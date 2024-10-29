Ethena Labs’ın ödül toplamak için kilitli varlıkları kullandığı iddialarını reddetmesiyle ENA %18 kazandı

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Ethena Labs, kripto para araştırmacısı Nomad’ın ekibin mevcut 3. sezon farming etkinliğinde ENA’ya ait varlıkların yaklaşık %25’ine sahip olduğunu iddia etmesinin ardından bu hafta da yatırımcıların radarında kaldı.

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Nomad, bu durumun, USDe’yi elinde tutanların oldukça savunmasız olması nedeniyle, şüphelenmeyen kullanıcılar için ödüllerin seyrelmesine neden olabileceğini belirtti.

Soruşturmada, şüpheli Coin Prime Custody cüzdanlarına Ağustos ayında yaklaşık 3 milyar ENA coin gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, Ethena bağlantılı altı cüzdan, Eylül ayındaki sENA staking aktivasyonunun ardından Ekim ayında Coinbase Prime Custody’den 180 milyon ENA aldı.

Öte yandan, adreslerin geçmiş oturumlar sırasında çiftçilik ödülleri almış olması, teşvik dağıtımları konusunda şüpheciliğe yol açtı.

İddialar ENA fiyatları için önemli bir düşüş momentumu tetikledi. Yine de, Ethena Labs ekibi iddiaları reddettiği için düşüş kısa sürdü.

Ethena, hisse senetlerini kötüye kullandığı iddialarını reddetti

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Sentetik dolar ağı, DEX Ethereal’dan ödül toplamak için kilitli varlıkları kullanmadığını doğruladı.

X paylaşımında, projenin teşvik kazanmak amacıyla ekip üyelerinden veya yatırımcılardan gelen token’ları stake edilmiş varlık olarak tutmadığı vurgulandı.

Topluluğumuza, Ethereal dahil olmak üzere hiçbir kilitli takım veya yatırımcı token’ının herhangi bir ödül kazandıran sENA olarak stake edilmediğini kesin bir şekilde teyit etmek isteriz.

Ethena Labs, Ethena ile bağlantılı şüpheli adreslerden transfer edilen varlıklara ilişkin yorumda bulundu.

Ekip, taşınan varlıkların hiçbirinin kilitli olmadığını ve işlemlerin token kilit açma planlarıyla uyuştuğunu belirtti.

Gelişmeler sonrası yatırımcıların dikkati ENA fiyat hareketlerine yöneldi.

BU fiyat görünümü

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Ethena, geçtiğimiz gün yükseliş trendini sürdürdü ve 0,3325 dolarlık düşük seviyelerden 0,3937 dolarlık günlük yüksek seviyeye çıkarak %18,41’lik bir artış kaydetti.

Source – Coinmarketcap

ENA’nın günlük işlem hacmindeki %80’lik artış, güçlü bir ivmeyi yansıtıyor ve altcoin için kazanımların devam ettiğini gösteriyor.

Ethena Labs’ın açıklamaları ve piyasada devam eden genel toparlanma, ENA’nın yükselişine katkıda bulunuyor.

Altcoin, 20 günlük EMA ve 50 günlük SMA’nın üzerinde seyrediyor ve bu da yükseliş eğilimine işaret ediyor.

20 günlük EMA’nın ötesindeki fiyatlar, istikrarlı yakın vadeli gücü ve dikkate değer alıcı eylemini yansıtır. Dahası, 50 günlük SMA’nın üzerinde dalgalanma, uzun vadede boğa hakimiyetini vurgular.

Bu tür gözlemler, ENA’nın geçmiş seanslarda yüksek kaldığını gösteriyor. Bu arada, bu daha fazla tüccar ve yatırımcıyı çekebilir.

Ayrıca, 29 seviyesindeki Ortalama Yön Endeksi, ENA fiyatları için yukarı yönlü güçlenmeyi işaret ediyor.

Gösterge trendin gücünü ölçüyor; 20’nin altındaki değerler zayıflığı, 25’in üzerindeki değerler ise güçlü momentumu yansıtıyor.

Mevcut genel piyasa görünümü ENA fiyatlarındaki artışların devam edeceğini destekliyor.

Bitcoin’in 71 bin doların üzerinde istikrar kazanmasıyla birlikte tüm dijital paraların değeri son bir günde %1,75 arttı.

Ayrıca, 24 saatlik işlem hacmi %80 artarak 98,54 milyar dolara çıktı. Bu tür bir ivme, piyasada istikrar olduğunu kanıtlıyor – daha fazla boğayı çekmek için mükemmel bir ortam.