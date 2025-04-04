Ford’un çalışanlarına uyguladığı fiyat indirimlerinden Stellantis’in fabrika kapatmalarına kadar, otomobil tarifeleri otomobil üreticilerini harekete geçiriyor

Perşembe günü yürürlüğe giren ithal otomobillere uygulanan %25’lik gümrük vergileri küresel otomobil sektörünü sarstı ve büyük otomobil üreticilerini hızlı ve farklı tepkiler vermeye zorladı.

Yeni vergiler tedarik zincirlerini, fiyatlandırma modellerini ve istihdamı yeniden şekillendirmekle tehdit ederken, Stellantis’ten Hyundai’ye kadar şirketler karlarını ve müşterilerini korumak için harekete geçiyor.

Yurt dışında üretilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi ve ithal parçalara uygulanan vergilerin 3 Mayıs’ta başlamasıyla, otomobil üreticileri maliyetleri yönetmek için yarışıyor.

Kimisi üretim hatlarını durdurmayı tercih etti, kimisi büyük indirimler teklif etti, kimisi de yurt içinde üretim kapasitelerini artırmayı düşündü.

Çoğu otomobil üreticisinin hisse senedi fiyatları Perşembe günü ve Cuma günü ABD piyasa öncesi saatlerinde düşüşte kaldı.

Invezz, otomobil üreticilerinin yaşanan aksaklıklarla başa çıkmak için benimsediği çeşitli stratejilere göz atıyor.

Stellantis tesislerini askıya aldı, 900 işçiyi geçici olarak işten çıkaracak

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Jeep, Dodge, Ram ve Chrysler’in sahibi Stellantis, gümrük vergileri nedeniyle Ontario, Windsor’da ve Meksika, Toluca’da olmak üzere iki montaj fabrikasını geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Chrysler Pacifica ve Dodge Charger modellerinin üretildiği Windsor fabrikası iki hafta boyunca kapalı kalacak.

Jeep Compass ve Wagoneer S’in montajının yapıldığı Toluca tesisi, 7 Nisan’dan ay sonuna kadar kapalı kalacak.

Stellantis, yaşanan aksaklık nedeniyle Indiana ve Michigan’daki güç aktarma organları ve presleme tesislerinde çalışan yaklaşık 900 işçiyi işten çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

Stellantis sözcüsü MT Newswires’a yaptığı açıklamada, “ABD’nin ithal araçlara uyguladığı tarifeleri değerlendirmeye devam ediyoruz ve bu politikalar konusunda ABD hükümetiyle iletişim halinde olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Stellantis hisseleri Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde %7’nin üzerinde düşüş yaşadı.

Ford’un ‘Amerika’dan Amerika’ya’ indirimi, çalışanlara yönelik fiyatlandırmayı müşterilere sunacak

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Ford ise maliyet baskısını karşılamak için envanterine güvenerek daha çok pazar odaklı bir yaklaşım benimsedi.

Michigan merkezli otomobil üreticisi, geçici olarak “Amerika’dan Amerika’ya” adını verdiği bir program başlattı ve bildirildiğine göre, geleneksel olarak Ford çalışanları için ayrılmış olan çalışan fiyatlandırmasını ülke çapındaki tüm müşterilere sunuyor.

Şirket henüz planı resmi olarak duyurmazken, Reuters indirimlerin perşembe gününden bu yana yürürlükte olduğunu bildiriyor.

Bu hamle, Ford’un gümrük vergilerini dengelemek için fiyatlarını artıran rakiplerinden farklılaşmasına yardımcı olacak.

Ford’un konumu nispeten avantajlıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde sattığı araçların yaklaşık %80’ini ülke içinde üreterek, ithalata daha bağımlı rakiplerine göre tarifelere karşı daha büyük bir tampon sunmaktadır.

Ancak şirket, 3 Mayıs’ta parçalarda uygulanacak tarifelerden kaynaklanan maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

İndirim stratejisi, geçen hafta üretimi ABD topraklarına geri getirme amacıyla kapsamlı vergiler açıklayan Trump yönetimi tarafından popüler hale getirilen “Amerika’da Üretildi” mesajıyla da örtüşüyor.

