Fransa’nın borç sorunları Avrupa için ne anlama geliyor?

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Fransa’nın son dönemdeki mali durumu hakkında iyimser olmak zor.

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Moody’s geçen hafta Fransa’nın kredi görünümünü “durağan”dan “negatif”e düşürdü; bu hareket Fitch’in daha önceki endişelerini de destekliyordu.

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Önümüzdeki yıl borcun GSYİH’nın yüzde 115’ine ulaşması ve yıllık açığın yüzde 6,1’e ulaşması beklenen Fransa, şu anda Avrupa’nın en istikrarsız mali durumlarından birine sahip.

Not indirimi, Fransa’nın maliyesini yönetme becerisi ve Avrupa ekonomisinin gelecekteki istikrarı konusunda önemli soru işaretleri yaratıyor.

Fransa’nın mali sıkıntılarının bir anlık görüntüsü

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Fransa’nın mali bozulması uluslararası kuruluşlardan önemli eleştiriler alıyor, her biri Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri için artan riskler konusunda uyarıda bulunuyor.

Moody’s, not indiriminin başlıca nedenleri olarak Fransa’nın artan borç ve açığının yanı sıra öngörülemeyen siyasi iklimi gösterdi.

Ülkenin kamu borcu, COVID-19 gibi son ekonomik krizler sırasında yapılan yoğun harcamalar ve ardından gelen enflasyon artışıyla teşvik edilerek GSYİH’nın yüzde 112’sine yükseldi.

Başbakan Michel Barnier, harcamaları sınırlamak ve zenginlerin vergilerini artırmak için bir kemer sıkma bütçesi önerdi ve sadece gelecek yıl 60 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Ancak bu iddialı plan bile siyasi yelpazenin her iki ucundan gelen direnişle karşı karşıya kalarak ivme kazanmakta zorlandı.

Not indirimi, Fransa’nın borçlanma maliyetlerinin neredeyse on yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına yol açan bir uyarı niteliğinde.

Fransız tahvillerinin getirileri yükseldi ve bu durum uluslararası yatırımcıların daha yüksek risk primi talep ettiğinin sinyalini verdi.

Bu durum, borçlanma oranlarının sadece iç ekonomiyi değil, aynı zamanda Avrupa piyasalarını da etkilediği Fransa için özellikle önemli.

Macron ve Barnier: Bölünmüş bir liderlik

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başbakan Michel Barnier arasındaki temel görüş ayrılığı, Fransa’nın mali yolunu daha da karmaşık hale getiriyor.

Tasarruf tedbirlerinin büyümeye etkisinden endişe eden Macron, sert bütçe kesintilerine ve vergi artışlarına karşı çıkıyor.

Görev süresi boyunca hayata geçirdiği reformlarla desteklenen ekonomik büyümenin, sonunda Fransa’nın maliyesini istikrara kavuşturacağını savunuyor.

Macron’un “Makro Ekonomi” olarak adlandırılan yaklaşımı, bütçe sorunlarını çözmek için büyümeye dayanıyor. Bu, artan borç ve açıklar nedeniyle yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarına satılması giderek zorlaşan bir strateji.

Buna karşılık, Barnier Fransa’nın açığını göz ardı edilemeyecek acil bir sorun olarak görüyor. Dik harcama kesintileri ve yeni vergilerle önerdiği bütçe, yalnızca acil eylemin daha fazla mali düşüşü önleyebileceğine olan inancını yansıtıyor.

Ancak hükümet içinde mutabakat eksikliği kritik reformların gecikmesine yol açtı ve Barnier’in planını Fransa’nın mali güvenilirliğini tehdit eden siyasi çıkmazlara karşı savunmasız bıraktı.

Piyasalar bölünmüş liderliği sevmiyor

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Fransa’daki parçalı siyasi yapı, yatırımcıların belirsizliğini daha da artırıyor.

Macron’un yaz aylarında erken seçim çağrısı yapmasından bu yana partisi eski çoğunluğunu kaybetti ve Barnier’in kemer sıkma bütçesi muhalefette kaldı.

Sol görüşlü kesimler ek vergiler için yasa değişiklikleri yaparken, sağ görüşlü kesimler daha da derin kesintiler için baskı yapıyor.

Barnier’in önerisi halihazırda hararetli tartışmalara yol açtı; bazı aşırı sol görüşlü milletvekilleri milyarderlere %2 oranında yeni bir servet vergisi getirilmesini öneriyor. Eleştirmenler ise bunun yatırımı caydırabileceğini söylüyor.

Tutarlı bir mali politikanın olmayışı, Fransa’nın finans piyasalarındaki güvenilirliğini ölçülebilir şekilde etkiledi.

