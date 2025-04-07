AB, Hindistan’a otomobil ithalat vergilerini %100’den %10’a düşürmesi için baskı yapıyor

Reuters’ın haberine göre Hindistan, Avrupa Birliği ile daha geniş kapsamlı ticaret müzakerelerinin bir parçası olarak otomobil ithalat vergilerini %100’ün üzerinde olan orandan aşamalı olarak %10’a düşürmeyi düşünüyor.

Bu değişim, Hindistan’ın korunan otomotiv pazarının yapısını önemli ölçüde değiştirebilir. AB’nin daha fazla pazar erişimi elde etme yönündeki yenilenen çabası, uzun süredir askıya alınmış serbest ticaret görüşmelerini yeniden canlandırdı ve her iki taraf da yıl sonuna kadar bir anlaşma yapmayı hedefliyor.

BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi Avrupalı otomobil üreticileri kazançlı çıkarken, yerli üreticiler yatırımlarını korumak için özellikle elektrikli araçlarda (EV) ani kesintilere karşı çıkmaya devam ediyor.

Hindistan’ın otomobil pazarı baskı altında

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Yılda yaklaşık 4 milyon adet üretim yapan Hindistan’ın otomobil pazarı, küresel olarak en yüksek ithalat vergilerinden birine sahip.

Şu anda ithal edilen otomobillerin büyük çoğunluğu yüzde 100’ü aşan gümrük vergileriyle karşı karşıya.

Ancak kaynaklara göre Narendra Modi hükümeti şimdi aşamalı olarak yüzde 10’a düşürmek için müzakerelere hazır.

Bu adım, son haftalarda otomobil ithalatının serbestleştirilmesi taleplerini artıran AB ile ticaret anlaşması görüşmeleri kapsamında değerlendiriliyor.

Hindistan’ın revize edilmiş duruşu, ABD’den gelen benzer baskılar bağlamında da görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ikili ticaret görüşmeleri kapsamında otomobil ve elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep ediyor.

Haberde, Hindistan Ticaret Bakanlığı’nın yakın zamanda Ağır Sanayi Bakanlığı yetkililerine ve otomotiv endüstrisi liderlerine AB’nin talepleri hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta bir toplantı gerçekleşti ancak bakanlık veya Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) tarafından henüz resmi detaylar açıklanmadı.

AB ve ABD tarife indirimi istiyor

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Hindistan’ın otomotiv sektörünü açması konusunda baskı yapan tek blok AB değil.

AB’nin hamlesini yenilemesinden haftalar önce Trump yönetimi de Hindistan ile ticaret gündeminin bir parçası olarak benzer tarife kesintileri talep etmişti.

ABD ile AB’nin pozisyonlarındaki örtüşme, Hintli müzakereciler üzerinde ek baskı yaratırken, yerli otomotiv şirketleri arasındaki endişeleri de yoğunlaştırdı.

Raporda Hindistan’ın şu anki teklifinin ABD’ye yaptığı teklifle örtüştüğü belirtiliyor.

Başlangıçta sınırlı sayıda benzinli araçta yüzde 70’e kadar indirim yapılacak, daha sonra kademeli olarak yüzde 30’a kadar düşürülecek.

Elektrikli araçlar için sektör, tarife değişikliklerinin 2029’a kadar ertelenmesini, ardından sınırlı sayıda ithalat için kademeli olarak yüzde 30’a kadar indirim yapılmasını önerdi.

Bu yapı, Hindistan’ın elektrikli araç sektörüne önemli yatırımlar yapan ve erken ithalat rekabetinin yeni oluşan yerli sektöre zarar verebileceğini savunan Tata Motors ve Mahindra & Mahindra gibi firmaları korumayı amaçlıyor.

Daha düşük vergiler AB’ye ve Tesla’ya yardımcı olabilir

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Onaylanması halinde gümrük vergisi indirimi, Avrupa otomobil üreticileri için büyük bir kazanım olacak.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Hindistan’da ithal elektrikli araç satışlarına başlamayı planlayan Tesla, muhtemelen Berlin fabrikasından, daha düşük giriş engellerinden de faydalanabilir.

Hindistan’ın AB’ye resmi olarak %10’luk gümrük tarifesi yapısını teklif edip etmediği henüz netlik kazanmasa da analistler her iki tarafın da daha fazla esneklik gösterdiğini belirtiyor.

Aciliyet, küresel ekonomik durgunluk ve ticaret sürtüşmeleri korkusuyla körükleniyor.

Avrupa Komisyonu Mart ayında, önemli noktalarda “farklı düzeylerde hırs” olduğunu kabul etti ve bu durumun henüz çözülmesi gereken önemli boşluklar olduğunu gösterdi.

Komisyon, mevcut teklifin ayrıntıları hakkında yorum yapmadı ancak Hindistan ile yaptığı son toplantının bir özetini paylaştı.

Görüşmelerin 2025’te sonlanması hedefleniyor

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Hindistan ve AB yıllardır ticaret görüşmeleri yürütüyor ancak 2025 yılı sonuna kadar bir anlaşmaya varma taahhüdünde bulunmaları ancak Şubat ayında gerçekleşti.

ABD’nin yenilenen baskısı ve küresel ölçekte gümrük vergilerinin artırılması gibi son dönemdeki gelişmeler, müzakerelere ivme kazandırdı.

Hem Hindistan hem de AB, etkiyi en üst düzeye çıkarmak için pozisyonlarını yeniden değerlendiriyor.

AB’nin Hindistan’ın tüketici pazarına daha derin erişim hedeflemesi ve Hindistan’ın artan jeopolitik gerginlikler ortasında stratejik bağlar aramasıyla, önümüzdeki aylarda otomobil tarifesi konusunun önemli bir pazarlık kozu olması muhtemel.