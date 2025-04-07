Dubai Arazi Dairesi ve VARA, gayrimenkul tokenizasyonunu hayata geçirmek için güçlerini birleştirdi

Dubai, gayrimenkul sektörünü modernize etme çabalarının bir parçası olarak gayrimenkul tokenizasyonunu hayata geçirmeyi planlıyor.

7 Nisan tarihli duyuruya göre, Dubai Arazi Dairesi (DLD) ve Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA), bu girişimi desteklemek için yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Ortaklığın daha geniş kapsamlı ‘REES Gayrimenkul İnovasyon Girişimi’ kapsamına girdiği ve sanal varlıkların gayrimenkul işlemlerine daha sıkı bir şekilde entegre edilmesinin önünü açması bekleniyor.

Anlaşma, Dubai’nin gayrimenkul sicilini resmi bir yönetim çerçevesi aracılığıyla blockchain tabanlı mülk token’larıyla bağlamayı amaçlıyor.

Bu, kesirli mülkiyete olanak tanıyacak, piyasa likiditesini artıracak ve emlak yönetim şirketlerinin operasyonlarını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

Yetkililer, duyuruda, dünyada ilk kez hükümet düzeyinde böyle bir sistemin başlatıldığını belirtti.

İki kuruluş ayrıca yatırımcı haklarını korurken ve sektördeki gelecekteki gelişmelere ayak uydururken gayrimenkuldeki sanal varlıklar etrafındaki yasal ve düzenleyici yapıları iyileştirmeyi hedefliyor.

Bir diğer hedefimiz ise gayrimenkul yatırımını daha küçük yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek ve piyasayı daha geniş bir katılımcı kitlesine açmaktır.

İş birliği kapsamında gayrimenkul tokenizasyonunu canlı ortamlarda test etmek üzere pilot projeler başlatılacak.

Anlaşmada ayrıca dijital altyapının güçlendirilmesi, sanal varlık düzenlemeleri konusunda farkındalığın artırılması ve yerel uygulamaların yatırımcı korumasına ilişkin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesine yönelik planlar da yer alıyor.

DLD ve VARA ayrıca Dubai’de gayrimenkul tokenizasyon çözümlerini geliştirmek isteyen teknoloji şirketleriyle de yakın bir şekilde çalışacak.

Gelişmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan DLD Genel Müdürü Marwan bin Ghalita, bu hamleyi gayrimenkul sektörünü güçlendirmeye yönelik stratejik bir adım olarak nitelendirdi.

Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu ile ortaklığımız, Dubai’nin en hayati sektörlerden birinde küresel liderliğini pekiştiren Dubai Gayrimenkul Stratejisi 2033 ve Dubai Ekonomik Gündemi D33’ün hedefleriyle örtüşüyor.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Dubai Gayrimenkul Stratejisi 2033 kapsamında gayrimenkul sektörünün daha şeffaf, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir hale getirilmesine odaklanılıyor.

Öte yandan 2023 yılı başında başlatılan Dubai Ekonomi Gündemi D33, önümüzdeki 10 yıl içerisinde şehrin GSYİH’sini iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Dubai’nin tokenizasyon hamlesi

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Dubai’nin tokenleştirme hamlesi gayrimenkulle sınırlı değil. Finansal düzenleyiciler ayrıca kripto şirketlerinin ülkenin ilk Tokenleştirme Düzenleme Kum Havuzu aracılığıyla tokenleştirilmiş ürünleri keşfetmeleri için kapılar açıyor.

Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından başlatılan deneme ortamının, firmaların tokenleştirilmiş yatırım hizmetlerini test edebilmeleri için kontrollü bir ortam sunarak 24 Nisan’a kadar çalışması bekleniyor.

Programın, kripto şirketlerinin DFSA’dan tam onay almadan önce, İnovasyon Test Lisansı programı kapsamında tokenleştirilmiş tekliflerini kontrollü bir ortamda denemeleri için net bir yol açması amaçlanıyor.