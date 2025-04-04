Küresel moda endüstrisi, Başkan Donald Trump’ın yaklaşık bir asırdır görülen en kapsamlı ticaret kısıtlamaları olan kapsamlı yeni gümrük vergileri açıklamasının sonuçlarıyla boğuşuyor.

Dünyanın en büyük hazır giyim üretim merkezlerini hedef alan bu hamle, sektörde şok etkisi yarattı.

Trump, Beyaz Saray Gül Bahçesi’nden yaptığı açıklamada, tüm ithal mallara yüzde 10’luk bir temel gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Ancak, ABD’nin ticaret açığı verdiği ve birçoğu moda endüstrisi için önemli üretim merkezleri işlevi gören yaklaşık iki düzine ülke için vergiler önemli ölçüde daha yüksek.

Tarife darbesi listesi: Vietnam, Kamboçya, Bangladeş, Çin ve AB

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Çin’den sonra ABD’ye en çok hazır giyim ürünü ihraç eden ikinci ülke olan Vietnam’a yüzde 46 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Kamboçya’ya yüzde 49, Bangladeş’e ise yüzde 37 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Çin’in mevcut gümrük vergisi oranına %34’lük yeni bir vergi eklenecek ve toplam gümrük vergisi oranı %54’e çıkacak.

Avrupa Birliği’ne yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

ABD Moda Endüstrisi Derneği, yaptığı açıklamada, “Trump Yönetimi’nin tüm ithalatlara yeni tarifeler getirme kararından derin bir hayal kırıklığı duyduk” ifadelerini kullanarak, endüstrinin endişesini dile getirdi.

Bu adım özellikle Amerikan moda markalarını ve perakendecilerini etkileyecek.

Trump, gümrük vergilerinin gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Moda hisseleri düşüşte: Wall Street gümrük vergisi haberlerine tepki gösteriyor

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Piyasa hızlı tepki verdi ve moda hisseleri mesai sonrası işlemlerde düştü. Lululemon hisseleri %10’dan fazla düşerken, Nike ve Ralph Lauren %7 düştü.

Tapestry, Capri ve PVH Corp. hisselerinin tamamında yaklaşık %5’lik düşüşler yaşandı.

Bu düşüşler, S&P 500 vadeli işlemlerindeki yaklaşık %4’lük düşüşü geride bırakarak, moda sektörünün özel kırılganlığını ortaya koydu.

Trump’ın daha önce Çin, Meksika ve Kanada’dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerinin ardından gelen bu yeni vergiler, sayısız moda sektöründe maliyetleri artırmaya ve önemli aksamalara yol açmaya aday.

ABD, giyim ve ayakkabı sektöründe önemli bir pazar olup, giyim ihtiyacının %98’inden fazlasını, ayakkabı ihtiyacının ise yaklaşık %99’unu ithal etmektedir.

Bu, ülkede satılan hemen hemen her moda ürününe ek vergiler uygulanacağı anlamına geliyor.

Trump, açıklamasında ülkeleri ve tarife oranlarını gösteren bir tablo sunarak, bunların ABD’ye uyguladıkları tarife ve tarife dışı engellerin yarısını temsil ettiğini belirtti.

Faiz oranları birçok analistin tahmininden oldukça yüksekti.

Amerika’nın altın çağı: Trump’ın vizyonu ve modanın gerçekliği

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Trump konuşmasında, “Dış pazarları açacağız ve dış ticaret engellerini ortadan kaldıracağız. Sonuç olarak, içeride daha fazla üretim yapmak, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına gelecek” dedi.

Bu, gerçekten de Amerika’nın altın çağı olacak, geri geliyor. Çok güçlü bir şekilde geri döneceğiz.

Ancak moda sektörünün gerçekleri çok daha karmaşıktır.

Şokların moda sektörünün küresel tedarik zincirinde yankı bulması bekleniyor.

Trump’ın daha önceki gümrük vergileri açıklamalarının ardından Walmart gibi perakendeciler, tedarikçilerle fiyat indirimi müzakereleri yapma niyetlerini duyurdular ve böylece yükün bir kısmını alt sektörlere kaydırmış oldular.

Fabrikaların zaten düşük kar marjlarıyla faaliyet gösterdiği bir ortamda, daha fazla fiyat indirimi talebinin tekstil üreticilerini ve çiftçileri etkileyen domino etkileri olabilir.

Pek çok marka ve perakendeci, artan maliyetleri karşılamak ya da fiyat artışları yoluyla bunu tüketicilere yansıtmak arasında zor bir tercihle karşı karşıya kalacak.

Bu durum, birçok alışverişçinin enflasyondan dolayı zaten sıkıntı çektiği ve bütçelerini dikkatlice yönettiği bir zamanda gerçekleşiyor.

Yeni tarifeler henüz açıklanmadan önce bile Trump’ın ticaret politikaları etrafındaki belirsizlik, ABD tüketici güveninin Mart ayında pandemiden bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu.

Ulusal Perakende Federasyonu’nun hükümet ilişkileri başkan yardımcısı David French, CNN’e yaptığı açıklamada, “Daha fazla gümrük vergisi, Amerikan şirketleri ve tüketicileri için daha fazla endişe ve belirsizlik anlamına geliyor.” dedi.

Lüks, spor ve ötesi: Hiçbir sektör bağışık değil

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Tarifeler moda sektörünün geniş bir yelpazesini etkileyecek olsa da bazı sektörler özellikle savunmasız olabilir.

Örneğin lüks pazar, küresel yavaşlamanın ortasında en dayanıklı bölgesi olarak ABD’yi görüyor.

Ancak ABD’de yerli üretimin olmaması, bu markaların şimdi yeni maliyetlerle karşı karşıya kalması anlamına geliyor.

Kaynaklarını Çin’den aktif bir şekilde çeşitlendiren spor markaları, artık kendilerini Vietnam ve Kamboçya gibi alternatif üretim merkezlerinde maliyet artışlarıyla karşı karşıya buluyor.

Sonuç olarak, ABD’de mamul mal üreten ve çoğunlukla ithal hammaddelere bağımlı olan işletmeler de dahil olmak üzere tüm moda endüstrisi bu durumdan etkilenecek.

Önümüzdeki aylarda bu yeni ortamda yol almak önemli zorluklar ortaya çıkaracak.