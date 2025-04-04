JPMorgan: Donald Trump’ın tarifeleri ‘kan’ akıtacak, durgunluk riskini %60’a çıkaracak

JPMorgan’ın küresel baş ekonomisti, Başkan Donald Trump’ın agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçları hakkında sert bir uyarıda bulunarak, “Kan dökülecek” öngörüsünde bulundu.

JPMorgan’dan Bruce Kasman, Perşembe günü yayınladığı bir araştırma notunda, şirket ekonomistlerinden oluşan bir ekiple birlikte, Çarşamba günü “Kurtuluş Günü” tarife duyurusunun ardından küresel ekonominin resesyona girme olasılığının %40’tan endişe verici bir şekilde %60’a yükseldiği konusunda uyardı.

Trump’ın kapsamlı ‘Kurtuluş Günü’ tarifeleri, ABD’ye ithal edilen tüm ülkelerden mallara %10 oranında vergi uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca, ABD ile sürekli ticaret açığı veren 60 ticaret ortağına daha da yüksek tarifeler uygulanıyor.

Bunlara Çin ve Japonya gibi büyük ekonomik güçlerin yanı sıra Avrupa Birliği de dahildir.

Bu tarifeler, ABD’nin en önemli ticaret ortakları olan Kanada ve Meksika’ya halihazırda uygulanan mevcut vergilere ekleniyor ve yaygın bir rahatsızlığa yol açıyor.

Kesinlikle daha az iş dostu: ABD ticaret politikasında bir değişim

JPMorgan’ın araştırma notunda, “ABD’nin yıkıcı politikaları, tüm yıl boyunca küresel görünüme yönelik en büyük risk olarak kabul edildi” ifadesi yer aldı.

Son haberler, ABD’nin ticaret politikasının tahmin ettiğimizden çok daha az iş dostu hale geldiğinin kesin olarak ortaya çıkmasıyla korkularımızı güçlendiriyor.

Bankacılık devinin ekonomistleri, gümrük tarifelerini ABD’li hanelerin ve işletmelerin ithal mal satın alımları üzerindeki “işlevsel bir vergi artışı” olarak nitelendiriyor.

Ekonomistler ve tedarik zinciri uzmanları daha önce Trump’ın gümrük tarifesi planının, kahve ve şeker gibi günlük temel ihtiyaçlardan giyim ve araba ve ev aletleri gibi büyük alışverişlere kadar çok çeşitli malların fiyatlarının artmasına neden olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Tarihi boyutlarda bir vergi artışı: Makroekonomik etki

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JPMorgan analistleri, bu haftaki duyurunun, önceki tarife artışlarıyla birlikte, ABD ortalama vergi oranını “yaklaşık %22 puan artırarak tahmini %24’e” çıkardığını, bunun da ülke içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerinin, yani GSYİH’nin yaklaşık %2,4’üne denk geldiğini hesapladı.

JPMorgan araştırma notunda, “Bu büyüklükteki bir artış, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük vergi artışıyla aynı seviyede olacak” ifadeleri yer aldı.

Etkiler, diğer ülkelerden gelen misilleme önlemleri, ABD iş dünyasındaki güvenin azalması ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle daha da artabilir.

Ufukta durgunluk mu var? JPMorgan alarm veriyor

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“Bu nedenle, bu politikaların sürdürülmesi halinde ABD ve muhtemelen küresel ekonominin bu yıl resesyona girmesinin muhtemel olduğunu vurguluyoruz. Olasılık senaryo ağacımızın güncellenmesi bu noktayı vurguluyor ve bu yıl resesyon riskini %60’a çıkarıyor,” diye devam ediyor not ve olası ekonomik çöküşün kasvetli bir resmini çiziyor.

Ancak JPMorgan ekonomistleri, ülke çapında veya küresel bir resesyonun “kesin bir sonuç olmadığını” vurgulayarak bir umut ışığı sunuyor.

Önümüzdeki haftalarda politika eylemlerinin değişebileceği gerçeğinin ötesinde, ABD ve küresel genişlemenin sağlam bir zeminde durduğunu ve orta büyüklükteki bir şoku kaldırabilecek kapasitede olması gerektiğini vurgulamaya devam ediyoruz.

Bu potansiyel olumlu sonuca rağmen, notta JPMorgan ekonomistlerinin “açıklanan politikaların tam olarak uygulanmasını önemli bir makroekonomik şok olarak gördükleri” vurgulanıyor; Trump’ın politikaları devam ederse bundan kurtulmanın zor olacağı belirtiliyor.