Kredi derecelendirme kuruluşları, Fransa’daki siyasi bölünmelerin, ülkenin sürdürülebilir açık azaltma önlemleri almasının pek mümkün olmadığını belirtti.

Birçok AB ülkesinin bütçelerini sıkılaştırdığı bir ortamda, Fransa’nın siyasi durumu, güvenin kritik önem taşıdığı bir dönemde zayıf bütçe yönetimi ve mali disiplinin sinyalini vererek benzersiz bir yük oluşturuyor.

Avrupa’nın mali kuralları baskı altında

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Fransa’nın mali sıkıntıları, borcu GSYİH’nın yüzde 60’ı, açığı ise yüzde 3 ile sınırlayan Avrupa Birliği mali kurallarına doğrudan bir meydan okumadır.

Fransa’nın borcu bu sınırların çok ötesine geçerek GSYİH’nın yaklaşık %112’sine ulaştı.

Avrupa Komisyonu, Fransa’nın bu kuralları ihlal etmeye devam etmesi halinde yaptırım olasılığını bile gündeme getirdi.

Ancak AB’nin ikinci büyük ekonomisine bu tür cezalar uygulanması hassas ve politik açıdan hassas bir karar olacaktır.

Bu durum uzun zamandır devam eden bir ikilemi gözler önüne seriyor: Avrupa, temel ekonomilerinden birini istikrarsızlaştırmadan mali disiplini nasıl sağlayabilir?

Bu mali sıkıntı, AB’nin mali kriterlerinin etkinliği konusunda da soruları gündeme getiriyor; zira Fransa bütçe sıkıntısında olan tek ülke değil.

Avrupa genelindeki ülkeler, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomiler arasında artan borç sorunuyla boğuşurken, AB maliye politikasının etkinliği de inceleme altında.

Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden biri kuralları karşılayamazsa, bu durum daha geniş kapsamlı reform tartışmalarını tetikleyebilir ve AB’nin borç ve açık politikalarına yaklaşımını yeniden şekillendirebilir.

Fransa’nın geleceği nasıl görünüyor?

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Fransa’nın “negatif” görünümü daha yüksek getiriler anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda AB’nin kilit ekonomilerinden birinde kırılganlığa da işaret ediyor.

Yatırımcılar Fransa’nın borçları konusunda daha temkinli davranıyor. Bu durum, Almanya gibi daha istikrarlı ekonomilerle karşılaştırıldığında Fransız tahvillerinin getirilerinin artmasına da yansıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Fransa’nın mali yönetimine olan güvenini kaybetmeye devam etmesi halinde, borçlanma maliyetleri daha da yükselebilir ve bu durum hükümetin maliyesi üzerindeki baskıyı artırabilir.

Düşüş ayrıca “Makronomi” gibi sürdürülebilir büyümeye dayalı mali stratejilerin gerçekte ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda daha geniş soruları da gündeme getiriyor. Macron’un büyüme odaklı yaklaşımı, Fransa’nın borcu ve açığının artmaya devam etmesiyle incelemeye tabi tutuluyor.

Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Macron’un ekibinin bütçe konularındaki manevra alanı sınırlı olduğundan, önemli ekonomik reformların uygulanması daha da zorlaşıyor.

Avrupa için daha geniş bir mesaj

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Fransa’nın mali sıkıntıları ülke sınırlarının çok ötesine uzanıyor.

Avrupa Birliği, mali istikrar konusunda örnek teşkil etmesi için en büyük ekonomileri olan Almanya ve Fransa’ya güveniyor.

Almanya’nın disiplinli bir bütçeyi yönetmesi ve şimdi de Fransa’nın maliyesinin sıkı bir incelemeye tabi tutulmasıyla, blok içinde mali hesap verebilirliğe yeni bir vurgu yapılıyor.

Fransa’nın izleyeceği mali yol, AB’nin üye ülkeler arasında mali uyumu nasıl sağladığının, özellikle de artan borç ve enflasyonun kıta genelinde hükümet bütçelerini zorladığı yüksek riskli bir ortamda, önemli bir göstergesi olarak hizmet edecek.

Moody’s’in not indirimi Fransa için sadece bir aksilik değil; aynı zamanda Avrupa’nın politika yapıcılarına kontrolsüz borcun sonuçları hakkında bir mesajdır.

AB ekonomileri yavaşlayan büyüme ve artan maliyetlerle karşı karşıya kalırken, mali disipline ilişkin beklentiler değişiyor ve Fransa’nın deneyimi diğerleri için uyarıcı bir hikaye haline gelebilir.

Daha fazla kredi notu indirimi ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte Fransa’nın mali açıdan ileriye dönük yolu, AB’nin mali kararlılığının önemli bir testi ve potansiyel olarak politikaları açısından bir dönüm noktası olacak.