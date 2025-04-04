Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Cuma günü Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasını onayladı ve onu resmen görevden aldı. Ayrıca, yeni bir başkanlık seçimi için 60 günlük bir geri sayım başlattı.

Karar, Yoon’un geçen yıl sonlarında tartışmalı sıkıyönetim ilanıyla başlayan aylarca süren siyasi kargaşanın ardından geldi.

Geçici Başyargıç Moon Hyung-bae, ulusal televizyonda yaptığı konuşmada mahkemenin oybirliğiyle karara vardığını doğruladı.

Yoon’un 3 Aralık’ta ilan ettiği sıkıyönetimin ulusal krizin anayasal gerekliliklerini karşılamadığını belirtti.

Ayrıca, parlamentonun faaliyetlerini engellemek için askeri güç kullanılması Güney Kore yasalarının doğrudan ihlali anlamına geliyordu.

Yonhap Haber Ajansı’nın çevirisine göre Moon, “Ulusal Meclis’e asker konuşlandırılması, yürütme yetkisinin ciddi şekilde aşılmasıdır” dedi.

Sıkıyönetim ve sonuçları

Copy link to section

Yoon’un, kırk yıldan uzun bir süre sonra ilk kez sürpriz bir sıkıyönetim ilanı açıklaması, ülkenin “Kuzey Kore komünist güçleri” ve “devlet karşıtı unsurlar” tarafından tehdit edildiğini iddia ettiği bir gece yarısı yayınında yapıldı.

Bu hareket anında tepkilere yol açtı ve milletvekilleri kararnameyi hızla reddederek birkaç gün sonra azil sürecini başlattı.

Parlamento, 14 Aralık’ta Yoon’un görevden alınmasına oy verdi ve bu da onun askıya alınmasına yol açtı.

Mahkemenin cuma günü aldığı karar süreci tamamladı ve bu, ülkenin demokratik tarihinde bir başkanın resmen görevden alınmasının yalnızca ikinci örneği oldu.

Bu arada Başbakan Han Duck-soo, 24 Mart’ta mahkemenin verdiği talimat doğrultusunda geçici cumhurbaşkanı olarak yeniden görevlendirildi.

Piyasalar siyasi türbülansa tepki veriyor

Copy link to section

Mahkemenin kararına finans piyasaları hızlı tepki verdi.

Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 1,66 düşüşle kapanırken, daha küçük Kosdaq endeksi yüzde 0,85 düştü.

Güney Kore wonu ise ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, ülkenin finans ve reel ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirmek üzere merkez bankası başkanı Rhee Chang-yong ve diğer üst düzey düzenleyicilerle acil bir toplantı düzenledi.

Ekonomistler, kararın siyasi netlik sağladığını ancak küresel ticaret endişeleri ve yaklaşan siyasi geçişlerin piyasaları tedirgin etmediğini belirtti.

Yatırımcılar seçim ve politika yönünü izliyor

Copy link to section

Mahkemenin kararı, Haziran ayı başında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkati çekti.

Muhalefet lideri Lee Jae-myung’un önde gelen aday olarak görüldüğü belirtiliyor, ancak henüz resmi adaylıklar açıklanmadı.

Lombard Odier’in kıdemli makro stratejisti Homin Lee, “Karar, yönetimde belirli bir kesinlik sağlıyor, ancak piyasalar hala daha geniş jeopolitik olumsuzlukları sindirmeye çalışıyor” dedi.

Trump’ın karşılıklı tarifeleri hala gölge düşürüyor.

Lee, Güney Kore konusunda “tarafsız” olduğunu belirterek, “Ticarette yaşanan belirsizliklerin normal politikalara dönüş ve varlık değerlemelerinin iddiasız hale gelmesiyle dengelendiğini” söyledi.

Politika görünümü belirsizliğini koruyor

Copy link to section

ING Güney Kore ve Japonya Kıdemli Ekonomisti Min Joo Kang, siyasi bölünmeler ve mali gecikmelerin kısa vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Yoon’a yönelik cezai işlemin devam ettiğini ve bunun başkanlık kampanyasını etkileyebileceğini kaydetti.

“Yoon’un cezai suçlamaları, azlinden ayrıdır. Bu nedenle, etrafındaki siyasi gürültü başkanlık kampanyası boyunca devam edecek ve ülkeyi daha da bölecektir,” dedi ve piyasaların hızla Haziran ayındaki seçimlere odaklanacağını ekledi.

Kang ayrıca cumhurbaşkanlığı adayları ve politikaları konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

Kang’a göre DP’nin zaferi, önerilen 35 trilyon wonluk bütçe ve refah ile kamu yatırımlarında muhtemel bir artışla genişletici bir mali yaklaşımın habercisi olabilir.

Öte yandan PPP, her iki partinin de genel olarak gevşemeci bir tutum sergilemesi beklenmesine rağmen, daha mütevazı bir 15 trilyon wonluk harcama paketi talep ediyor.

“Ancak, siyasi çıkmaz, hükümetin politika gündemini sürdürmesini zorlaştıracak. Her durumda, bu yıl büyüme üzerindeki genel etki, başlangıçta beklediğimizden daha zayıf olmalı,” dedi.

Önümüzdeki haftalarda adaylar ve kampanya platformları konusunda daha fazla netlik kazanılması bekleniyor.

O zamana kadar yatırımcılar ve analistler, hem iç siyasetin hem de dış ekonomik baskıların şekillendirdiği karmaşık bir manzarada yol almaya çalışacaklar.