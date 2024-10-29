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GRASS token’ı son 24 saatte %27,25 artışla 1,03 dolardan işlem görerek dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

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Bu artış, proje ve topluluğu için önemli bir dönüm noktası olan Solana ağında gerçekleştirilen kapsamlı bir airdrop’un tamamlanmasının ardından gerçekleşti.

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İşlem hacmi %125 artarak 280,94 milyon dolara çıkan GRASS token, 1 dolarlık psikolojik bariyeri aşmasının ardından dikkat çekmeye başladı.

GRASS, Airdrop zorluklarının üstesinden geldi

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Grass, şu anda sadece iki şirketin hakim olduğu web tarama alanında devrim yaratmayı hedefliyor.

Grass, petabaytlarca veriyi toplamak için düğümleri çalıştıran 3 milyondan fazla kullanıcının gücünden yararlanarak, tüm internetin ilk kullanıcıya ait bilgi grafiğini oluşturuyor.

Bu yenilikçi yaklaşım yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda hızla gelişen blockchain ve yapay zeka alanında benzersiz bir değer önerisi sunuyor.

Airdrop sırasında yaşanan teknik zorluklara rağmen (özellikle de token’larına erişimde zorluk yaşayan Phantom cüzdanı kullanıcıları için) proje topluluğunun güvenini kazanmayı başardı.

Toplam arzın (100 milyon GRASS) yüzde 10’unu erken destekçilere dağıtmak için tasarlanan airdrop, eleştirilere yol açan ve projenin hazır olup olmadığı konusunda endişelere yol açan operasyonel aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.

Ancak dağıtım tamamlandı ve token’lar artık güvenli bir şekilde katılımcıların elinde.

GRASS tokeninin gelecekteki görünümü

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Teknik analizler GRASS token’ı için umut verici bir görünüm ortaya koyuyor.

Büyük bir yükseliş mumunun ardından altcoin, yükselen bir kanal örüntüsü içerisinde yatay bir trend sürdürdü ve kısa vadeli direnç seviyelerini zorladı.

Ayrıca GRASS token’ı yakın zamanda ByBit, Crypto.com ve KuCoin gibi büyük borsalarda listelendi ve bu da kurulduğu günden bu yana neredeyse %500’lük etkileyici büyümesine katkıda bulundu.

1,0512 dolarlık zirve fiyatının ardından, token’ın mevcut değerlemesi, özellikle Binance’de listelenme olasılığına ilişkin spekülasyonlarla birlikte, onu daha fazla kazanç için elverişli bir konuma getiriyor.

Böyle bir listeleme daha fazla ilgi ve yatırımı tetikleyerek patlayıcı bir fiyat artışına yol açabilir.

Grass, ticaret dinamiklerinin yanı sıra, kullanıcıların kullanılmayan internet bant genişliğini paylaşmalarına olanak tanıyarak teşvik yapılarını yeniden tanımlamayı amaçlayan yapay zeka odaklı bir blok zinciri girişimi olan Get Grass ağını tanıttı.

Bu yenilikçi yaklaşım, yalnızca merkezi olmayan uygulamaların büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara somut ödüller de sağlıyor.

Solana ağı, GRASS airdrop sırasında %100 çalışma süresini koruyarak güvenilirliğini göstermeye devam ederken, genel piyasa görünümü olumlu kalmaya devam ediyor.

Analistler, token’ın gidişatı konusunda iyimserler; topluluk, GRASS’ın önümüzdeki haftalarda gerçekten de arzu edilen 1 dolar eşiğini aşıp aşamayacağını görmek için sabırsızlanıyor.

Heyecan arttıkça GRASS token’ı yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çekmeye hazır görünüyor.