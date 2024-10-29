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Dogecoin’in son dönemdeki performansı, kripto para birimi piyasasının genelinde iyimserlik yaratırken, token önemli bir direnç seviyesine yaklaşıyor.

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Daha önce 0,1 dolar civarında durgunlaşan dijital varlık, artan yükseliş hissiyatı ve artan hacimle yükselişe geçti.

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Bu yükseliş trendi, Dogecoin’in yükselişe geçip 0,15 dolarlık hedef fiyata ulaşma potansiyeline işaret ediyor.

Eğer momentum devam ederse grafiklerde ‘altın haç’ formasyonu görülebilir ve bu da token için güçlü bir yükseliş sinyali olabilir.

Bu arada, Brett (BRETT) ve Ethena (ENA) dahil olmak üzere diğer altcoin’ler de benzer olumlu sinyaller gösteriyor ve bazıları halihazırda önemli direnç bölgesi kırılmalarına ulaşmış durumda.

Dogecoin’in fiyat oynaklığı

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Haftalarca süren düşük oynaklığın ardından Dogecoin’in fiyatı nihayet hareketlendi ve aylık 0,1 dolarlık düşük seviyeyi aştı.

Bu yükseliş, yükseliş eğilimini körüklerken, piyasadaki önemli katılım, daha fazla büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Son dönemde Dogecoin’in işlem hacminde yaşanan artış, potansiyel bir çıkışın sinyalini veriyor.

Analistler, Dogecoin’in yükseliş göstergelerinin, fiyatının 0,16 dolardaki büyük direnç seviyesine yaklaşması da dahil olmak üzere, %25’lik bir artışla 0,15 dolara doğru ilerlediğini öne sürüyor.

Kaynak: Coinpedia

Piyasa güveninin artması ve kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla oluşan ‘altın kesişim’ tahminiyle Dogecoin’in ivmesi yoğunlaşabilir.

Piyasa dalgalanmalarına rağmen istikrarlı seyreden Dengeli Hacim (OBV) güçlü desteğe işaret ediyor.

0,165 doların üzerinde bir kapanış, Dogecoin’in 0,185 dolara ulaşması için bir pist yaratabilir ve potansiyel olarak 0,2 doları aşmasının yolunu açabilir.

Brett fiyatı 0,1 doları geri aldı

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Dogecoin’in öncülüğünü takip eden Brett (BRETT), grafiklerde simetrik üçgen formasyonunu kırarak direnç gösterdi.

Bu hareket, Brett’in fiyatının 0,1$’ı geri kazanmasıyla yeni bir yükselişin sinyalini veriyor. Token bu seviyeyi tutarsa, 0,12$ civarındaki bir sonraki direnci zorlamak için iyi bir konumda.

Kaynak: Coinpedia

Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi teknik göstergeler bu yükseliş eğilimini destekliyor ve yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Brett’in istikrarlı gücünü yansıtan OBV, yükselen desteğin üzerine çıkarak talebin devam ettiğini gösteriyor.

Token 0,103 ile 0,105 dolar arasındaki direnç seviyelerini kırdıkça, 0,12 doların üzerinde bir yükseliş görülebilir ve bu durum piyasanın kasım ayının başlarına doğru daha fazla hareket arayışında olduğu bir dönemde yeni bir trend oluşturabilir.

Ethena’nın teknik verileri 0,5 dolara doğru bir artışa işaret ediyor

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Ethena (ENA), yükseliş yönlü teknik göstergelerin önemli desteğiyle istikrarlı bir şekilde yükseldi.

Tutarlı büyüme, token’ı pozitif bir aralığa yerleştirdi ve 0,41 ila 0,43 dolar bölgesindeki kritik bir dirence yaklaştı.

Momentum göstergesi olan MACD, token’ın yükseliş eğilimine doğru ilerlemesiyle satış baskısının azaldığını gösteriyor.

Kaynak: Coinpedia

RSI okumaları yükseliş yönlü bir ayrışmayı ortaya koyuyor ve bu da potansiyel bir yukarı yönlü kırılmanın sinyalini veriyor.

Fiyat simetrik üçgen formasyonunun tepesine yaklaşırken, bu trend devam ederse Ethena’nın 0,5 doları aşması bekleniyor.

Piyasa bunu, daha az bilinen token’ların sıklıkla keskin fiyat artışları yaşadığı daha geniş bir altcoin sezonunun potansiyel bir işareti olarak görüyor.

Ethena’nın kademeli kazanımları, piyasa koşullarının olumlu kalması halinde şirketin kilit oyuncular arasında olabileceğini gösteriyor.