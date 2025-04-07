Kriz zamanlarında kararlı adımlar atmasıyla bilinen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin Başkan Donald Trump’ın ticaret politikalarının çalkantılı sularında yol almasıyla birlikte farklı bir yaklaşımın sinyalini veriyor.

Powell, Covid-19 salgını sırasında sarsılmaz destek sözü vermekten, enflasyon konusunda sert bir mesaj vermeye ve Silikon Vadisi Bankası’nın iflasının ardından finans piyasalarına hızla destek vermeye kadar, durum gerektirdiğinde harekete geçme isteğini gösterdi.

Ancak Powell ve Fed’in Trump liderliğinde ekonominin gidişatı konusunda dünyanın geri kalanı kadar belirsizlikle karşı karşıya olması nedeniyle, Fed başkanı Cuma günü, hanehalkı serveti erirken ve ekonomik faaliyetlere yönelik gerçek riskler artarken, Wall Street’in düşen hisse senedi piyasalarını desteklemek için tasarlanmış müdahaleler için kullandığı terim olan “Fed put” için doğru zaman olmadığını belirtti.

Bekleyip görmek: Fed’in ihtiyatlı yaklaşımı

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Powell, “Biz de dahil olmak üzere çok fazla bekleyip görme durumu var ve artan belirsizlik döneminde yapılması gereken doğru şey bu gibi görünüyor,” diyerek Fed’in daha geleneksel bir krizde olduğu gibi faiz oranlarını hızla düşürmeye hazır olmadığını ve merkez bankasının hızlı bir tepki vermesini gerektirdiğini açıkça belirtti.

Cuma günü yayınlanan Mart ayı istihdam raporu güçlü büyümenin devam ettiğini gösterdi ancak Powell, rakamların Trump’ın gümrük vergisi açıklamalarından önce geldiğini ve bunun da belirsizliği artırdığını belirtti.

“Şu anda para politikasının uygun yolunun ne olduğu net değil,” diyen Trump, “Bunun nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek” diye vurguladı.

Hisse senedi fiyat hareketleri hanehalkı servetini etkileyerek ve beklentileri değiştirerek ekonomiyi etkileyebilirken, Trump’ın politikalarının dinamikleri, Fed’in belirli bir eylem planına bağlı kalma konusunda tereddüt etmesine neden olan “çelişkili sinyaller fırtınası” yarattı.

Bir sorun açıkça tanımlandığında hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmek, modern merkez bankacılığının temel ilkelerinden biri haline gelmiştir.

Ancak Fed, daha sonra geri alınması gerekebilecek adımlar atmaktan da aynı şekilde kaçınmakta kararlı; Powell, daha yüksek enflasyon ve faiz oranlarının yüksek tutulmasının potansiyel gerekliliği gibi unsurların da önemli bir tehdit oluşturduğu bir dönemde ekonomiyi istikrara kavuşturmak için faiz indirimlerine destek sinyali vermesi durumunda bu riski göze almış olacak.

Başka bir şok türü: Joker olarak ticaret politikası

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Hastalıklar, tedarik zinciri kesintileri veya petrol ambargolarından kaynaklanan geçmiş krizlerin aksine, mevcut durum, Beyaz Saray’ın ithalata beklentilerin çok üzerinde seviyelerde gümrük vergileri uygulama yönündeki kasıtlı politika kararından kaynaklanıyor. Bu karar, Çin’den misilleme önlemlerini tetiklerken, diğer ülkelerden de karşı hamleler gelme potansiyeli taşıyor.

Ortaya çıkan görüş, Trump’ın gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi engelleyeceği, hatta tam bir durgunluğa yol açacağı yönünde.

JPMorgan da yakın zamanda endişeli seslerin korosuna katıldı ve ekonomistleri, yıllık gayri safi yurt içi hasılanın %0,3 düşeceğini tahmin etti. Bu, daha önce tahmin edilen %1,3’lük büyümeye göre önemli bir düşüş.

Ayrıca işsizlik oranının mevcut yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 5,3’e çıkacağını öngörüyorlar.

ABD’nin yıllık yaklaşık 3 trilyon dolarlık ithalatına uygulanacak ortalama gümrük vergisi oranının yüzde 2,5’ten yüzde 25’e veya daha yükseğe, yani on katına çıkması bekleniyor. Üreticilerin ve ithalatçıların bu maliyetlerin en azından bir kısmını tüketicilere yansıtmasıyla ilk etkinin fiyatlarda hissedilmesi bekleniyor.

Ekonomistler, bu yüksek fiyatların, manşet enflasyonun, olması gerekenden bir yüzde puanı veya daha fazla yüksek olmasına yol açacağını ve böylece Fed’in %2 hedefinden daha da uzaklaşacağını öngörüyor.

Haneler ve şirketler daha yüksek fiyatlara uyum sağladıkça, talebin yavaşlaması bekleniyor; bu da daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümenin bir karışımını yaratacak; durgun enflasyonu anımsatan bir senaryo.

Powell ve diğer Fed yetkilileri, enflasyon hedeflerine ulaşma kabiliyetlerinin, düşük işsizliği koruma hedefleriyle doğrudan çeliştiği bir noktaya geldiklerine inanmasalar da, zorlukların farkındalar.

Powell, çift haneli enflasyon ve nispeten yüksek işsizlik dönemine atıfta bulunarak, “1970’lerdeki gibi bir durumda değiliz” dedi.

Powell, “Ancak şu anda marjinal etkiler daha yüksek enflasyon ve belki de daha yüksek işsizlik olacaktır,” diyerek, “Bu bir merkez bankası için zor,” çünkü bu iki zorluk zıt politika tepkileri gerektiriyor.

Ekonomik yol netleşene ve seyahat hızı bilinene kadar “acele etmemize gerek yokmuş gibi görünüyor.”