Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras’a göre, Başkan Donald Trump’ın agresif tarife önlemleri Avro Bölgesi’ndeki ekonomik büyümeyi önemli ölçüde engelleyebilir ve potansiyel olarak yüzde 0,5 ila 1 puan arasında bir kayıp yaratabilir. Stournaras, Pazartesi günü yayınlanan Financial Times’a verdiği röportajda endişelerini paylaştı.

Bu yorumlar, Avrupa Birliği ülkelerinin önümüzdeki günlerde diş ipinden elmasa kadar 28 milyar dolar değerindeki ABD ithalatına yönelik ilk hedefli karşı önlemleri onaylamayı değerlendirdiği sırada geldi. Bu, artan ticaret gerginliklerine bir yanıt niteliğinde.

27 ülkeden oluşan blok, çelik, alüminyum ve otomobillere %25 ithalat vergisi, Trump’ın Çarşamba gününden itibaren hemen hemen tüm diğer mallara %20’lik “karşılıklı” vergi getireceğini duyurmasıyla birlikte karmaşık ve zorlu bir ticaret ortamıyla karşı karşıya.

Stournaras, Financial Times’a verdiği röportajda, küresel ticaret savaşının artan riskinin Avro Bölgesi’nde büyük bir “olumsuz talep şoku”na yol açabileceği ve bunun Avrupa’nın ekonomik büyüme beklentilerini ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

“Büyüme üzerinde belirgin bir olumsuz etki, faaliyetlerin beklenenden çok daha zayıf olmasına ve enflasyonun hedeflerimizin altına düşmesine yol açabilir” diyen Trump, önemli bir ekonomik gerileme potansiyelinin altını çizdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), daha önce ABD’nin Avrupa ithalatına uygulayacağı yüzde 25’lik genel gümrük vergisinin, ilk yılda Avro Bölgesi büyümesini 0,3 puan azaltacağını tahmin etmişti.

AB’nin ABD’ye karşı karşı gümrük vergileri uygulaması durumunda bu etki yarım puana kadar artacak ve bu da kendi kendine yara açma potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

Financial Times’ın haberine göre Stournaras, tarifelerin özünde deflasyonist olduğunu, ABD’nin bazı önlemlerinin “beklenenden daha kötü” olduğunu ve bunun “benzeri görülmemiş” düzeyde “küresel politika belirsizliği” yarattığını vurguladı.

Trump, 2 Nisan’da ABD’ye yapılan tüm ithalatlara %10’luk bir temel tarife ve düzinelerce başka ülkeye daha yüksek vergiler ekledi. Bu tarifeler yaklaşık 60 ülkeyi hedef alıyor gibi görünüyor ve küresel ticaret akışlarını önemli ölçüde bozuyor.

ABD’nin AB’ye yaptığı mal ithalatı 2024 yılında 334 milyar avroya (365,6 milyar dolar) ulaşırken, AB’nin ABD’ye ihracatı 532 milyar avroya ulaştı ve bu durum iki ekonomik güç merkezi arasındaki önemli ticaret dengesizliğini ortaya koydu.