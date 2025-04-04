Klarna ve StubHub, Başkan Donald Trump’ın kapsamlı gümrük vergisi duyurusunun küresel finans piyasalarını etkilemesiyle tetiklenen yeni bir piyasa oynaklığı dalgasının ardından uzun zamandır beklenen halka arz planlarını rafa kaldırdı.

CNBC’nin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, şirketler artan belirsizlik nedeniyle ilk halka arzlarını erteliyor ve halka arzları için yeni bir takvim belirlemedi.

Her iki şirket de son haftalarda halka arz belgelerini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunmuş ve New York Borsası’nda halka arz edilmeye hazırlanıyordu.

İsveçli hisse senedi şirketi Klarna, KLAR sembolüyle işlem görmeyi planlarken, çevrimiçi bilet platformu StubHub’ın ise STUB sembolüyle işlem görmesi bekleniyor.

Klarna uzun zamandır beklenen 15 milyar dolarlık halka arzı durdurdu

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Klarna, önümüzdeki hafta başında yatırımcılarla IPO roadshow’unu başlatmaya hazırlanıyordu.

Ancak şirket, yeniden bir ticaret savaşı yaşanabileceği endişesiyle oluşan genel piyasa satış dalgası nedeniyle işlemleri durdurma kararı aldı.

Bu hamle, fintech sektörünün iniş çıkışlarının sembolü haline gelen Klarna için kritik bir zamanda gerçekleşti.

Şirket, yatırımcıların ilgisinin zirve yaptığı 2021 yılında 46 milyar dolar değerindeydi ancak bir yıl sonra değerlemesi 6,7 milyar dolara düştü.

Bu dramatik düşüşe rağmen Klarna son dönemde karlılığa döndüğünü bildirdi.

2024 yılında bir önceki yılki 244 milyon dolarlık zarara karşılık 21 milyon dolarlık net kar elde etti.

Gelir yaklaşık %24 artarak 2,81 milyar dolara çıktı. Klarna, Walmart, Apple ve DoorDash gibi büyük perakendecilerle ortaklıklar kurarak ABD pazarında agresif bir şekilde genişledi.

Klarna’nın stratejisine yakın bir kaynak, şirketin belirli bir zaman dilimi içinde halka arz olma zorunluluğunun olmadığını, piyasa koşullarının istikrara kavuşması halinde gecikmeli bir halka arz olasılığının açık kaldığını söyledi.

CoreWeave’in zorlukları sonrasında IPO başarısı sorularla karşı karşıya

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StubHub da benzer şekilde halka arz hedeflerini durdurma kararı aldı.

Şirketin kararı, 2021’den bu yana ABD’deki halka arzında 1 milyar doların üzerinde gelir elde eden ilk girişim sermayeli teknoloji şirketi olan yapay zeka altyapı firması CoreWeave’in zorlu çıkışının ardından geldi.

İlk iyimserliğe rağmen CoreWeave halka arz fiyatını düşürdü ve erken işlemlerde keskin kayıplar yaşadı, bu da teknoloji listelemelerine yönelik piyasa iştahıyla ilgili endişeleri güçlendirdi.

Trump’ın kapsamlı önlemlerine yanıt olarak Çin’in misilleme olarak gümrük vergileri getirmesinin ardından yatırımcı güveni daha da düştü.

S&P 500 Cuma günü %4,7 düşerken, Avrupa’nın Stoxx 600’ü %5’in üzerinde düştü. Satış dalgası, yatırımcıların tam ölçekli bir ticaret çatışması olasılığına ilişkin artan huzursuzluğunu vurguluyor.

Klarna’nın ABD’de listelenen rakibi Affirm’in hisseleri bu yıl yüzde 45’in üzerinde düştü ve bu durum fintech şirketlerinin karşı karşıya olduğu zorlu ortamın altını çiziyor.

Klarna ve StubHub’ın halka arzlarındaki gecikme, Trump yönetimi altında halka arzlardaki toparlanmanın, sıkıntıdaki teknoloji çıkış pazarını canlandırabileceğini uman risk sermayesi yatırımcıları için bir aksilik oldu.