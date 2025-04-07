ABD’deki artan ticaret gerginliğinin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmalar Bitcoin’i olumsuz etkiledi.

1987 tarzı bir kara Pazartesi çöküşü korkusu arasında, kripto paraların toplam piyasa değeri, tarife gecikme umutları nedeniyle kısa süreli bir sıçramadan önce yaklaşık %10 düşerek 2,44 trilyon dolara geriledi. 50’den fazla ticaret ortağıyla devam eden görüşmelere dair söylentiler kısa süreli bir rahatlama sağladı, ancak satış dalgası hızla geri döndü.

Son 24 saatte 1,25 milyar dolardan fazla uzun pozisyon silindi ve bu da 1,63 milyar dolarlık acımasız bir tasfiye dalgasına yol açtı.

Hasarın çoğu, Longs’un 559 milyon dolarlık büyük bir darbe aldığı 12 saatlik pencerede meydana geldi.

Basın saatinde piyasa duyarlılığı göstergeleri kırmızı renkte yanıp sönüyordu ve Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 10 puan düşerek aşırı korku bölgesine girdi.

Altcoin piyasasının geneli Bitcoin’deki düşüşü yansıttı ve pazartesi günü Asya işlem saatlerinin sonuna doğru ilk 99 kripto paradan yalnızca birkaçı kârlılığa geri döndü.

Bitcoin fiyatı düşecek mi?

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Beyaz Saray’ın yeni tarifelerde 90 günlük gecikme söylentilerini yalanlamasının ardından Bitcoin kritik 80 bin dolar desteğini koruyamadı.

İlk raporların ardından gelen kısa süreli yükseliş hızla azaldı ve BTC, duygu durumunun keskin bir şekilde düşüşe geçmesiyle 78 bin doların altına geriledi; bu durum kripto piyasalarının küresel makro sinyallere karşı oldukça tepkisel olmaya devam ettiğini doğruladı.

QCP Capital, Telegram abonelerine gönderdiği bültende, küresel güçlerin devam eden ticaret görüşmelerinde pozisyon almak için acele etmesiyle piyasaların gergin kalmaya devam edeceğini belirtti.

Şirket, tarife politikasıyla ilgili belirsizliğin yatırımcıları riskten uzak durmaya yönelttiğini, kripto paraların da geleneksel piyasalarla birlikte darbe aldığını belirtti.

Ayrıca, ABD Başkanı’nın piyasa kayıplarını önlemek istediğini dile getirmesine rağmen, “bazen ilaç almak gerekir” ifadesini kullandığı son açıklamalarına da dikkat çekildi.

QCP’ye göre bu, yönetimin ticaret gündemini ilerletmek için kısa vadeli ekonomik sıkıntılara göğüs germeye hazır olabileceğini, küresel piyasalar için riskleri artırabileceğini ve önümüzdeki günlerde herhangi bir ilerleme kaydedilmezse kripto para birimlerinin daha da aşağılara çekilmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Dalgalanmaya rağmen Bitcoin, 70.000 dolar seviyesinin ortasında bir miktar tutunmayı başardı ve Mart 2024’teki tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştıktan sonra istikrara kavuştu.

Zincir üstü analitik firması Glassnode’a göre, son dönemdeki düşüşler rastgele değildi ve daha önce BTC arzının büyük bir kısmının el değiştirdiği temel maliyet bazlı seviyelerle düzgün bir şekilde örtüşüyordu.

Glassnode, yaklaşık 50.000 BTC’nin son olarak 74,2 bin dolar seviyesine doğru hareket ettiğini ve 80 bin doların altındaki ilk büyük arz kümesini oluşturduğunu belirtti.

Bu bölge çoğunlukla 10 Mart’a kadar maliyet bazlarını istikrarlı bir şekilde artıran ve o tarihten bu yana hareketsiz kalan yatırımcılar tarafından tutuluyor; bu da muhtemelen uzun vadeli yatırımcılar olduklarını gösteriyor.

