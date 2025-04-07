Hindistan, ABD ile ticaret anlaşmasına göz dikti, gümrük vergisi misillemesini erteledi

Reuters’ın maliye bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, Başkan Trump’ın tarifelerinin tetiklediği küresel piyasa çalkantılarına rağmen Hindistan, 2025/26 mali yılı (Nisan-Mart) için öngörülen %6,3-%6,8’lik ekonomik büyüme hedefine ulaşma konusunda iyimserliğini sürdürüyor.

Bu güvenin sağlanması, petrol fiyatlarının varil başına 70 doların altında kalmasına ve dış ekonomik şoklara karşı bir tampon oluşturmasına bağlıdır.

Bu yorumlar, Trump’ın ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşının küresel piyasaları sarsmasıyla birlikte geldi. Asya’daki önemli borsa endeksleri pazartesi günü önemli düşüşler yaşadı.

Bazı ekonomistler Trump’ın gümrük vergilerinin Hindistan’ın cari mali yıldaki büyümesini 20-40 baz puan düşürebileceği ve elmas endüstrisi (ihracatının üçte birinden fazlasını ABD’ye gönderiyor) gibi önemli sektörleri sekteye uğratarak binlerce işi riske atabileceği konusunda uyarıda bulunsa da, Hindistan hükümeti daha ölçülü bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor.

Reuters’a konuşan bir diğer maliye bakanlığı yetkilisi ise gümrük tarifesi duyurularının Hindistan’ın 2025/26 yılı için temel mali parametrelerini önemli ölçüde etkilemesinin beklenmediğini, bunun da iç ekonominin dayanıklılığına olan inancın bir göstergesi olduğunu söyledi.

İkinci yetkili, Hindistan’ın ABD’nin daha yüksek tarifelerinden etkilenen ihracatçıları desteklemek için daha fazla adım atmaya hazır olduğunu belirterek, olası olumsuz sonuçları hafifletmek için proaktif bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyalini verdi.

Yetkili, hükümetin Hindistan işletmelerini destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, “İhracatçılara yardımcı olmak için bütçede gümrük muafiyeti düzenlemeleri yaptık ve daha fazlasını yapmaya açığız.” dedi.

Her iki yetkili de medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmamasını talep etti.

Hindistan Maliye Bakanlığı, Reuters’ın yorum talebine e-postayla hemen yanıt vermedi.

Hindistan ABD ile ticaret anlaşması peşinde

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Reuters’ın haberine göre Hindistan, iki ülke arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin devam ettiği bir dönemde, Trump’ın Asya ülkesinden ithalata uyguladığı %26’lık gümrük vergisine misilleme yapmayı planlamıyor.

Bu karar, ticari gerginliği tırmandırmak yerine, karşılıklı yarar sağlayacak bir ticaret anlaşmasının peşinde koşmaya odaklanan stratejik bir yaklaşımı yansıtıyor.