Mitsubishi, büyümeyi desteklemek için 3 yıl boyunca 27 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ediyor

Japon ticaret devi Mitsubishi Corp, 2027/28 mali yılına kadar en az 4 trilyon yen (27 milyar dolar) yatırım yapmayı içeren üç yıllık bir büyüme stratejisi açıkladı.

Şirket, söz konusu dönemde 1,2 trilyon yen net kâr hedeflediğini, bunun cari mali yıl için öngördüğü 700 milyar yenden fazla olduğunu duyurdu.

Perşembe günü duyurulan bu strateji, agresif sermaye harcamaları ve genişletilmiş hisse geri alım programını içeriyor.

Şirket ayrıca, yurt içi açık deniz rüzgarı operasyonlarındaki son değer düşüklüklerinden kurtulurken bile kademeli temettü ödemelerini sürdürmeyi planlıyor.

Büyüme yatırımı nisan ayında başlıyor

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Mitsubishi, 4 trilyon yenlik harcamanın sürdürülebilir sermaye harcamaları ve uzun vadeli büyümeyi hızlandırmaya yönelik yatırımlara bölüneceğini söyledi.

Devam eden operasyonel ihtiyaçlar için yaklaşık 1 trilyon yen ayrılırken, 3 trilyon yenin üzerinde bir miktar ise yeni iş girişimlerine ve stratejik yatırımlara yönlendirilecek.

Yeni plan nisan ayında başladı ve mart 2027’ye kadar devam edecek.

Şirket ayrıca proje portföyünün durumuna ve daha geniş piyasa koşullarına bağlı olarak, bu tahsisatın ötesinde kalan fazla nakdi hissedarlara ek getiri veya yeniden yatırım için kullanmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Yatırım planı, Mitsubishi’nin Aralık ayında sona eren dokuz aylık dönemde yurt içi açık deniz rüzgar projelerine bağlı olarak 52,2 milyar yenlik değer düşüklüğü gideri kaydetmesinin ardından geldi.

Bu olumsuzluk, 31 Mart 2024’te sona erecek yıl için net kâr tahmininin 950 milyar yen olarak revize edilmesine yol açtı.

Kar düşüşüne rağmen temettü artıyor

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Mitsubishi, bu ay başlayacak mali yıl için net kârının 700 milyar yene düşmesini bekliyor.

Şirket, kazanç tahminlerinin düşmesine rağmen temettüsünü 10 yen artırarak hisse başına 110 yene çıkarmayı planladığını duyurdu.

Mitsubishi, temettü artışının yanı sıra 4 Nisan 2024 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında 1 trilyon yen değerinde hisse geri alımı yapmayı planladığını da açıkladı.

Şirket, yeni strateji kapsamında kademeli temettü ve esnek geri alım politikasının değişmediğini bildirdi.

Bu hamleler Mitsubishi’nin gelecekteki büyümeye büyük yatırımlar yaparken hissedar güvenini korumayı hedeflediğini gösteriyor.

Buffett destekli Mitsubishi

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Mitsubishi’nin en büyük hissedarı, Warren Buffett liderliğindeki yatırım şirketi Berkshire Hathaway’dir. LSEG verilerine göre Berkshire, Japon ticaret evinde %9,67 hisseye sahiptir ve bu da onu uzun vadeli strateji üzerinde önemli bir etkiye sahip kılar.

Buffett’ın Japon ticaret şirketlerine olan ilgisi son birkaç yıldır küresel çapta ilgi odağı haline geldi ve Mitsubishi de bu ilgiden en çok yararlananlardan biri oldu.

Mitsubishi, yeni sermaye dağıtım planıyla yatırımcıların sermaye verimliliği ve hissedar değeri konusundaki beklentilerini karşılıyor gibi görünüyor.

Şirketin, net kârda düşüş yaşansa bile temettü ve hisse geri alımlarını sürdürme konusundaki vurgusu, yatırımcı odaklı bu yaklaşımı yansıtabilir.