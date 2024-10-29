Tayvan gerçekten Trump’ın iddia ettiği gibi ABD çip endüstrisini ‘çaldı’ mı?

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Eski Başkan Donald Trump, The Joe Rogan Experience adlı programda yakın zamanda verdiği bir röportajda, Tayvan’ın Amerika’nın yarı iletken endüstrisini “çaldığını” iddia ederek tartışmalı bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

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Trump’ın açıklamaları, Tayvan’ın ABD ekonomisi için hayati önem taşıyan bir teknolojinin kontrolünü ele geçirdiği yönündeki daha önce yaptığı suçlamaları tekrarlıyor.

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Ancak uzmanlar, Tayvan’ın yarı iletken üretimindeki hakimiyetinin hırsızlığın değil, yenilikçi bir iş modelinin ve onlarca yıllık yatırımın sonucu olduğunu savunuyor.

2024 ABD başkanlık yarışı kızışırken, Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’nin (TSMC) öncülüğündeki Tayvan yarı iletken endüstrisine odaklanılması, Trump’ın göreve olası dönüşünün küresel çip sektörü için ne anlama gelebileceği konusunda soruları gündeme getiriyor.

Trump’ın bakış açısı: Gümrük vergileri ve ‘koruma ücretleri’

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Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Tayvan’ın yarı iletken üretimine olan bağımlılığına ilişkin endişelerini yansıtıyor.

Röportaj sırasında CHIPS Yasası’nı eleştirerek, ABD fonlarının yurt içinde tesis kuran yabancı şirketlere fayda sağlamak amacıyla kullanılmaması gerektiğini savundu.

Trump, yeniden seçilirse, Apple ve Nvidia gibi teknoloji devlerine çip üreten TSMC’nin ürünleri başta olmak üzere Tayvan’dan gelen çiplere gümrük vergisi uygulanmasını önerdi.

CNN’e göre, Tayvan yetkilileri bu öneriyi hoş karşılanmayan bir “koruma ücreti” olarak nitelendirerek, Tayvan’ın ABD’ye savunması için ödeme yapması gerektiğini bile öne sürdü.

TSMC hisseleri buna karşılık %4,3 düştü ve bu durum piyasaların jeopolitik gerginliklere karşı hassasiyetini ortaya koydu.

Tayvan’ın yarı iletken başarısı

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Uzmanlar ise Trump’ın suçlamalarına karşı çıkarak, Tayvan’ın yarı iletken endüstrisinin Amerikan teknolojisini “çalmak” yerine öngörü ve stratejik planlama yoluyla ortaya çıktığını vurguluyor.

Morris Chang tarafından 1987 yılında kurulan TSMC, “saf dökümhane” modelinin öncülüğünü yapmıştır.

TSMC, çiplerini tasarlamak yerine, yalnızca diğer şirketler için üretim yapmaya odaklandı. Bu, o dönem için yeni bir yaklaşımdı.

Bu, TSMC’nin üretimi ölçeklendirmesine, sektörler arası müşteri çekmesine ve küresel yarı iletken tedarik zincirinde kilit bir rol oynamasına olanak sağladı.

CNN’e konuşan Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology kitabının yazarı Christopher Miller, “TSMC’nin başarısı ABD’den bir şey almaktan değil, üretim mükemmelliğine ve ölçek ekonomisine odaklanmaktan kaynaklanıyor” dedi.

Yarıiletken Endüstrisi Birliği’ne göre, üretim odaklı bu yaklaşım, yetenekli mühendislerden oluşan Tayvan ekosistemiyle birleşince, Tayvan gelişmiş yongaların dünyanın önde gelen tedarikçisi haline geldi ve küresel üretimin %90’ından fazlasını üretiyor.

Intel ve Samsung’un TSMC’nin dökümhane modelini kopyalama girişimleri, Tayvan’ın yarı iletkendeki yükselişinin fırsatçı değil, organik olduğunu gösteriyor.

ABD şirketleri neden TSMC’ye güveniyor?

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Trump’ın eleştirilerine rağmen Amazon, Microsoft ve Google gibi ABD’li teknoloji devleri TSMC’nin gelişmiş üretim teknolojisine büyük ölçüde güveniyor.

Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışma tehdidi, ABD’nin bu bağımlılığı azaltma konusundaki ilgisini artırdı ve bu durum, Başkan Joe Biden tarafından 2022’de imzalanan ve ABD çip üretimini artırmayı amaçlayan CHIPS Yasası gibi girişimlere yol açtı.

Ancak, ülke içinde bir yarı iletken üretim üssü kurmak kolay bir iş değil; Intel ve diğer şirketler ABD’de yüksek maliyetler, işgücü sıkıntısı ve düzenleyici zorluklarla karşı karşıya kalıyor ve bu da Trump’ın çip üretimini ülkeye getirme çabalarının karmaşıklığını ortaya koyuyor.

TSMC için ABD’ye açılmak aynı zamanda zorluklar da getiriyor.

Şirket, Arizona’da üç tesis inşa ediyor ancak çalışma kültürü ve çalışma yönetmeliklerindeki farklılıklardan kaynaklanan gecikmelerle karşılaşıyor.

CNN’e göre, eski TSMC Ar-Ge direktörü Konrad Young, “TSMC gerçekten küresel bir şirket olmak istiyorsa, operasyonlarını yerel kültüre ve emek sistemlerine uyacak şekilde uyarlamalı” dedi.

ABD-Tayvan çip ikilemi

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Trump’ın Tayvan yarı iletkenlerine gümrük vergisi getirmesi durumunda, bu durum tedarik zincirlerini karmaşıklaştırabilir ve teknoloji sektöründe maliyetleri artırabilir.

Citi analistleri, elektronik cihazlardaki çiplerin karmaşık yapısı göz önüne alındığında, tarifelerin kapsamlı denetimleri gerektireceğini belirtti.

Tarih, olası bir ticaret anlaşmazlığının Çin’den misillemelere yol açabileceğini gösteriyor. Zira Pekin, daha önceki gerginlikler sırasında Amerikan çip üreticisi Micron’un Çin pazarına erişimini kısıtlamıştı.

Öte yandan Trump’ın başkanlığı Intel ve Texas Instruments gibi Amerikan çip üreticilerini öne çıkarabilir ve bu da sektörün rekabet ortamını yeniden şekillendirebilir.

ABD çip tedarikini güvence altına alma mücadelesi verirken Tayvan’ın rolü vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

Trump’ın açıklamaları, yabancı çip üreticilerine olan bağımlılığı azaltırken jeopolitik kaygıları da göz önünde bulundurmanın zorluklarını vurguluyor.

Bu arada TSMC’nin küresel teknoloji dünyasındaki etkisi de artmaya devam ediyor.

Ancak Konrad Young’ın da belirttiği gibi, başarılı bir genişlemenin anahtarı rekabetten ziyade işbirliğinde yatmaktadır; bu sayede hem ABD hem de Tayvanlı firmaların sürdürülebilir bir yarı iletken geleceği için gelişebilecekleri bir ortam yaratılmış olacaktır.

Daha geniş bir tartışmada, Tayvan’ın yarı iletken hakimiyetine giden yolu, rakiplerinin yerini almak yerine taklit etmeye çalıştığı stratejik bir modeli göstermektedir.

Trump’ın iddiaları manşetlere taşınırken, sektör uzmanları şu konuda hemfikir: Tayvan, Amerika’nın çip sektörünü çalmadı; dünyanın gıpta ettiği bir sektör yarattı.