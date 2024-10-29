Shiba Inu’nun NFT köprüsü Shibarium’da yayına girdi: SHIB fiyatının bundan sonraki adımı ne olacak?

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Shiba Inu (SHIB) ekibi, Layer2 blok zinciri Shibarium’da bir NFT köprüsünün etkinleştirildiğini duyurdu.

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Yeni işlevsellik, Ethereum tabanlı değiştirilemez token’ların çekilmesini ve yatırılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kripto para ticareti alanını genişletmek için meraklıların yalnızca MetaMask ve TrustWallet gibi web3 cüzdanlarını bağlamaları gerekecek.

NFT köprülemesi, Shiba Inu projesini büyük bir kullanıcı tabanına açacak ve meraklılar, hızlı işlem kesinliği ve düşük işlem ücretleri gibi kazançlı özelliklerden yararlanacak.

Bu arada, Layer2 blok zinciri (Shibarium), Ağustos 2023’teki lansmanından bu yana popülerlik kazandı ve bu yayına kadar yaklaşık 436M’a olanak sağladı.

Shiba Inu meme coin statüsünden kurtulmayı hedefliyor

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SHIB, kripto para dünyasına bir meme varlığı olarak katıldı ve gerçek dünyada sıfır fayda ile abartıya güvendi. Yine de geliştiricileri, varlığın meme kökeninin üstüne çıkmak için mücadele ediyor.

Shiba Inu ekibi, projeyi güçlü bir merkezi olmayan finansal ağa dönüştürmek için çalıştı.

Bu çaba, DEX ShibaSwap ve L2 blok zinciri Shibarium’un kurulmasına yol açtı.

Son NFT köprüsü, projenin Shiba Inu’yu sıradan bir kripto para biriminden gerçek dünya kullanım örneklerine sahip finansal bir güç merkezine dönüştürme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

SHIB fiyat performansı

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Shiba Inu, dikkat çekici alıcı canlanmasının ortasında fiyat grafiklerini yeşile boyadı. Geçtiğimiz gün içinde %10 artışla 0,00001825$’da gezinerek yükseldi.

Source – Coinmarketcap

Kripto para piyasası, Bitcoin’in son dönemde 71.000 doları geçmesiyle güç kazanırken sağlam bir ivme ortaya çıktı.

SHIB’in mevcut ivmesi, analistlerin yeni fiyat dönüm noktalarına ilişkin iyimserlikleriyle örtüşüyor.

NFT köprülemesi projeye önemli bir likidite getirecek. Ayrıca, SHIB’in token yakma girişimi önümüzdeki zamanlarda istikrarlı fiyat hareketlerini sağlamada önemli olmaya devam ediyor.

Bu arada veri analiz platformu CoinCodex, Shiba Inu’nun fiyatının 0,05 dolara veya 1 dolara tırmanma ihtimalini vurguladı.

Raporda, bu hedeflere ulaşmanın imkansız gibi görünse de SHIB’in büyük bir fiyat artışı için gereken özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

CoinCodex, token’ın 2021’de %85.000.000’lık patlayıcı büyümesine atıfta bulundu.

Ayrıca analizde, SHIB’in 2021 kazanımlarını tekrarlamasının, 589 trilyonun üzerinde dolaşımdaki arzı ve geniş piyasa performansı nedeniyle zorluk yarattığı vurgulandı.

CoinCodex, token yakma işlemlerinin Shiba Inu’nun tedarik sorunlarını çözmede önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in 410 trilyonluk token yakma işlemi, SHIB’in 2021’deki üstün performansına katkıda bulundu.

Analiz, Shiba Inu’nun arzını azaltmanın 0,01$ seviyesine ulaşmak için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yine de, trilyonlarca token’ı kaldırmak şu anda gerçekçi görünmüyor.

Ayrıca CoinCodex, SHIB’in 1 dolara ulaşmasının “teorik olarak imkansız” olduğunu, zira piyasa değerinin 589 trilyon dolar olacağını belirtti.

Source – CoinCodex

Shiba Inu, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinde yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahipti.

Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla SHIB’in piyasa değeri 10,72 milyar dolar olup toplam arzı 1 katrilyondur.

CoinCodex, Shiba Inu’nun mevcut durumunun 0,01 dolar ve 0,001 dolar gibi daha düşük fiyat seviyelerine bile fırlamasını zorlaştırdığını öne sürüyor.