petrol ve doğalgaz üretimini azaltma taahhüdünü azaltabileceğine dair haberler, yatırım söylemini karmaşıklaştırıyor.

Bu potansiyel değişim, BP’nin Orta Doğu ve Meksika Körfezi’ndeki yüksek getirili fosil yakıt varlıklarına daha fazla odaklanabileceğini gösteriyor. Bu durum önemli getiriler sağlayabilir ancak yatırımcıların hızlı bir yeşil dönüşüm beklentisiyle çelişebilir.

BP hissesi satın almalı mısınız?

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BP’nin hisseleri, yatırımcıların dalgalanan petrol fiyatları arasında şirketin enerji geçiş stratejisi ve karlılığı konusundaki endişeleriyle boğuşması sonucu yılbaşından bu yana yüzde 14’ten fazla düşüşle Avrupa rakiplerinin gerisinde kaldı.

BP’nin mevcut geri alım programı ve temettü istikrarı gelir odaklı yatırımcılara cazip gelebilirken, büyüme arayanlar şirketin yeşil enerji konusundaki stratejik kararsızlığını potansiyel bir kırmızı bayrak olarak görebilir.

BP’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla fosil yakıt yatırımlarına daha fazla öncelik vermesi halinde, kısa vadede daha fazla karlılık elde etmesi mümkün olabilir; ancak küresel enerji politikalarının giderek daha fazla sürdürülebilirliği desteklemesi nedeniyle uzun vadede zorluklarla karşı karşıya kalabilir.

BP’yi düşünen yatırımcılar için karar, risk toleransına ve yatırım önceliklerine bağlıdır. BP’nin tutarlı temettüleri ve geri alım girişimleri, istikrarlı gelir arayanlar için cazip olabilir, ancak hissenin gelecekteki büyümesi, dalgalı petrol fiyatlarına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor.

Uzun vadeli büyümeye ve ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) kriterlerine daha fazla odaklanan yatırımcılar, BP’nin geleneksel enerji kaynaklarına geri dönme potansiyeline temkinli yaklaşabilirler.

Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil ve Chevron gibi diğer büyük petrol şirketlerinin de önümüzdeki çeyrek raporlarıyla birlikte BP’nin performansı, enerji şirketlerinin kârlılık ile sürdürülebilirlik taahhütlerini nasıl dengelediklerini ortaya koyarak sektör için bir ölçüt sağlayabilir.

Bu değişen enerji ortamında, BP hissesi değer odaklı yatırımcılara cazip gelebilir, ancak petrol fiyatlarının belirsiz seyri ve şirketin değişen enerji geçiş stratejisi göz önüne alındığında temkinli bir yaklaşım akıllıca olabilir.