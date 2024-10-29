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SoFi Technologies hisseleri, etkileyici kazançlar bildirmesine rağmen Salı sabahı açılışta %11’e kadar düştü ve ardından kayıpları azaltmaya başladı. Uzmanlar, düşüşün hissenin kazançlara doğru tanık olduğu rallinin sona ermesine bağlı olduğunu söyledi.

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Düşüş, güçlü bir piyasa öncesi yükselişin ardından geldi ve yatırımcıların beklentisi ve LendingClub gibi fintech rakiplerinin olumlu performansıyla son üç ayda kaydedilen %53’lük önemli bir artışın ardından geldi.

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Saat 10:29 itibarıyla hisse senedi hala kırmızı bölgede işlem görüyordu, %8’den fazla düşüş göstermişti, ancak açılıştan bu yana bazı kayıplarını azaltmıştı.

Hisse senedi, 25 Ekim’de 11,34 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı ve uzun ve kısa vadeli hareketli ortalamaların çoğunun üzerinde işlem görmeye devam ederek yıllık bazda %43,2’lik bir üstünlüğe sahip.

Tarihimizin en güçlü çeyreği: CEO

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SoFi’nin 3. çeyrek geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artarak 697 milyon dolara ulaştı ve FactSet analistlerinin 636 milyon dolarlık tahminini geride bıraktı.

Şirketin hisse başına kazancı 4 sentlik konsensüsü aşarak 5 sente çıktı.

Sonuçlar, şirketin finansal hizmetler ve teknoloji segmentlerini genişletmedeki başarısını ortaya koyuyor. Bu segmentler, bir önceki yılki %39’luk orana kıyasla artık SoFi’nin düzeltilmiş gelirinin neredeyse yarısını oluşturuyor.

CEO Anthony Noto, çeyreği “tarihimizin en güçlüsü” olarak nitelendirerek, başarının SoFi’nin kalıcı büyüme stratejisine, yenilikçiliğine ve güçlü markasına bağlı olduğunu söyledi.

Şirket, çeyrek boyunca 756 bin yeni üye ekleyerek toplam üye sayısını yaklaşık 9,4 milyona çıkardı.

İyileşen kredi performansı iyimserliği artırıyor

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SoFi’nin çeyrek sonuçlarında öne çıkan noktalardan biri de kredi performansı oldu.

SoFi’nin bildirdiği tahsilat oranı bir önceki çeyrekteki %3,84’ten düşerek %3,52’ye geriledi.

Şirket ayrıca net tahsilat oranını yaklaşık %5,0’ye düşürmeyi başardı; bu düşüş analistleri etkiledi.

MarketWatch’ın haberine göre Mizuho’dan Dan Dolev, bu eğilimi “önemli bir rahatlama nefesi” olarak nitelendirerek, artan temerrütlerin daha önce yatırımcıların en büyük endişesi olduğunu belirtti.

Keefe, Bruyette & Woods’tan Timothy Switzer da benzer bir görüşe sahip ve kredi iyileştirmelerinin SoFi’nin en önemli olumlu getirisi olduğunu vurguladı.

“Kredi eğilimlerinin kötüleşmesi SoFi’nin sermayesi ve değerlemesi üzerinde en olumsuz etkiyi yaratacaktır” diyen Switzer, kredinin beklenenden çeyrek önce zirveye ulaştığını ve bunun SoFi portföyündeki dayanıklılığın bir işareti olduğunu sözlerine ekledi.

Kredi büyümesi ve rehberlik artışı

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Kredilendirme açısından, kişisel kredi başvuruları %26 artarak rekor seviye olan 4,9 milyar dolara ulaşırken, öğrenci kredisi ve konut kredisi hacimleri de yıllık bazda güçlü bir büyüme gösterdi.

Bu kredi büyümesi, SoFi’nin tüketici kredilerindeki pazar payı açısından olumlu bir gösterge oldu.

Bu sonuçlarla SoFi, faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi tam yıllık düzeltilmiş kar (FAVÖK) beklentisini, daha önce 605 milyon ila 615 milyon dolar aralığından 640 milyon ila 645 milyon dolara çıkardı.

Şirket, benzer şekilde düzeltilmiş net gelir görünümünü 2,535 milyar dolar ile 2,550 milyar dolar arasına yükseltti.

Jefferies analisti John Hecht, rehberlik yükseltmesini “olumlu” olarak nitelendirerek, bunun 3. çeyrek kazanç beklentilerinin üzerinde olduğunu vurguladı.

Hecht gibi analistler, SoFi’nin sermaye açısından düşük, ücret bazlı gelir akışlarına doğru stratejik değişimini büyüme için kalıcı bir yol olarak görüyor.

SoFi’nin 3. çeyrek sonuçları Wall Street’in beklentilerini aşsa da, hisselerde son dönemde yaşanan yükseliş göz önüne alındığında yatırımcılar güçlü performansı zaten fiyatlamış olabilir.

Analistler, SoFi’nin değişen piyasa koşulları karşısında bu büyüme trendini sürdürüp sürdüremeyeceğini yakından takip ediyor.



