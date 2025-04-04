ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun zamandır beklenen ve “Kurtuluş Günü” olarak adlandırılan ticaret planlarını açıklaması küresel piyasalarda şok dalgaları yarattı, ancak tam olarak neyin kurtarıldığı yoğun bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD ekonomisi küresel rekabetten mi kurtuluyor?

ABD dolarının dünya rezerv para birimi konumundan mı? Yoksa kilit ticaret ortaklarıyla samimi ilişkiler mi?

Tam etkinin henüz görülmediği göz önüne alındığında (otomobillere uygulanan %25’lik tarifeler henüz yürürlüğe girmedi ve genel %10’luk tarifelerin 5 Nisan’da, ardından da “karşılıklı” tarifelerin 9 Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanıyor) piyasanın ilk tepkisi son derece olumsuz oldu.

Trump’ın “Piyasalar patlayacak. Hisse senetleri patlayacak. Ülke patlayacak” şeklindeki iyimser açıklamalarına rağmen, yatırımcılar için hemen sonrasında kutlama havası esmedi; kendilerini büyük bir satış dalgasının yanlış tarafında buldular.

Wall Street’te panik: güvenli bir yere kaçış

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Perşembe günkü işlem seansının ardından yatırımcılar, kendilerini özgür hissetmekten uzak, Trump’ın politikalarının yarattığı fırtınadan korunmak için tahvillerin göreceli güvenliğine sığındılar.

Piyasalar sert tepki verdi.

Borsa kan gölü: S&P 500 %4,84 düştü ve Dow Jones Sanayi Ortalaması %3,98 gerileyerek Haziran 2020’den bu yana en büyük düşüşlerini yaşadı. Nasdaq Composite ise Mart 2020’den bu yana en kötü seansını yaşayarak %5,97 düştü.

S&P 500 %4,84 düştü ve Dow Jones Sanayi Ortalaması %3,98 gerileyerek Haziran 2020’den bu yana en büyük düşüşlerini yaşadı. Nasdaq Composite ise Mart 2020’den bu yana en kötü seansını yaşayarak %5,97 düştü. Küçük şirketler ayı piyasası bölgesinde: Küçük şirket hisselerinden oluşan Russell 2000 Endeksi %6,59 düşerek ayı piyasası bölgesine girdi. Ayı piyasası bölgesi, 52 haftalık zirveden itibaren %20 veya daha fazla düşüş olarak tanımlanıyor.

Küçük şirket hisselerinden oluşan Russell 2000 Endeksi %6,59 düşerek ayı piyasası bölgesine girdi. Ayı piyasası bölgesi, 52 haftalık zirveden itibaren %20 veya daha fazla düşüş olarak tanımlanıyor. Tahvil piyasası rallisi: Yatırımcıların tahvillere yönelmesiyle referans 10 yıllık Hazine tahvili faizi %4’e kadar düştü ve fiyatlar yükseldi.

Muhteşem Yedili trilyon dolarlık bir yıkıma uğradı

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CNBC analizine göre, “Muhteşem Yedili” olarak bilinen teknoloji devleri, satış dalgasından en çok etkilenen şirketler oldu ve toplamda piyasa değerlerinde yaklaşık 1,03 trilyon dolar kayıp yaşandı.

Apple hisseleri özellikle sert bir düşüş yaşadı ve yüzde 9’un üzerinde düşüşle son beş yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Apple’ın tedarikçi listesinin büyük oranda Trump tarifelerinden orantısız şekilde etkilenen ülkelerden oluşması, bu duruma olası bir açıklama getiriyor.

Durgun enflasyon mu yaklaşıyor? Uzmanlar ekonomik tehlike konusunda uyarıyor

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Piyasalardaki çalkantılar, yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan fiyatların zehirli bir bileşimi olan durgun enflasyon korkularını körükledi.

Goldman Sachs’ın çok varlıklı sabit gelir başkanı Lindsay Rosner, CNBC’ye Trump’ın tarife planının büyümeyi yavaşlatabileceği ve fiyatları artırabileceği konusunda uyardı. JPMorgan ekonomistleri daha da ileri giderek Trump’ın ticaret politikalarının “muhtemelen bu yıl ABD ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyeceğini” tahmin ediyor.

Bu durum, Fed’i zor bir duruma sokacak ve enflasyonla mücadele etmek, büyümeyi teşvik etmek ya da kenarda durup olayların müdahale olmaksızın gelişmesine izin vermek arasında bir seçim yapmaya zorlayacaktır.

Küresel düşüş: Avrupa piyasaları çöktü

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Trump’ın gümrük vergilerinin etkileri ABD sınırlarının ötesine uzanırken, Avrupa hisse senetleri de büyük darbe aldı.

Avrupa genelinde Stoxx 600 endeksi %2,57 düştü; en kötü performansı gösterenler arasında büyük perakende markaları yer aldı.

Küresel ticaretin öncüsü olarak görülen nakliye devi Maersk, %9,5 düştü. Buna karşılık, Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa birleşik bir cephe sunarsa Trump’ın “baskı altında ezileceğini” ve tarife politikalarını değiştireceğini söyledi.

Yatırımcılar tarife haberlerinin sonuçlarıyla boğuşurken, yaklaşan iş raporu büyük bir tehdit oluşturuyor. Bir piyasa stratejistinin uyardığı gibi, zayıf bir iş raporu “ABD ekonomisi için tabuta çakılan bir çivi” olabilir.

Avrupa Birliği’ne yüzde 20 oranında vergi uygulanırken, İngiltere’ye yüzde 10 oranında vergi uygulandı ve ABD ile daha dengeli bir ticaret ilişkisinden faydalanıldı.

Çoğu analist, ekonomik açıdan bakıldığında, büyümedeki beklenen yavaşlama ve ticaret bağlarının kopmasından kazançlı çıkanların az olduğu, hatta hiç olmadığı konusunda hemfikir.