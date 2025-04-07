Durgunluk korkularının artmasıyla ticaret savaşının küresel petrol talebini daha da azaltması muhtemel

Petrol fiyatları, yatırımcıları derinden etkileyen durgunluk korkularıyla Pazartesi günü de düşüşünü sürdürdü.

ABD ile Çin arasındaki artan ticaret savaşı, küresel ekonomide yavaşlama endişelerini körüklerken, bunun petrol talebini ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

Medya haberlerine göre, Goldman Sachs pazartesi günü petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize ederek önümüzdeki 12 ay içinde ABD’de resesyon olasılığının yüzde 45 olduğunu öngördü.

JPMorgan geçen hafta ABD’de ve küresel çapta resesyon olasılığının %60 oranında artacağını öngörmüştü.

ING Group analistleri, yayınladıkları notta, “(Petrol piyasasındaki) satış dalgasının ölçeği, piyasanın durgunluk korkularının artmasıyla birlikte önemli bir talep darbesini fiyatladığını gösteriyor” dedi.

ING analistleri şunları söyledi:

Mevcut fiyat seviyeleri, yılın geri kalanında 1 milyon varil/gün (milyon varil/gün) civarında bir talep darbesi yaşanacağını ve bunun da petrol talebini yıllık bazda sabit tutacağını gösteriyor.

Yazının yazıldığı sırada, New York Ticaret Borsası’nda Batı Teksas Orta Petrolü’nün varil fiyatı, önceki kapanışa göre %4,4 düşüşle varil başına 59,29 dolardı.

Kontrat günün erken saatlerinde varil başına 58,95 dolar ile dört yıldan fazla bir süredir görülen en düşük seviyeye ulaşmıştı.

Geojit Financial Services, “Fiyatların 60 dolarlık güçlü desteği aşmasıyla gün içi görünümün zayıf tarafta olması muhtemel” dedi.

Brent ham petrolü Intercontinental Exchange’de %4 düşüşle varil başına 63,01 dolara geriledi. Sözleşme bugün erken saatlerde varil başına 62,51 dolarla dört yıllık düşük seviyeye ulaştı.

Büyüyen ticaret savaşından talep etkilendi

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ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşının dünya genelinde akaryakıt talebini düşürmesi bekleniyor.

Çin’in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini artırması, ticaret savaşını tırmandırdı ve yatırımcılar arasında resesyon korkularını artırdı; bunun sonucunda petrol fiyatları cuma günü %7 düştü.

Bu, Brent ve WTI’ın sırasıyla %10,9 ve %10,6 oranında düştüğü önemli kayıpların yaşandığı bir haftanın ardından geldi.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine yanıt olarak Amerikan mallarına %34 oranında ek vergi uygulayacağını duyurdu.

Bu durum, yatırımcıların küresel bir ticaret savaşının başladığı yönündeki korkularını doğruladı.

Petrol, doğalgaz ve rafine ürün ithalatına Trump’ın kapsamlı yeni tarifelerinden muafiyet tanınmasına rağmen, bu politikalar enflasyonu körükleyebilir, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir ve ticaret anlaşmazlıklarını yoğunlaştırarak petrol fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Petrol piyasasında ise analistler günlük 1 milyon varil civarında talep kaybı öngörüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre, 2025 yılında toplam petrol arzının günde 1,6 milyon varil artması bekleniyor.

Paris merkezli enerji ajansı, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 600 bin varil aşılacağını öngörmüştü.

Ancak uzmanlar, ham petrolün en büyük tüketicileri arasında yer alan ABD ve Çin’de resesyon endişelerinin artmasıyla talebin günlük 1 milyon varil azalabileceğini öngörüyor.

Bu durum, piyasadaki arz fazlasının daha önce tahmin edilenden daha da kötüleşmesine yol açabilir.

Arz daha da artıyor

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Yukarıdaki tahminlerde OPEC’in bu yıl petrol üretimini daha fazla artırmaya karar verip vermeyeceği dikkate alınmamıştır.

Geçtiğimiz hafta OPEC+ grubunda yer alan sekiz üyenin Mayıs ayı petrol üretimini günlük 411 bin varil artırma kararı alması, yatırımcıları hazırlıksız yakalamıştı.

Sonuç olarak petrol fiyatları keskin bir şekilde düştü. Rystad Energy’ye göre, ABD arzı durgunlaşırsa önümüzdeki birkaç ay içinde bu tür üretim artışları daha da artabilir.

Rystad Energy’nin petrol emtia piyasası küresel başkanı Mukesh Sahdev, e-postayla gönderdiği yorumunda, “Karar, OPEC+’ın piyasanın ek arzı absorbe etme kabiliyetine olan güvenini gösteriyor, ancak devam eden makroekonomik belirsizlikler, dalgalanan talep sinyalleri ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında yeni karmaşıklıklar ortaya çıkarıyor” dedi.

Rystad Energy’ye göre, ABD’deki arz kesintilerinin daha da kötüleşmesi halinde OPEC petrol üretimini daha da artırabilir ve günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinin geri çekilmesini hızlandırabilir.

Norveç merkezli enerji istihbarat şirketi, kartelin mayıs ayında arzı artırarak fırsatçı bir hamle yaptığını ve OPEC dışı üretimde beklenen durgunluktan yararlandığını belirtti.

Ancak kısa vadede bu durum, ticaret savaşı nedeniyle talebin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının daha fazla düşüşe açık olmasına neden oluyor.

OPEC’in lideri Suudi Arabistan’ın pazartesi günü, Mayıs yüklemesi için Asya’ya yönelik Arab Light petrolünün resmi satış fiyatını varil başına 2,30 dolar düşürmesi de aynı görüşü destekliyor. Bu, 2022’den bu yana en büyük indirim.

ABD sondajında yavaşlama

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ING analistleri, “Piyasadaki hareketin ABD’de sondaj faaliyetlerinde ciddi bir yavaşlamaya yol açması da muhtemel” dedi.

Baker Hughes’un haberine göre, geçen hafta beş petrol kulesindeki artış, mevcut fiyat seviyeleri göz önüne alındığında hızla tersine dönecek.

WTI ham petrolünün spot fiyatı şu anda varil başına 60 doların hemen üzerinde, vadeli fiyatlar ise 60 doların altında.

Ancak en son Dallas Fed Enerji Anketi, ABD petrol üreticilerinin karlı bir şekilde yeni bir kuyu açabilmek için varil başına ortalama 65 dolarlık bir fiyata ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

ING analistleri şunları ekledi:

ABD’de sondaj faaliyetlerinde tersine bir gidişat olması durumunda, ABD petrol üretiminin azalmaya başlamasının uzun sürmeyeceği anlamına gelecektir.

ABD Permiyen havzasında mevcut kuyulardan elde edilen ham petrol üretimindeki yıllık düşüş günlük 400.000 varilin biraz üzerinde.