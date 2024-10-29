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The Guardian’ın haberine göre, İngiltere’deki ulusal asgari ücretin önümüzdeki yıl yüzde 6’ya kadar artması bekleniyor ve bu da 1 milyondan fazla düşük ücretli çalışana önemli bir ücret artışı sağlayacak.

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Gölge Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, enflasyonu ve son tahminleri aşacak olan Bütçe artışını Çarşamba günü resmen açıklaması bekleniyor.

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Hükümetin ücretlerde “taban seviyesini yükseltme” yönündeki uzun vadeli hedefi doğrultusunda, yeni oran 21 yaş ve üzeri çalışanlar için ulusal asgari ücreti saat başına 11,44 sterline çıkaracak ve kısa zamanda 12,12 sterlinin üzerine çıkma potansiyeli taşıyor.

Resolution Foundation baş ekonomisti Nye Cominetti, raporda, “Maliye Bakanı asgari ücrete yapılan son artışı açıkladığında, milyonlarca düşük gelirli kişi bütçede iyi haberler alacak” dedi.

Cominetti ayrıca, işveren ulusal sigorta katkılarında beklenen artışın olası etkilerine de dikkat çekerek, “Bazı işletmeler, bu bütçe sonucunda ücret maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını haklı olarak söyleyecektir.” dedi.

Gençlerin ücret eşitliği dikkate alınıyor

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Yaklaşan ücret artışı, genç çalışanları da yaşlı meslektaşlarıyla eşitliğe yaklaştırabilir.

Times’ın yakın zamanda yayınladığı bir tavsiyeye göre, bakanlar, ulusal asgari ücretin 18-20 yaş arasındakileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi fikrini desteklediler. Bu adım, yaşa dayalı ücret farklarını giderebilir.

Bu yeni asgari ücret politikası, Muhafazakar Parti’nin düşük ücretleri artırma hedeflerine dayanıyor; ulusal geçim ücretinin, ortalama kazancın üçte ikisinin altına düşmemesi gerekiyor.

On yıl önce belirlenen bu eşik, enflasyonun üzerinde artışlara yol açmış ve bu yılki artışın yüzde 6’ya kadar ulaşması öngörülmüştür.

İşletmeler artan işveren maliyetleri konusunda endişelerini dile getiriyor

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Ücret artışı düşük gelirli çalışanları olumlu etkilerken, işletmeler karşılaşabilecekleri ek maliyetler konusunda endişelerini dile getiriyor.

Ücret artışına, ulusal sigorta primlerinde de artışın eşlik etmesi bekleniyor; bu durum, zaten enflasyonist giderlerle uğraşan işverenler üzerinde baskı yaratabilir.

Küçük İşletmeler Federasyonu’ndan Tina McKenzie uyardı:

İnsanların maaşlarını ödeyenler işletmelerdir, ayrıca hükümetin üstüne aldığı vergiler de, geçim ücreti oranı belirlenirken göz önünde bulundurulmalıdır.

Ücretlerdeki artışın yerel ekonomilere fayda sağlaması muhtemel

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Ücret zammını destekleyenler, artışın yalnızca işçilere değil, düşük ücretli çalışanların genellikle ek gelirlerini yerel olarak harcadıkları için yerel ekonomilere de fayda sağlayacağına inanıyor.

TUC genel sekreteri Paul Nowak, bu potansiyel dalga etkisine dikkat çekerek, “Yaşam maliyetinin hala çok yüksek olduğu bir zamanda, en düşük ücretliler asgari ücrette makul bir artıştan gerçekten faydalanacaktır. Düşük ücretli çalışanların paralarının daha fazlasını yerel ekonomilerinde harcadıklarını biliyoruz. Bu nedenle harcama güçlerindeki herhangi bir artış yerel firmalara da fayda sağlayacaktır.” dedi.

Nowak, ücret artışlarına bağlı iş kaybı endişelerini reddederek, “Asgari ücret her arttığında, bunun işsizliği artıracağını öngören bazı sesler çıkıyor. Her seferinde yanılıyorlar.” dedi.

Ancak Hazine sözcüsü, önerilen değişiklikler hakkında yorum yapmayı reddederek, “Mali olaylar dışında harcama kararları veya vergi değişiklikleriyle ilgili spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz.” dedi.

İngiltere bu potansiyel ücret ayarlamasına hazırlanırken, hem çalışanlar hem de işletme sahipleri bu politikaların önümüzdeki yıl ekonomiyi nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor.