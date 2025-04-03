ABD’nin tarife tehditleri yaklaşırken Kanada’nın ticaret açığı 1,52 milyar Kanada dolarına çıktı

Kanada, ihracat ve ithalatta rekor seviyelere ulaşmasına rağmen Şubat ayında dış ticaret açığı verdi.

İstatistik Kanada’nın Perşembe günü yayınladığı son raporda, dış ticaret açığının Ocak ayında bildirilen 3,13 milyar Kanada doları tutarındaki fazlayı tersine çevirerek 1,52 milyar Kanada dolarına (1,08 milyar ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Reuters’a göre piyasa analistleri Kanada için Şubat ayında 3,55 milyar Kanada doları tutarında fazla beklenirken, ticaret görünümü olumluydu.

Ancak rakamlar tam tersi bir yöne işaret ediyor ve piyasaya ilişkin daha önceki iyimserliğin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor.

Bu tür ticaret dengesi değişimleri önemlidir ve aynı zamanda dünya ekonomisinde gerçekleşen uluslararası ticaret kurallarındaki değişiklikleri de yansıtmaktadır.

Ticaret verilerinin açıklanmasının ardından yatırımcıların beklenmedik sonuçlara tepki vermesiyle Kanada doları 1,0682 dolara kadar yükseldi.

Trump’ın tarife tehditleri ve etkileri

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Kanada ticareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik, alüminyum ve otomotiv parçaları da dahil olmak üzere Kanada mallarına uyguladığı son tarifelerden de etkilendi.

Çarşamba günü yeni bir tarife uygulanmamasına rağmen, olası misilleme önlemlerine ilişkin tehditlerin devam etmesi, işletmeleri fiyatlarda yukarı yönlü bir kayma riskine karşı korunmak için envanter oluşturmaya yöneltti.

Strateji, Kanada ile en önemli ticaret ortağı arasındaki ticari ilişkilerdeki belirsizliğe karşı bir korunma yöntemi gibi görünüyor.

Ancak Ocak ayında ABD ile fazla rekor seviyeye ulaşırken, genel dış ticaret açığı hızla arttı.

Üç aylık kazanımlar, Kanadalı ihracatçıların özellikle ABD ile ticaret politikasındaki değişikliklere uyum sağladığının bir işareti.

Şubat ayında ABD’ye ihracatta yüzde 3,6’lık düşüş yaşanması, bu eğilimin sürdürülebilirliği konusunda endişelere yol açtı.

İhracat ve ithalat eğilimleri

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İstatistik Kanada, Şubat ayında toplam ihracatın %5,5 düşüşle 70,11 milyar Kanada doları seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bu rakamın, Mayıs 2022’den bu yana ihracatın en yüksek ikinci seviyesi olarak kalması, değişen talep karşısında dayanıklılığın bir göstergesi olması dikkat çekicidir.

İhracattaki düşüş 11 ürün kategorisinden 10’unu etkiledi, en büyük düşüş yüzde 6,3 ile enerji kalemlerinde görüldü.

Bu, ham petrol sevkiyatlarında Eylül 2024’ten bu yana ilk düşüş oldu ve bu düşüşün başlıca nedeni dünya fiyatlarındaki düşüş oldu.

Motorlu taşıtlar ve aksamları ihracatı ise yüzde 8,8 gerilemekle birlikte, geçen yılın ocak ayı hariç tüm sonuçlarından yüksek seyretti.

İthalat ise üst üste altıncı ayda yüzde 0,88 artışla 71,63 milyar Kanada dolarına çıktı.

Bu artışın, devam eden iç talebe ve olası vergilere hazırlık amacıyla yapılan stok ayarlamalarına bağlanabileceği belirtiliyor.

ABD’den yapılan ithalat ise yüzde 2,5 artarak Kanada’nın toplam ithalatının yüzde 63’ünü oluşturdu. Bu durum, tarife tehditlerine rağmen iki ekonominin birbirine bağımlılığını ortaya koydu.

Tarifeler ortasında Kanada’yı ne bekliyor?

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Yaklaşan ticaret görüşmeleri, Kanada ekonomisinin toparlanma sürecinde karşı karşıya kalacağı piyasa baskılarını daha da artıracak.

Kanada’daki ticaretteki bu yavaşlama, tarifelerle ilgili bazı envanter yapısının ve İhracat/İthalat dinamiklerindeki değişikliklerin birleşimidir.

Ticaret raporunun ardından Kanada doları, ABD doları karşısında %1,03 artışla 1,4084’e veya 71,00 sente yükseldi.

Döviz piyasaları, 16 Nisan’da faiz indirimlerine ara verilmesi ihtimalinin yüzde 73 olduğunu öngörüyor.

Genel olarak, ticaret dengesizliği dış ilişkiler ile iç ekonomik hedefler arasındaki karmaşık etkileşimin sadece bir yönüdür.

Kanada ekonomisi, ihracatçı ve ithalatçıların yeni iklimden yararlanarak ve önümüzdeki aylarda karşılaşacakları zorluklara hazırlanarak değişime uyum sağlayarak dünya arenasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.