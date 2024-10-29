Japonya hisse senetleri, Başbakan Şigeru Ishiba liderliğindeki iktidar koalisyonunun 2024 seçimlerinde parlamento çoğunluğunu sağlayamaması sonrasında yükselişe geçti.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Liberal Demokrat Parti (LDP), koalisyon ortağı Komeito ile birlikte toplam 465 sandalyeden 215’ini kazandı ve çoğunluğu sağlamak için gereken 233 sandalyeye ulaşamadı.

Advertisement

LDP’nin şimdi üçüncü bir partiyle yeni bir koalisyon kurması gerekecek. Ancak bu durum, partinin isminin ve bu partiyle yapılacak anlaşmanın şartlarının henüz açıklanmamış olması nedeniyle belirsizliğe yol açıyor.

Neuberger Berman’ın kıdemli başkan yardımcısı Kei Okamura Salı günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu durum ileride çok belirsiz sonuçlara yol açabilir.” dedi.

Bununla birlikte Okamura, aşağıdaki iki “yüksek kaliteli” Japon hissesi konusunda iyimser.

USS Co Ltd (TYO: 4732)

Copy link to section

Kei Okamura, 2024’te geride kalmış olsalar bile kullanılmış araç satıcısının hisseleri konusunda yapıcı olmaya devam ediyor.

Portföy yöneticisi, USS hissesinin önümüzdeki yıl toparlanmasını bekliyor çünkü USS, şu anda ikinci el araba müzayede pazarında yüzde 50’nin üzerinde paya sahip “en büyük operatör” konumunda.

Şirketin bu nedenle olağanüstü bir “fiyatlandırma gücüne” sahip olduğunu ve bunun kesinlikle kritik olduğunu “Squawk Box Asia”da dile getirdi.

USS Co Ltd, 2024 mali yılını 97.606 milyon ¥ net satışta 48.937 milyon ¥ (326 milyon $) işletme karıyla tamamladı. Her iki rakam da bir yıl öncesine göre anlamlı bir şekilde arttı.

USS hisseleri ayrıca şu anda %2,94’lük sağlıklı bir temettü getirisi ödüyor ve bu da onu portföyünüzde bulundurmanız için başka bir iyi neden.

Tokio Marine Holdings Inc (TYO: 8766)

Copy link to section

Bu sigorta şirketinin hisseleri 2024’ün başına kıyasla halihazırda yaklaşık %60 oranında arttı ancak Neuberger Berman önümüzdeki aylarda yükselişin daha da artacağından emin.

Aslında, Kei Okamura Tokio Marine hissesini politik belirsizliklerden bir nebze yalıtılmış olarak görüyor. Çokuluslu şirkete olumlu bakıyor çünkü hem Japonya’da hem de ABD’de Kâr ve Zarar’ını iyileştirmeye yardımcı olan takdire şayan bir ayak izi var.

Yatırım şirketine göre, “Sigortacının hisse senetlerini tasfiye etmeye devam etmesini, bu gelirleri işe yatırmasını, ancak hisse geri alımını bekliyoruz. Bu bilanço için iyiye işaret.”

Tokio hisseleri, %2,21’lik bir temettü getirisi de ödedikleri için sağlıklı toplam getiriler için iyi bir konumdadır. Neuberger Berman’ın iyimser olduğu diğer yüksek kaliteli isimlerden birkaçı Hitachi ve Mitsubishi Logistics’tir.