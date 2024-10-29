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Hurun Araştırma Enstitüsü’ne göre ByteDance’in kurucusu Zhang Yiming, son üç yıldır Nongfu Spring’i yöneten Zhong Shanshan’ın yerini alarak Çin’in en zengin kişisi seçildi.

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Zhang’ın 49,3 milyar dolarlık serveti, Zhong’un 47,9 milyar dolarlık servetini geride bıraktı. Bu rakam, Zhong’un şişelenmiş su işinin 2024’ün başlarında kamuoyunun eleştirilerine maruz kalmasıyla çalkantılı bir yılın ardından geldi.

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TikTok’la dünya çapında tanınan Zhang, ByteDance’in kârının yaklaşık %30 artmasıyla servetinde büyük bir artış gördü ve Çin’in servet hiyerarşisinde en üst sıraya yerleşti.

Bu yılki sıralamalar, Çin’in zenginliğinin değişen görünümünü vurguluyor; bir zamanlar hakim olan gayrimenkul sektöründen uzaklaşarak teknoloji ve enerji sektörleri öne çıkıyor.

Teknoloji milyarderleri Çin’in en zenginlerine hükmediyor

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ByteDance kurucusu Zhang Yiming’in yükselişi, Çin’in servet bileşiminde önemli bir değişimi işaret ediyor ve teknoloji milyarderleri giderek listenin başında yer alıyor.

44,4 milyar dolar servetiyle Tencent CEO’su Pony Ma üçüncü, Pinduoduo’nun kurucusu Colin Huang ise dördüncü sırada yer alıyor.

Tencent ve Pinduoduo’nun uluslararası alanda genişlemesi ve gelir artışı, kurucularının konumunu güçlendirdi.

ByteDance’in TikTok ile elde ettiği küresel başarı, Çinli girişimcilerin uluslararası pazarlara yönelme eğilimini örnekliyor. Bu strateji, artık yeni nesil milyarderleri öncüllerinden ayırıyor.

Çin’in milyarder nüfusu önemli ölçüde azaldı; bir önceki yıla göre 142 milyarder daha az oldu ve toplam milyarder sayısı 753’e çıktı.

Yüzde 16’lık düşüş, Çin ekonomisindeki zorluklar ve borsalardaki düşük performansın ardından geldi.

Milyarder sayısı, 2021’deki 1.185’lik zirveden bu yana yüzde 30’dan fazla düştü ve bu durum Çin’deki ekonomik yavaşlamanın ve piyasa oynaklığının altını çiziyor.

Çin’in en zengin kişilerinin toplam serveti, geçen yıla göre yüzde 10 azalarak 3 trilyon dolara ulaştı.

Odak noktası gayrimenkulden teknoloji ve enerjiye kayıyor

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Hurun Çin Zenginleri Listesi, Çin zenginliğinin gayrimenkulden teknoloji, tüketici elektroniği ve yenilenebilir enerji sektörlerine kaydığını gösteriyor.

Gayrimenkul sektöründeki eski zenginlerin düşüşe geçmesiyle birlikte, artık ülkenin ekonomik geleceğini teknoloji ve enerji alanındaki girişimciler temsil ediyor.

ByteDance ve Pinduoduo gibi şirketlerin yöneticileri, servetlerini artırmak için uluslararası pazarlardan yararlanarak bu değişimi sergiliyorlar.

Listenin yapısı, Çin’in ekonomik büyümesinin önümüzdeki yıllarda nerede olacağına dair açıklayıcı bir gösterge niteliğinde; daha az geliştirici olmasına karşın dijital ve yeşil sektörlerde daha fazla yenilikçi yer alıyor.

Hurun Araştırma, günümüz Çinli milyarderlerinin çok daha küresel düşünceye sahip olduğunu belirtiyor.

Zhang Yiming’in ByteDance’i ve Colin Huang’ın Pinduoduo’su özellikle Çin sınırlarını aştı; TikTok ve Temu sırasıyla önemli uluslararası ilgi gördü.

Yabancı pazarlara yönelik bu stratejik odaklanma, Çin’in iç pazar büyümesinin yavaşlaması ve girişimcileri yurtdışında fırsatlar aramaya ve küresel erişim yoluyla servetlerini güvence altına almaya yönlendirmesiyle daha geniş ekonomik hedeflerle örtüşüyor.

Hurun Çin Zenginler Listesi, teknoloji ve enerjinin artık Çin’de temel zenginlik kaynakları haline geldiğini ve ülkenin ekonomik görünümünü yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Tencent’ten Pony Ma ve ByteDance’ten Zhang Yiming, yüksek büyüme sağlayan, dijital merkezli girişimlerle servetlerini inşa ederek bu geçişe örnek teşkil ediyor.

Gayrimenkulden teknolojiye geçiş, Çin ekonomisi için dönüşümsel bir anı vurguluyor ve servet birikimi için kritik faktörler olarak inovasyonu ve uluslararasılaşmayı öne çıkarıyor.