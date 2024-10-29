Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Önemli bir gelişme olarak, Brezilya ekonomisi Eylül ayında 6,5 milyar dolarlık cari açık bildirdi; bu, bir önceki yılın aynı ayında görülen mütevazı fazladan oldukça farklı.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Beklenenden yüksek olan bu açık, ülkenin ekonomik çerçevesindeki endişe verici eğilimlerin altını çiziyor.

Advertisement

Mal, hizmet ve birincil gelir gibi kritik alanlarda zorluklarla karşılaşan Brezilya ekonomisinin, riskleri azaltmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için stratejik ayarlamalar yapması gerekiyor.

Brezilya’nın cari açığının ardındaki faktörlerin analizi

Copy link to section

Cari hesap, bir ülkenin ekonomik performansının temel göstergesi olup, ticaret dengelerini, gelir akışlarını ve tek taraflı transferleri temsil eder.

Brezilya’nın Eylül ayındaki önemli açığı, mal ticareti fazlasındaki düşüşe, hizmetlerden gelen açığın artmasına ve birincil gelir hesabındaki açığın genişlemesine bağlanabilir.

Brezilya’nın mal fazlası, Eylül 2023’te 8,5 milyar dolardan bir yıl sonra 4,8 milyar dolara önemli ölçüde düştü. Bu kayıp, esas olarak, aynı dönemde ihracattaki küçük %0,3’lük büyümeyi büyük ölçüde aşan ithalattaki %18,4’lük artıştan kaynaklandı.

Artan ithalat ile durgun ihracat arasındaki uçurumun giderek büyümesi, Brezilya’nın dış ticaret dengesine ilişkin soruları gündeme getiriyor.

Brezilya’nın cari işlemler açığı Ağustos 2024’te 6,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir yıl önceki aynı ayda kaydedilen 1 milyar doların ve 5,1 milyar dolarlık tahminin çok üzerinde gerçekleşti.

Bu, geçen Aralık ayından bu yana en büyük cari hesap açığıydı. Ticaret dengesi 4,0 milyar dolardı, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 milyar dolar azaldı, ihracat %6,5 düştü ve ithalat neredeyse %12 arttı.

Aynı dönemde hizmet açığı 1,6 milyar dolar artarak toplamda 4,7 milyar dolara çıktı.

Birincil gelir açığı 6,2 milyar dolardı, 851 milyon dolarlık bir azalma, çünkü doğrudan ve portföy yatırımlarından elde edilen karlar ve temettüler için net giderler %18,7 düştü. İkincil gelir fazlası 259 milyon dolar olarak neredeyse değişmedi.

Hizmet sektörü açığı büyüdü

Copy link to section

Hizmetler sektöründeki açık yıllık bazda 3,5 milyar dolardan 5 milyar dolara çıktı.

Bu artış, Brezilya’nın hizmet sektörlerindeki zayıflıkları ortaya koyuyor ve yabancı yatırımları çekmek ve hizmet ticaretinin dinamiklerini güçlendirmek için rekabet gücünün artırılmasına yönelik acil bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Birincil Gelir Hesabı : Birincil gelir hesabındaki açık 5,1 milyar dolardan 6,5 milyar dolara çıkarak Brezilya’nın mali durumunu daha da karmaşık hale getirdi.

Bu artış, yabancı yatırımlardan elde edilen gelirin giderek dışarıya aktığını gösteriyor ve Brezilya’nın uluslararası yatırımlara olan bağımlılığını azaltmak için yerel gelir kaynaklarını geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.

Brezilya’nın ekonomik istikrarına etkisi

Copy link to section

Cari işlemler dengesi Brezilya’nın ekonomik istikrarı ve uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda endişelere yol açıyor.

Artan açık, dış finansman talebini artırabilir ve bu durum Brezilya reali döviz kurunu olumsuz etkileyebilir.

Dengesizlik devam ederse, Brezilya’nın para birimi devalüasyona uğrayabilir, bu da ithalat maliyetlerinin artmasına ve hatta enflasyonun artmasına yol açabilir; tüm bunlar tüketicilerin satın alma gücüne zarar verir.

İthalat ile ihracat arasındaki uçurum sadece Brezilya’nın cari hesabını etkilemiyor; aynı zamanda ülkenin ihracat tekliflerinde çeşitlendirmeye ve katma değere olan acil ihtiyacı da vurguluyor.

Tarım, imalat ve teknoloji gibi sektörlerin güçlendirilmesi ihracat rekabet gücünü artırabilir ve ithalata olan bağımlılığı azaltarak daha sağlıklı bir ticaret dengesine yol açabilir.

Yapısal zorluklar

Copy link to section

Genişleyen hizmet açığı ve birincil gelir hesabı açığı, Brezilya’nın ekonomik yapılanmasındaki daha derin yapısal sorunları ortaya koyuyor.

Bu engellerin aşılması, hizmet sektörünün rekabet gücünü artırmayı, doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi ve yurt içinde gelir artışını desteklemeyi amaçlayan odaklı politika eylemlerini gerektiriyor.

Brezilya, dış ekonomik şoklarla etkili bir şekilde başa çıkabilmek ve küresel belirsizliklerle baş edebilmek için dikkatli politika kararları ve stratejik reformlar yoluyla ekonomik dayanıklılığını güçlendirmelidir.

Cari açıkların olumsuz etkilerini telafi etmek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı güvence altına almak için gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ihracata yönelik sektörlerde büyümenin teşvik edilmesi ve çeşitli sektörlerde üretkenliğin artırılması hayati öneme sahiptir.

Özetle, Brezilya’nın Eylül ayındaki 6,5 milyar dolarlık cari açık, ticaret dengesizliklerini gidermek ve ülkenin ekonomik temellerini güçlendirmek için proaktif çabalara duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Cari açıklarla ilişkili risklerin azaltılması ve uzun vadeli ekonomik büyümenin çerçevesinin oluşturulması açısından ihracat rekabet gücünün artırılması, yabancı yatırım çekilmesi ve yurt içi gelir yaratımının artırılması yönündeki çabalar kritik öneme sahiptir.

Brezilya yapısal değişikliklere odaklanarak ve temel ekonomik sektörlerde dayanıklılığı artırarak engelleri başarıyla aşabilir ve uzun vadeli başarıya ulaşabilir.