Ford’un hisse senedi fiyatı Cuma günü piyasa öncesinde %3,67 düştü.

Kaynak: CNN

Volkswagen, ABD’de satılan araçlara ithalat ücreti getirecek

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Volkswagen, ABD’deki bayilerine fiyat artışlarının ufukta olduğunu işaret ederek farklı bir yol izledi.

Alman otomobil üreticisi, New York Times’ın gördüğü 1 Nisan tarihli bayilere gönderdiği yazıda, bu ayın sonlarında ABD’deki araçlarına yeni bir ithalat ücreti getireceğini söyledi.

Meksika’dan gelen otomobillerin demir yolu ile sevkiyatı durduruldu, ancak deniz yoluyla sevkiyatlar devam ediyor ve bayilere gümrük vergisinden etkilenen araçları ikinci bir duyuruya kadar limanlarda tutmaları talimatı verildi.

Şirket, nihai fiyat değişikliklerinin nisan ayının ortasında onaylanacağını söyledi.

ABD’de montajı yapılan araçlar (örneğin Volkswagen Atlas ve Chattanooga, Tennessee’de üretilen ID.4) maliyet baskılarından muaf değil.

Her ikisi de önümüzdeki dönemde uygulanacak vergilere tabi olacak ithal parçalara güveniyor.

Volkswagen, yaptığı açıklamada, bayilere bu notu gönderdiğini, çünkü “bu belirsizlik zamanlarında çok şeffaf olmak istediklerini” doğruladı.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bayilerimizin ve müşterilerimizin çıkarlarını her zaman ön planda tutuyoruz ve işletme üzerindeki etkiyi ölçtüğümüzde stratejimizi bayilerimizle paylaşacağız” denildi.

Volkswagen’in hisse senedi fiyatı Cuma günü yüzde 5’ten fazla düştü.

Kaynak: Statista

GM, Indiana’da kamyon üretimini artırıyor

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General Motors, gümrük vergisi şokuna yurt içi üretimi artırarak yanıt veriyor.

Şirket, Indiana, Fort Wayne’deki fabrikasında hafif hizmet kamyonlarının (Chevrolet Silverado ve GMC Sierra) üretimini artırmayı planlıyor.

Bu hamle, GM CEO’su Mary Barra’nın Ocak ayında ima ettiği daha geniş kapsamlı stratejinin bir parçası. Barra, ABD’deki kapasite artışının Meksika ve Kanada’da üretilen araçlara uygulanan gümrük vergilerinden kaynaklanan riski dengeleyebileceğini ileri sürmüştü.

Üretimi hızlandırmak için GM, 22-25 Nisan tarihleri arasında Fort Wayne tesisinde üretimi durduracak.

United Auto Workers ile yapılan iç yazışmalara göre, fabrikanın 225 ila 250 yeni istihdam yaratması ve birkaç yüz geçici işçi getirmesi bekleniyor.

Yerel sendika yetkilileri, yeni üretim hedeflerine ulaşmak için ek fazla mesai günlerinin de planlanabileceğini söyledi.

GM hisse senedi fiyatı Cuma günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5’ten fazla düştü.

Hyundai olası fiyat artışları konusunda uyarıyor

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Hyundai Motor Company de araç fiyatlarında artış ihtimaline işaret etti.

Hyundai ve Genesis Motor Kuzey Amerika CEO’su Randy Parker, bayilere gönderdiği notta, 2 Nisan’dan sonra toptan satılan araçlar için artık fiyatlandırmanın garanti edilmediği uyarısında bulundu.

Parker, şirketin Meksika ve Kanada’dan ithalata olan bağımlılığının nispeten düşük olduğunu ve Hyundai’nin ABD’de “sağlam bir şekilde kurulmuş” yatırımları olduğunu kabul etti.

Ancak Koreli otomobil üreticisi, karlılığı sürdürmek için politika gelişmelerini izlemeye ve stratejileri gözden geçirmeye devam ettiğini söyledi.

Henüz resmi bir fiyat değişikliği duyurulmadı ancak Seul’deki şirket yetkilileri seçeneklerini “yakından incelediklerini” söyledi.