3 Nisan’da kripto fiyatları: BTC 83 bin dolarda, en büyük kaybeden TRUMP

Kripto para piyasası perşembe günü düşüşteydi.

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın finans piyasalarında şok etkisi yaratan kapsamlı gümrük vergisi duyurusunun ardından 82.000 dolara kadar geriledi.

Trump, ‘Kurtuluş Günü’ konuşmasında agresif karşılıklı tarifeleri açıklayarak, bunları ticaret dengesizliklerine uzun zamandır gecikmiş bir düzeltme olarak niteledi.

Hindistan ithalatına yüzde 26, Avrupa Birliği mallarına yüzde 20 ve Çin ihracatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması, küresel ticaret gerginliğinin tırmanacağı endişelerini artırıyor.

Küresel kripto para piyasası değeri, son bir günde %1,53 düşüşle 2,68 trilyon dolara ulaştı.

Ancak 24 saatlik işlem hacmi yüzde 65,51 artarak 129,84 milyar dolara çıktı.

Bitcoin (BTC) fiyatı bugün

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Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık %1,36 düşüşle 83.576,32 dolardan işlem gördü.

Kripto paranın 24 saatlik işlem aralığı 82.182,32 dolar ile 88.466 dolar arasındaydı.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bir önceki güne göre yüzde 0,11 artarak yüzde 61,88’e çıktı.

Ethereum (ETH) fiyatı bugün

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Ethereum, Perşembe günü kısa bir süreliğine 1.800 doların altına düştükten sonra toparlanarak bu seviyeyi geri aldı.

Token yaklaşık %3 düşüşle 1.822,16 dolardan işlem gördü.

Gün içi en düşük ve en yüksek seviyeler 1.782,76 dolar ve 1.951,18 dolar oldu.

XRP ve SOL’un bugünkü fiyatı

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Trump’ın açıklamasının ardından XRP de 2 doların altına geriledi.

Yazının yazıldığı sırada XRP %2 düşüşle 2,05 dolardan işlem görüyordu.

Coin, son yedi günde yaklaşık %14 değer kaybetti.

Solana (SOL) yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 120 dolar civarında işlem gördü.

Madeni para, günlük en düşük 116,98 dolara ve en yüksek 135,70 dolara ulaştı

En çok kazanan ve kaybeden kripto paralar

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Raydium (RAY), son 24 saatte %8,00 artışla 1,87 dolardan işlem görerek kazananlar listesine liderlik etti.

EOS (EOS) da alım ilgisinin artmasıyla %5,66 artışla 0,8449 dolara çıkarak önemli kazançlar elde etti.

Story (IP) bazı dalgalanmalara rağmen %3,91 artışla 4,44 dolara ulaştı.

Tezos (XTZ) ise %3,70 artışla 0,6732 dolardan işlem gördü.

Kaia (KAIA), düşüş eğilimindeki bir piyasada dayanıklılık göstererek %2,53 artışla 0,1059 dolara ulaşarak en çok kazananlar arasında yer aldı.

Kaybeden tarafta ise OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en büyük düşüşü yaşadı ve son 24 saatte %9,97 düşüşle 9,31 dolara geriledi.

Token, yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı ve günün en kötü performansını sergiledi.

Bonk (BONK) da %9,25 düşüşle 0,00001122 dolara geriledi.

Ethena (ENA) %7,56 düşüşle 0,3351 dolardan işlem görüyor.

Cronos (CRO) %7,25 düşüşle 0,09936 dolara geriledi.

Daha geniş kripto fiyat hareketi

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Cardano (ADA) %3,00 düşüşle 0,6510 dolara geriledi.

Chainlink (LINK) de %3,95 düşüşle 13,20 dolara geriledi.

Bitcoin Cash (BCH) ise %0,82 düşüşle 303,14 dolara geriledi.

Dai (DAI) herhangi bir değişim göstermeden (%0,00) 1,00 dolardan sabit kaldı.

Cosmos (ATOM) %1,81 artışla 4,43 dolardan işlem gördü.

Celestia (TIA) ise %5,60 düşüşle 2,93 dolara geriledi.

Bitcoin SV (BSV) %1,59 düşüşle 31,35 dolara geriledi.

Decentraland (MANA) %3,44 düşüşle 0,2415 dolara geriledi. Compound (COMP) marjinal bir artışla %0,50 artışla 45,57 dolara çıktı.

Chiliz (CHZ) %3,94 düşüşle 0,04104 dolara geriledi.

Dash (DASH) da %2,13 düşüşle 21,86 dolara geriledi. Basic Attention Token (BAT) %3,39 düşüşle 0,1327 dolara geriledi.

Decred (DCR) %1,66 düşüşle 11,03 dolara geriledi.

DigiByte (DGB) önemli bir artışla %6,09 artışla 0,009149 dolara çıktı.

BOOK OF MEME (BOME) %3,26 düşüşle 0,001196 dolara geriledi.

Dent (DENT) %4,82 düşüşle 0,0006667 dolara geriledi. Bitcoin Gold (BTG) %1,85 artışla 0,5283 dolara yükseldi.

BitShares (BTS) %1,13 düşüşle 0,0009323 dolara geriledi.

BytomDAO (BTM) önemli bir düşüş gördü ve %9,50 düşüşle 0,001508 dolara geriledi.