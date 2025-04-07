Binance, Apple Pay ve Google Pay Ã¼zerinden kripto para alÄ±mlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Worldpay’i kullanÄ±yor

Ã–nde gelen kripto para borsasÄ± Binance, Ã¶deme ÅŸirketi Worldpay ile stratejik bir iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.

OrtaklÄ±k, Apple Pay ve Google Pay aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dijital varlÄ±k satÄ±n alÄ±mlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Bu hamle, dijital para birimleri ile geleneksel finans arasÄ±ndaki boÅŸluÄŸu kapatÄ±rken kripto paralarÄ±n geniÅŸ Ã§aplÄ± eriÅŸim yoluyla benimsenmesini artÄ±rmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

Binance web sitesi ve mobil uygulama kullanÄ±cÄ±larÄ± artÄ±k banka veya kredi kartlarÄ±nÄ± Google Pay veya Apple Pay’e baÄŸlayarak favori kripto paralarÄ±nÄ± itibari para kullanarak satÄ±n alabilecek.

Entegrasyon, yeni katÄ±lÄ±mcÄ±lar iÃ§in giriÅŸ engellerini azaltÄ±rken deneyimli kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in de geliÅŸmiÅŸ kolaylÄ±k saÄŸlayacak.

AyrÄ±ca Binance, yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan ve gÃ¼venilen Google Pay ve Apple Pay’i de platforma ekleyerek eriÅŸilebilirliÄŸi artÄ±rdÄ±.

Duyuruda ÅŸunlar kaydedildi:

Bu, Ã¶zellikle kredi kartÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu ancak mobil penetrasyonun yÃ¼ksek olduÄŸu bÃ¶lgelerde etkilidir. Binance, en yaygÄ±n olarak benimsenen dijital cÃ¼zdanlarÄ± destekleyerek yeni kullanÄ±cÄ±larÄ±n dijital varlÄ±klarÄ± zaten gÃ¼vendikleri araÃ§larÄ± kullanarak keÅŸfetmelerini saÄŸlar. SonuÃ§, kriptoya daha sorunsuz, daha sezgisel bir giriÅŸ olur ve bu da genel olarak daha iyi bir kullanÄ±cÄ± deneyimine yol aÃ§ar.

Bu arada Binance’in bu hamlesi, kripto paralarÄ±n Ã¶zellikle genÃ§ler, teknoloji meraklÄ±sÄ± bireyler ve geliÅŸmekte olan pazarlar arasÄ±nda kÃ¼resel Ã§apta ilgi gÃ¶rmesiyle birlikte geldi.

BorsanÄ±n, geliÅŸen kripto para borsasÄ± sektÃ¶rÃ¼nde rekabet etmeyi hedeflemesi nedeniyle dijital varlÄ±klara eriÅŸimi basitleÅŸtirmek hayati Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

Worldpay, geniÅŸ eriÅŸim alanÄ± ve yenilikÃ§i teknolojisiyle kÃ¼resel iÅŸlemleri kolaylaÅŸtÄ±ran lider bir Ã¶deme iÅŸlemcisidir.

Kripto benimsemeye doÄŸru bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±

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Son iÅŸ birliÄŸi, Binance’in yerleÅŸik parasal sistemleri kullanarak kripto para benimsenmesini artÄ±rma hedefini yansÄ±tÄ±yor.

Borsa, gÃ¼nlÃ¼k giriÅŸimler iÃ§in dijital varlÄ±k iÅŸlemlerini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmak amacÄ±yla Google ve Apple Pay gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ dijital cÃ¼zdanlardan yararlanÄ±yor.

BTC, ETH veya stablecoin gibi varlÄ±klarÄ± satÄ±n almakla ilgilenen kullanÄ±cÄ±lar bunu birkaÃ§ adÄ±mda gerÃ§ekleÅŸtirebilir.

KartÄ± dijital cÃ¼zdanlara baÄŸladÄ±ktan sonra bireyler, Binance’in “Kripto SatÄ±n Al” seÃ§eneÄŸine gidebilir, istedikleri token’Ä± seÃ§ebilir, tutarÄ± girebilir ve istedikleri mobil cÃ¼zdan Ã¼zerinden iÅŸlemi tamamlayabilirler.

Ä°ÅŸlem basit adÄ±mlardan oluÅŸuyor ve kart bilgilerinin manuel olarak girilmesi veya banka havalesi gibi karmaÅŸÄ±k prosedÃ¼rleri ortadan kaldÄ±rÄ±yor.

Binance, kripto para hediyelerinin ve staking Ã¶dÃ¼llerinin %94’Ã¼nÃ¼ kontrol ediyor

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Son raporlar, Binance’in kripto para airdrop/hediye ve staking Ã¶dÃ¼lleri konusundaki ‘tekelini’ doÄŸruladÄ±.

Borsa, HODLer airdrop giriÅŸimini baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±ndan beri staking teÅŸvikleri ve airdrop’lar iÃ§in popÃ¼ler bir yer haline geldi.

Program, erken benimseyenleri teÅŸvik etmek iÃ§in birÃ§ok kripto giriÅŸimine geliÅŸmiÅŸ bir ekosistem sunuyor.

Binance, kripto para iÅŸlemlerinin sorunsuz bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesini saÄŸlamak iÃ§in platformunu dÃ¼zenli olarak yeni Ã¶zellikler ile gÃ¼ncelliyor.

Bu iyileÅŸtirmeler borsanÄ±n deÄŸiÅŸen dijital varlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde rekabet etmesine yardÄ±mcÄ± olacak.

MeraklÄ±lar, bu geliÅŸtirmelerin Binance’in bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korurken piyasa hakimiyetini nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±nÄ± izleyecek.