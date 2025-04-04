Solana merkezli meme coin fırlatma platformu Pump.fun, platformda yayınlanan rahatsız edici ve zararlı içerikler nedeniyle aylarca süren askıya alınmanın ardından canlı yayın özelliğini resmen geri getirdi.

Şu anda yalnızca kullanıcıların %5’ine uygulanan bu yeniden etkinleştirme, kullanıcıları korumak ve platformun bütünlüğünü korumak için içerik denetimi politikalarında kapsamlı bir revizyonla birlikte geliyor.

Pump.fun, Kasım 2024’te canlı yayın yapmayı askıya aldı

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Canlı yayın özelliği, açık eylemler, şiddet tehditleri ve hatta kendine zarar verme içeren yayınlar da dahil olmak üzere birkaç rahatsız edici olayın ardından geçen Kasım ayında askıya alınmıştı.

Bu yayınlar topluluk tarafından büyük ölçüde kınandı ve Pump.fun’ın içerik denetimine yönelik yaklaşımının yoğun bir şekilde incelenmesine yol açtı.

Platform, bunun üzerine bir ara vererek özelliği yeniden devreye sokmadan önce kurallarını ve sistemlerini yeniden değerlendireceğine söz verdi.

Canlı yayın özelliği incelemesinin yanı sıra Pump.fun, yıl başında iddia edilen fikri mülkiyet ihlalleri nedeniyle açılan iki toplu dava sonrasında durdurma ve vazgeçme emriyle karşı karşıya kaldı.

Yeni politika kapsamında terörizm ve şiddet içerikli içerikler yasaklanıyor

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Şimdi, özelliğin kısmen geri getirilmesiyle Pump.fun, zararlı veya yasa dışı davranışları önlerken kullanıcı yaratıcılığını korumayı amaçlayan sıkı bir içerik denetleme çerçevesi tanıttı.

Platformun yeni Canlı Yayın Denetim Politikası, belirli türdeki içeriklere hiçbir koşulda müsamaha gösterilmeyeceğini açıkça belirtiyor.

Bunlara, grafik şiddet, taciz, cinsel istismar, çocuk istismarı, yasa dışı faaliyet ve doxxing gibi gizlilik ihlallerini içeren materyaller dahildir.

Politika ayrıca terörizmin yüceltilmesini, şiddet içeren aşırılığı ve telif hakkıyla korunan içeriğin izinsiz kullanımını açıkça yasaklamaktadır.

Yönergeler yasakları konusunda katı olsa da Pump.fun, İş Yerinde Güvenli Olmayan (NSFW) içerik konusunda daha ayrıntılı bir duruş sergilemiştir.

Bu tür içeriklerin platformda yaygın olabileceğini kabul eden politika, NSFW materyali tamamen yasaklamıyor.

Bunun yerine Pump.fun, her vakayı ayrı ayrı değerlendirerek, topluluğun ruhuna ve güvenlik standartlarına neyin uyduğunu belirlemek için takdir yetkisini kullanacaktır.

Bu yaklaşım, yaratıcı özgürlük ile sorumlu içerik denetimi arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır.

Daha da önemlisi, Pump.fun bu politikayı, kullanıcılar, moderatörler ve harici politika uzmanlarından gelen geri bildirimlere göre güncelleme ve iyileştirmelere tabi olan “yaşayan bir belge” olarak konumlandırmıştır.

Bu uyarlanabilir yaklaşım, platformun topluluğuyla birlikte gelişme ve ortaya çıkan zorluklara gerçek zamanlı olarak yanıt verme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Yeni politikayı ihlal edenler askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalabilir

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Yeni politikanın uygulanması, ihlaller meydana geldiğinde yayınları sonlandırma ve hesapları askıya alma konusunda tam yetkiye sahip özel bir moderasyon ekibi tarafından destekleniyor.

İçeriği kaldırılan kullanıcılar, Pump.fun destek sistemi üzerinden kararlara itiraz etme olanağına sahip olacak.

Ancak içerik uygunluğu ve hesap yaptırımı konusunda son karar kesinlikle platformdadır.

Pump.fun, canlı yayın işlevini gelişmiş güvenlik önlemleriyle geri yükleyerek, kullanıcıları için güveni yeniden inşa etmeyi ve daha güvenli, daha ilgi çekici bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Platformun moderasyona odaklanmasının yenilenmesi, meme coin inovasyonunun canlı kültürünü desteklemeye devam ederken itibarını sürdürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.