Bunun altında, zincir üstü veriler yakın zamandaki düşükler ile 70.000 dolar işareti arasında ek destek gösteriyor ve bu bölgede yaklaşık 175.000 BTC yoğunlaşıyor. En büyük maliyet bazlı kümeler, yaklaşık 41.000 BTC tutan 71.600 dolar ve yaklaşık 68.000 BTC’nin tutulduğu 69.900 dolar olarak belirlendi.

Basın saati itibarıyla Bitcoin bu seviyelerin hemen üzerinde konsolide oluyordu ve bu durum uzun vadeli yatırımcıların satış baskısını azaltmak için devreye girebileceğini gösteriyor.

Kripto para analisti Ted’e göre, rahatlatıcı bir yükselişin gerçekleşmesi için Bitcoin’in, tarihsel olarak yükseliş ve düşüş momentumu arasındaki sınır çizgisini belirleyen haftalık 50 günlük üstel hareketli ortalamasını (EMA) geri kazanması gerekiyor.

Kaynak: Ted on X

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, 50-EMA’nın hemen üzerinde 78.468 dolardan işlem görüyordu.

Eğer bu toparlanma doğrulanırsa, kısa vadeli bir yükseliş sinyali olarak hizmet edebilir ve piyasaya güvenin geri gelmesiyle birlikte bir rahatlama rallisini tetikleyebilir.

Ancak Ted, BTC’nin bu seviyeyi tutamaması durumunda 69.000-70.000 dolar seviyelerine doğru bir düşüşün kapısının açık kalacağı uyarısında bulundu.

Altcoin’ler düşüşe yakalandı

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Altcoin piyasa değeri son 24 saatte %4 düşüşle, yazının yazıldığı an itibariyle yaklaşık 1,03 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu sert geri çekilme, Altcoin Sezon Endeksi’nde 16’lık zayıf bir okumayla aynı zamana denk geldi; bu da son üç ayda ilk 100 altcoin’den yalnızca 16’sının Bitcoin’i geride bıraktığı anlamına geliyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH), bir günde yüzde 11,36 düşüşle ciddi bir darbe aldı.

XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Cardano (ADA) gibi diğer büyük isimler de yüzde 7 ila 10 arasında kayıplara uğradı.

Kırmızı denizde bile birkaç aykırı değer yerini korudu. SPX6900 (SPX), daha geniş piyasa çöküşüne meydan okuyarak, en iyi 99’daki çift haneli kazançlar elde eden tek token oldu. Bu arada, Fartcoin (FARTCOIN) ve Four (FORM) mütevazı kazançlar elde etmeyi başardı. Aşağıya bakın:

Kaynak: CoinMarketCap

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rabbit X CEO’su Ming Wu, Invezz’e yaptığı açıklamada, bu sert düşüşün yalnızca bir kripto para hikayesi olmadığını; daha geniş çaplı bir makroekonomik fırtınanın parçası olduğunu söyledi.

“Trump’ın küresel tarifeleri yeniden getirmesiyle piyasalar zaten gergindi,” dedi. “Borsalar birkaç işlem seansında çöktü ve kripto paralar 7/24 işlem gördüğü için altcoinler hızla düşüşe geçti.”

Bu token’ların en likit spekülatif varlıklar arasında yer aldığını ve bu nedenle panik zamanlarında ekstra savunmasız hale geldiklerini sözlerine ekledi.

Komodo CTO’su Kadan Stadelmann da düşüncelerini paylaşarak, altcoin’lerin, daha gevşek para politikası dönemlerinde gördüğümüz boğa koşularının aksine, niceliksel sıkılaşma dönemlerinde özellikle kanıtlanmamış olduğunu söyledi.

“Altcoin’ler kolay para döneminde gelişti,” dedi. “Ancak riskten uzak bir ortamda, daha yüksek oranlar ve daha sıkı likidite ile gerçek dayanıklılık göstermekte zorlanıyorlar.”