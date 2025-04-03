Başkan Trump, 14 Nisan’da El Salvador’daki Bukele’yi ağırlayacak: Tartışmalar sınır güvenliği, ticaret ve Bitcoin etrafında dönebilir

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan’da Beyaz Saray’da El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi ağırlayacak. Görüşmede sınır güvenliği, suçlu sınır dışı etme ve olası Bitcoin konularında iş birliği yapılması bekleniyor.

Davet, Trump’ın Bukele’nin organize suçla mücadele çabalarını kamuoyu önünde övmesi ve yönetiminin ABD’den sınır dışı edilen suçluları El Salvador’daki yeni mega hapishanede barındırma isteğinin ardından geldi.

ABD sınır dışıları ve çeteler

Copy link to section

Bukele, El Salvador nüfusunun yaklaşık %2’sini, özellikle MS-13 ve Tren de Aragua gibi suç örgütlerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonla hapse atarak uluslararası ilgi odağı oldu.

Mahkumları zincirlerle yüksek güvenlikli bir tesise nakletmek gibi tartışmalı taktikleri dünya çapında tartışmalara yol açtı.

Ancak Trump, El Salvador’un güvenlik modelini bölgesel istikrar ve sınır dışı etme politikasına ilişkin daha geniş ABD çıkarlarıyla ilişkilendirerek bu yaklaşımına destek verdi.

Bukele’nin X’te paylaştığı 1 Nisan tarihli resmi mektupta Trump, Salvadorlu mevkidaşını ABD’den sınır dışı edilen suçluların geri gönderilmesine yardımcı olduğu için takdir etti.

Mektupta, El Salvador’un çete üyelerini süper maksimum güvenlikli hapishanede barındırma isteğinin, ikili işbirliğinin derinleştirilmesinde önemli bir unsur olduğu vurgulandı.

Bu adım, Trump’ın göç ve suçluların iadesi konusundaki daha sert tutumuyla örtüşüyor.

El Salvador Devlet Başkanı, belgesiz çete üyelerinin ABD’den çıkarılması gerektiğini vurguladı ve El Salvador’un yeni tesisi, bölgesel iş birliğini artırırken iç yükü azaltan bir çözüm sunuyor.

Bitcoin ve kripto konuşmaları

Copy link to section

Resmi gündemin suç ve sınır güvenliğine yönelik olması beklenirken, her iki liderin de Bitcoin’e olan ilgisi giderek artıyor ve yaklaşan görüşmelere finansal bir boyut kazandırılıyor.

Bukele yönetimindeki El Salvador, 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak benimseyen dünyadaki ilk ülke olmasının ardından, ulusal rezervlerinde 6.100’den fazla BTC bulunduruyor.

Bu arada Trump yönetimi, suç operasyonlarından ele geçirilen dijital varlıklardan oluşan bir Ulusal Bitcoin Rezervi başlattı.

Ayrıntılar henüz sınırlı olsa da, paylaşılan odak noktası, kripto para düzenlemesi, blockchain iş birliği ve hatta ABD-Salvador dijital varlık ortaklıkları hakkında potansiyel bir diyaloğun zeminini hazırlayabilir.

Toplantıya başka dünya liderlerinin davet edilmemiş olması, ikili görüşmelerin güvenliğin ötesinde daha detaylı görüşmelere olanak sağlayabileceğini gösteriyor.

Bunlara finansal iş birliği ve kripto politikalarının uyumu da dahil olabilir, özellikle de her iki yönetim de dijital varlık denetimine yönelik küresel çabaları yönlendirirken.

Tarifeler ve ticaret bağları

Copy link to section

Son dönemde Latin Amerika ülkelerine uygulanan gümrük vergilerinin de etkisiyle El Salvador’un toplantıda ticaret kaygılarını dile getirmesi bekleniyor.

Bukele hükümeti, El Salvador’un en büyük ticaret ortağı olmaya devam eden ABD’ye yönelik ihracatta yeni vergilerden muafiyet talep edebilir.

Orta Amerika ülkesinin ekonomisi büyük ölçüde tekstil, kahve ve şeker ihracatına dayanmaktadır.

İyileştirilmiş ticaret şartları veya muafiyetler El Salvador’un imalat ve tarım sektörlerine ivme kazandırabilir.

Bu potansiyel değişim, Trump’ın uyumlu hükümetlerle yatırım ve iş birliğini teşvik etme yönündeki daha geniş bölgesel stratejisiyle de uyumlu olacaktır.

El Salvador, son aylarda güvenlik ve göç iş birliği yoluyla ABD ile ekonomik bağlarını güçlendirdi.

Görüşmelerde, sınır dışı etme lojistiği ve bölgesel çete karşıtı operasyonlara sürekli destek karşılığında ticaret teşvikleri araştırılabilir.