how much is nvidia reliant on China for revenue

Nvidia gelir açısından Çin’e ne kadar bağımlı?

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Written on Apr 3, 2025
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  • Trump bu hafta Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeye yeni gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu.
  • Büyük Çin, şu anda Nvidia'nın yıllık gelirinin yaklaşık %39'unu oluşturuyor.
  • Wall Street, NVDA hisselerinin bu yıl (2025) için hala olumlu olduğunu düşünüyor.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), Başkan Trump’ın 2 Nisan’da Çin de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeye yeni karşılıklı gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından yükseliş ivmesini kazanmakta zorlanmaya devam ediyor.

Çin, Trump’ın politika değişikliğine yanıt olarak Amerikan mallarına misilleme niteliğinde gümrük vergileri koymayı planladığının sinyalini verdi ve bu durum dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret savaşını tetikleyebilir.

Böyle bir arka plan, Çin’e önemli gelir maruziyeti olan ABD şirketlerine zarar verebilir. İlginçtir ki, Goldman Sachs’a göre bu isimlerden biri yapay zekanın gözdesi Nvidia Corp.

Çin’in Nvidia’nın gelirine katkısı

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Goldman Sachs, Çin-ABD ticaret gerginliğinin NVDA için önemli bir engel teşkil etmesini bekliyor; zira Büyük Çin bölgesi şu anda şirketin yıllık gelirinin yaklaşık %39’unu oluşturuyor.

Nvidia’nın Çin’e ihraç edilmek üzere tasarladığı H20 yongalarına, özellikle ByteDance, Tencent ve Alibaba gibi ülkenin büyük teknoloji şirketlerinden yoğun talep geliyor.

Ancak Trump yönetimi, Pekin’e çip ihracatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam ediyor ve bu durum da dev şirketin gelecekteki işlerine zarar verebilir.

Ayrıca Çin, şirketlerine Nvidia yongalarını kullanmaktan kaçınmaları yönünde tavsiyelerde bulunmaya başladı; çünkü bunların ülkenin en son enerji verimliliği gerekliliklerine uymadığı bildiriliyor.

Goldman Sachs stratejistleri yakın tarihli raporlarında, Çin-ABD ticaret gerginliğiyle ilgili bu faktörlerin bir araya gelerek NVDA’nın gelecekteki geliri üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini belirtti.

NVDA, Wall Street’in gözdesi olmaya devam ediyor

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Çin’e uygulanacak yeni gümrük vergileri ve Başkan Xi’nin Amerikan mallarına misilleme amaçlı vergiler getirme olasılığına rağmen Wall Street, Nvidia hissesine olan güvenini koruyor.

NVDA hisseleri için konsensüs notu şu anda yaklaşık 176 dolarlık ortalama hedefle “satın al” seviyesinde bulunuyor ve bu da mevcut seviyelerden yaklaşık %70’lik bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Bunun nedeni, birçok kişinin Nvidia’nın Statista’nın bu on yılın sonuna kadar yıllık bileşik oranının %26’nın üzerinde büyüyeceğini öngördüğü yapay zeka pazarında hâlâ sağlam bir isim olduğuna inanması.

Ayrıca Nvidia artık %0,036 oranında temettü getirisi ödüyor, bu da onu gelir yatırımcıları için de cazip kılıyor.

LVS’nin ayrıca Çin’e yönelik önemli bir gelir riski bulunmaktadır

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Goldman Sachs, Nvidia’nın yanı sıra, özellikle Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS) olmak üzere kumarhane hisselerinin 2025 yılında Çin-ABD ticaret gerginliğinden en çok etkilenecek hisseler olacağını öngörüyor.

LVS, kumar destinasyonu olarak popülerliği nedeniyle “Asya’nın Las Vegas’ı” olarak da bilinen Makao’da önemli bir yer kaplıyor. ABD’li kumarhane ve tatil köyü şirketinin şu anda gelirinin %60’ından fazlası Makao’ya ait.

Ancak Nvidia’ya benzer şekilde analistler Las Vegas Sands hisseleri konusunda da yükseliş beklentisini koruyor.

LVS’deki fikir birliği “satın al” notu, yazının yazıldığı sırada yaklaşık 59 dolarlık ortalama bir hedefle birleştirildi.

Bu, şu anda %2,56 getiri sağlayan temettü hissesinde yaklaşık %50’lik bir artış potansiyeli anlamına geliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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