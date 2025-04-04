Powell, Trump’ın yüksek tarifelerinin daha yüksek enflasyona ve ABD büyümesinin yavaşlamasına neden olabileceği konusunda uyardı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Başkan Donald Trump’ın kapsamlı yeni gümrük vergileri konusunda alarma geçti ve enflasyonun yükselmesi ve artan belirsizlik ortamında büyümenin yavaşlaması nedeniyle ekonomik etkinin tahmin edilenden daha şiddetli olabileceği uyarısında bulundu.

Virginia eyaletine bağlı Arlington kentinde iş dünyası gazetecilerinin katıldığı bir konferansta konuşan Powell, Trump yönetimi tarafından getirilen son ithalat vergilerinin “beklenenden büyük” olduğunu ve ABD ekonomisi ile merkez bankası için karmaşık bir dizi zorluğun ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Çarşamba günü duyurulan ve çok sayıda küresel ticaret ortağını hedefleyen yeni tarifeler, halihazırda finans piyasalarını sarstı ve Cuma günü itibarıyla ABD’nin başlıca hisse senedi endekslerinden yaklaşık %10’luk bir kayıp yaşandı.

Powell şöyle dedi:

Hem daha yüksek işsizlik hem de daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı, oldukça belirsiz bir görünümle karşı karşıyayız.

Bunun, Fed’in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama şeklindeki ikili görevini doğrudan baltaladığını da sözlerine ekledi.

Powell, hisse senetlerindeki sert satış dalgasına ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçınırken, konuşmasında para politikası yapıcılarını bekleyen zorlu seçimlerin farkında olduğunu belirtti.

Fed’in, tarifelerin yol açacağı olumsuz etkileri değerlendirirken uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabitlemeye odaklanmaya devam edeceğini söyledi.

Gümrük vergilerinin ilk etkilerinin genellikle geçici fiyat artışlarına yol açtığını belirten Powell, bu kez etkilerin daha kalıcı olabileceği uyarısında bulundu.

“Bizim yükümlülüğümüz, fiyat düzeyindeki bir defalık artışın sürekli bir enflasyon sorununa dönüşmesini engellemektir” dedi.

Fed şimdilik acil bir eylemden kaçınacak ve gelen verileri izlemeye devam edecek.

Powell, Fed’in daha fazla netlik için bekleme pozisyonunda olduğunu belirterek, “Para politikası için uygun yolun ne olacağını söylemek için henüz çok erken” dedi.

Merkez bankasının karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri, Mart ayındaki 228.000 yeni iş ve %4,2 işsizlik oranı gibi güçlü “sert” verileri, ekonomik yavaşlamaya işaret eden iş dünyası güveni ve anketler gibi “yumuşak” verilerle uzlaştırmak.

Powell, ticaret gerginliklerinin ekonomik sonuçları ortaya çıktıkça bu ayrışmanın daha da derinleşebileceğini kaydetti.

Piyasalar sert tepki verdi.

Yatırımcılar artık Fed’in bu yıl dört çeyrek puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Bu rakam Trump’ın tarife kararından önce üçtü.

Bazı analistler, ABD’deki ortalama ithalat vergisinin Biden yönetimi altındaki %2,5’lik orana göre önemli bir artışla %27’ye kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Daha geniş çaplı ticaret sonuçlarına Çin’den gelen misilleme önlemleri de dahildir. Pekin, ABD mallarına %34 oranında gümrük vergisi koydu, teknoloji endüstrisi için hayati önem taşıyan mineral ihracatını kısıtladı ve Amerikan kümes hayvanlarının ithalatını sınırladı — artan jeopolitik ve ekonomik gerginliklere işaret ediyor.

Diğer Fed yetkilileri de Powell’ın endişelerini dile getirdi. Fed Guvernörü Lisa Cook, enflasyon beklentilerinin Trump’ın açıklamasından önce zaten yükselmeye başladığını belirtti.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, belirsizliğin hane halkı ve işletme harcamalarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunurken, Fed Guvernörü Adriana Kugler, durgun büyüme ve enflasyonun toksik karışımı olan durgun enflasyonun erken belirtilerinin ortaya çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Merkez bankası bu değişken ortamda yol alırken, Powell enflasyonu kontrol altına almanın ve ekonomik istikrarı korumanın en önemli öncelikler olmaya devam ettiğini açıkça belirtti. Ancak tarife kaynaklı ters rüzgarlar arttıkça, Fed’in görevi giderek daha hassas hale geliyor.