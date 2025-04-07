AB ticaret bakanları , önümüzdeki haftadan itibaren bazı ABD ithalatlarına misilleme vergisi uygulanmasına karar verdi.

Ancak, daha fazla misilleme yapmak yerine, mevcut tarifelerin kaldırılması için ABD Başkanı Donald Trump ile müzakere yapılmasından yanalar.

27 ülkeden oluşan blok, Çarşamba gününden itibaren hemen hemen tüm mallara %20, çelik, alüminyum ve otomobillere ise %25 oranında gümrük vergisi uygulayacak.

Bunun nedeni, Trump’ın ABD ithalatına yüksek engeller koyduğuna inandığı ülkelere gümrük vergileri koyma politikasıdır.

Reuters’ın haberine göre, ticaret bakanları Pazartesi günü Lüksemburg’da bir araya gelerek AB’nin ABD Enflasyon Azaltma Yasası’na verdiği yanıtı ve Çin ile ilişkileri görüştü.

Müzakerelerin tercih edilen yolu

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Çok sayıda bakan, müzakerelerin başlatılmasının ve topyekün bir ticaret savaşının önlenmesinin öncelik olması gerektiğini vurguladı.

“Sakin kalmamız ve gerilimi azaltacak şekilde yanıt vermemiz gerekiyor. Şu anda borsalar, hemen tırmanırsak ne olacağını gösteriyor. Ancak Amerikalıları masaya oturtmak için gerekirse karşı önlemler almaya hazır olacağız,” dedi Hollanda Ticaret Bakanı Reinette Klever muhabirlere.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin sanayi malları için “sıfır-sıfır” tarife anlaşması müzakerelerine hazırlandığını duyurdu.

AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic Reuters raporunda şu ifadelere yer verdi:

Er ya da geç ABD ile masaya oturacağız ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşıya varacağız.

AB, ABD’nin Avrupa çelik ve alüminyumuna uyguladığı tarifelere yanıt olarak ABD ithalatlarına iki set hedefli misilleme vergisi uygulayacak. İlk set vergiler 15 Nisan’da, ikincisi ise 15 Mayıs’ta başlayacak.

AB dayanıklı

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Sefcovic ayrıca AB’nin, ABD hizmetlerini hedef almak veya Amerikan şirketlerinin AB’deki kamu ihalelerine erişimini kısıtlamak için AB’nin Zorlama Karşıtı Aracını (ACI) kullanmayı da içeren tepkisini artırmaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak ABD ile gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda müzakere etmeyi tercih ediyor.

Fransız Ticaret Bakanı Laurent Saint-Martin’in duygularını yansıtan şu ifadeleri kullandı:

Tek pazarın korunması için elimizdeki tüm tedbirleri kullanmaya hazırız.

Ancak bazı AB ülkeleri, özellikle ABD ile güçlü ticari bağları bulunanlar, ihtiyatlı davranılması gerektiği konusunda uyardı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, ACI’yi “nükleer bir seçenek” olarak niteledi ve çoğu AB ülkesinin en azından şimdilik bunu değerlendirmeye hazır olmadığına inandığını belirtti.

Görevi devreden Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, birleşik bir AB’nin kendisini güçlü bir konumda bulacağını söyledi.

Lüksemburg’da konuşan Habeck, ABD’nin zayıf konumunun borsa piyasalarındaki çöküş ve daha fazla hasar potansiyeliyle ortaya çıktığını söyledi.

Trump’ı destekleyen Elon Musk’ın Avrupa ile ABD arasında sıfır gümrük vergisi isteğinin bu zaafı yansıttığını sözlerine ekledi.

AB’nin karşı önlemleri

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AB’nin, Trump’ın çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine yanıt olarak, diş ipinden elmasa kadar çeşitli ürünler de dahil olmak üzere 28 milyar dolara kadar ABD ithalatına yönelik ilk karşı önlemleri bu hafta onaylaması bekleniyor.

Bu karşı önlemler, daha geniş karşılıklı vergilerden ziyade, özel olarak hedeflenen önlemlerdir.

Trump, AB’nin ABD viskisine %50 gümrük vergisi uygulamasını başlatması halinde, AB’den ithal alkollü içeceklere %200 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulundu.

Bu tehdit, ABD’ye şarap ve içki ihraç eden başlıca ülkeler olan Fransa ve İtalya’da endişeye yol açtı.

ABD, otomobillere ve diğer mallara gümrük vergileri getirdi ve buna karşılık 27 ülkeden oluşan blok, nisan ayı sonuna kadar daha kapsamlı bir karşı önlem paketi yayınlayacak.

ABD 2024 yılında AB’den 334 milyar avro (366,2 milyar dolar) değerinde mal ithal ederken, AB ABD’ye 532 milyar avro değerinde mal ihraç etti.

Bu ticaret dengesizliği, Brüksel’in hedef alabileceği daha az ABD malı olması nedeniyle AB’ye gümrük vergileri savaşında ABD’den daha az kaldıraç sağlıyor.