BlackRock CEO’su Larry Fink, ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olması nedeniyle küresel piyasaların daha derin kayıplarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

New York Ekonomi Kulübü’nde konuşan Fink, ABD’nin uyguladığı yüksek vergilerin enflasyona yukarı yönlü baskı yapması ve yatırımcı güvenini olumsuz etkilemesi nedeniyle borsa piyasalarının yüzde 20 daha düşebileceğini söyledi.

Yönetimi altındaki varlıkları 11 trilyon doların üzerinde olan dünyanın en büyük varlık yöneticisinin başında bulunan Fink, beklenenden daha güçlü enflasyonist güçler konusunda endişelerini dile getirdi.

Piyasanın enflasyondaki kalıcılığı hafife alıyor olabileceğini ve bu durumun Fed’in önümüzdeki aylarda para politikasını gevşetmesini zorlaştırabileceğini belirtti.

Fink, sektörlerdeki iş liderlerinin görüşlerine işaret ederek, “Konuştuğum CEO’ların çoğu zaten bir durgunluk içinde olduğumuza inanıyor” dedi.

Üst düzey bir havayolu yöneticisiyle yaptığı konuşmayı örnek göstererek, havayolu endüstrisini “kömür madenindeki kanarya” olarak tanımlayan ve “kanaryanın zaten hasta” olduğunu, bunun da daha geniş çaplı ekonomik sıkıntılara işaret ettiğini söyledi.

Fink, olumsuz görünüme rağmen son dönemde yaşanan piyasa gerilemesinin sistemsel finansal risklerden ziyade uzun vadeli satın alma fırsatları sunabileceğini vurguladı.

Ancak, Başkan Donald Trump yönetimindeki agresif gümrük vergileri politikalarının daha fazla enflasyonu körükleyebileceği ve birçok yatırımcının umduğu gibi Fed’in faiz oranlarını düşürme kabiliyetini zorlaştırabileceği konusunda uyardı.

Fink, “Federal Rezerv’in bu yıl faiz oranlarını dört kez düşüreceğine dair bu inanç mı? Bunun gerçekleşme ihtimalini sıfır görüyorum” dedi.

“Enflasyonun yüksek kalması ve faiz oranlarının daha da yükselmesi ihtimali beni daha çok endişelendiriyor.”

CME FedWatch aracına göre, vadeli işlem piyasaları şu anda 2025 yılı sonuna kadar faiz oranlarında tam bir yüzde puanı indirimi fiyatlıyor.

Ancak Fink’in yorumları, enflasyonist baskıların devam etmesi nedeniyle yatırımcıların beklentilerini önemli ölçüde ayarlamaları gerekebileceğini gösteriyor.

Fink’in konuşması Bloomberg Televizyonu’nda canlı olarak yayınlandı ve ABD ekonomisinin geleceği konusunda endişe duyan yatırımcılar, analistler ve politika yapıcıların büyük ilgisini çekti.