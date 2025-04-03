Rus yetkililer artık ele geçirilen Bitcoin’leri devlet fonlarına dönüştürebilecek

Rus yetkililer, ülkenin kripto varlıklarla ilgili düzenleyici belirsizliklerle boğuştuğu bir dönemde, ele geçirilen Bitcoin’leri (BTC) devlet hazinesi için nakde dönüştürmek üzere yasal ve operasyonel bir çerçeve oluşturuyor.

Federal İcra Dairesi (FSSP) liderliğindeki girişim, eski araştırmacı Marat Tambiev’den yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 1.032 BTC’ye el konulmasının ardından geldi ve bu durum Rusya’nın gelişen kripto politikaları için önemli bir sınav niteliğinde.

Federasyon Konseyi’nin RuTube kanalında yayınlanan bir videoda, FSSP Başkanı Dmitry Aristov, Rusya’nın bu yasal emsali, el konulan dijital para birimlerini devlet gelirine dönüştürme mekanizmalarını araştırmak için kullandığını söyledi.

Ancak henüz kapsamlı bir yasal çözüm bulunmuyor.

FSSP kripto satışına hazırlanıyor

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FSSP Başkanı Dmitry Aristov, Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşası Komitesi’ne hitaben yaptığı konuşmada, Bitcoin’i kolluk kuvvetleri için “sorunlu bir varlık” olarak nitelendirdi.

İcra memurlarının en az bir ceza davasında BTC’ye el koyduğunu ve şimdi de madeni paraları devletin elindeki fonlara dönüştürmek için diğer devlet kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını doğruladı.

Komitenin soruşturmasının kripto paraların müsaderesine ilişkin protokollere odaklandığı belirtilirken, Aristov’un hukuki dayanak olarak Tambiev davasını işaret ettiği söyleniyor.

Soruşturma sırasında kolluk kuvvetleri, Infraud Organization hacker grubunun üyelerinden kripto para rüşveti kabul etmekten suçlu bulunan eski kıdemli araştırmacıdan BTC’ye el koydu. Tambiev 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aristov, Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal statüsünü tanımlayan bir yasa tasarısı kabul edilene kadar, tutarlı bir el koyma ve dönüştürme için sağlam bir çerçevenin henüz ulaşılamayacağını belirtti.

Tambiev davası emsal teşkil ediyor

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Marat Tambiev davası, Rus yargı ve uygulama makamları için bir dönüm noktası haline geldi.

2024 yılında, bir cezai soruşturmayı engelleme karşılığında uluslararası bir siber suç grubundan Bitcoin ile rüşvet almak suçundan hüküm giydi.

FSSP, Tambiev’den yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 1.032 BTC ele geçirdi ve bu, Rus devlet kurumu tarafından gerçekleştirilen en büyük kripto ele geçirmelerinden biri oldu.

El koymanın ardından Rusya Hazinesi, el konulan BTC’yi paraya çevirme çalışmalarına başladı.

Ocak 2025’te yetkililer, kripto paraları devlet hesaplarına aktarmaya başladıklarını ve satışına başlamayı planladıklarını doğruladılar.

Sivil Toplum Odası da konuya dahil olarak, el konulan kripto varlıkların yönetimi için yeni bir devlet fonu oluşturulmasını önerdi.

Oda, dijital para satışından elde edilen gelirin kamu projelerinin finansmanında kullanılmasını tavsiye ederek, yasal netliğe duyulan ihtiyacın daha geniş ekonomik ve sosyal politika hedefleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kripto politikası bölünmüş durumda

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2024’te kripto madenciliğini meşru bir iş olarak tanıyan ve kripto paraların Merkez Bankası tarafından yönetilen bir deneme ortamında uluslararası ticarete girmesine izin veren iki önemli yasa çıkarılmasına rağmen ülkenin dijital varlıklar konusundaki genel duruşu çelişkili olmaya devam ediyor.

Rusya’da uzun süredir yürürlükte olan bir yasa, kripto paraların ödemelerde kullanılmasını hâlâ yasaklıyor.

Merkez Bankası, daha sıkı kontroller için savunuculuğunu sürdürüyor ve perakende kripto yatırımlarına ve kendi sanal ortamının dışında faaliyet gösteren kripto borsalarına yasak getirilmesini öneriyor.

Ancak diğer bakanlıklar ve büyük endüstriyel madenciler yasaklama yerine düzenlemeyi tercih ediyor. Daha açık bir yaklaşım, düzenlenmiş kripto borsalarına izin verilmesi ve işlemler için daha net yasal standartlar için savunuyorlar.

Sonuç, FSSP’ninki gibi yaptırım çabalarını karmaşıklaştıran bir politika çıkmazıdır.

Kripto fonu ve deneme alanı planları

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Medeni Ticaret Odası’nın ele geçirilen kripto paralar için merkezi bir fon oluşturulması önerisi, dijital varlıkların devlet sistemi içerisinde yönetilmesinin kurumsallaştırılması yönünde bir girişimin göstergesidir.

Kabul edilirse, kripto paralardan elde edilen gelirin kamu refahına yeniden dağıtılması resmileştirilecek.

Bu arada Merkez Bankası’nın sanal ortamı, nitelikli yatırımcıların kısıtlı bir ortamda kripto para ticareti yapmasına olanak sağlamaya devam ediyor.

Bu, sınırlı bir ilerleme yolu sunsa da, FSSP gibi kurumların dijital varlık ele geçirmelerini pratik finansal sonuçlara dönüştürmesini desteklemek için daha geniş bir çerçeveye hâlâ ihtiyaç duyulmaktadır.