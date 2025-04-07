Kripto para piyasası , tasfiyelerin dijital varlık alanını sarsmasıyla önemli düşüşler yaşadı.

Öte yandan SEI, Ekim 2023’ten bu yana görülmeyen fiyat seviyelerini keşfetmek için son 24 saatte %19 düşerek aşağı yönlü harekete öncülük etti.

Filament Finance saldırısının ardından olumsuz ekosistem gelişmeleri Sei’nin çöküşünü yoğunlaştırdı.

Sei ekosistemi tabanlı merkezi olmayan ticaret ağı, kendi kendini tasfiye etme ve emir defteri manipülasyonu sonrasında kullanıcı fonlarından 572.000 dolar kaybetti.

6 Nisan’daki geniş piyasa zayıflığı ortamındaki istismar, SEI’nin düşüş eğilimine katkıda bulunuyor.

Filament Finance koordineli bir saldırıda 572 bin dolar kaybetti

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Filament Finance’in resmi açıklamasında, saldırının 6 Nisan’da TSİ 00:00 ile 04:00 arasında gerçekleştiği ve stratejik emir defteri manipülasyonu ve kendi kendini tasfiye etme sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Dikkat çeken nokta ise saldırganın, saldırıyı gerçekleştirmek için farklı hesaplar arasında koordineli bir faaliyet yürütmesi.

Dolandırıcılar, DeFi protokolünden para çekmeden önce fiyat verilerini manipüle etmek için büyük siparişler verdi ve kendi kendini tasfiye etti.

Filament Finance, saldırıdan önce 680.000 dolar değerinde kullanıcı fonuna sahipken, likiditesinin %80’inden fazlasını kaybetti.

Bu arada platform, daha fazla kaybı önlemek için derhal işlem ve çekim işlemlerini askıya aldı.

Ekip, hacker’ın ayak izlerini takip etmek için blockchain adli tıp uzmanları, DeFi ortakları ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını doğruladı.

Saldırganın parayı FixedFloat borsasına yönlendirmek için Symbiosis Bridge’i kullandığı keşfedildi.

Filament Finance ayrıca hacker’lara baskı yapmak ve kurtarma şansını artırmak için diğer ekosistem oyuncularıyla işbirliği yapmayı planlıyor.

Sorumlu ifşalara uymak için ağ, hackerlara çalınan paranın %90’ını iade etmeleri karşılığında %10 ödül teklif ediyor.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sorumlu ifşa ruhuna uygun olarak, saldırgana sömürülen fonların %90’ının gönüllü olarak iadesi karşılığında %10 beyaz şapka ödülü teklif ediyoruz. Bu, tam iş birliğine ve varlıkların iadesine bağlıdır. Bunu tırmanmadan çözmek için müzakereye ve diyaloğa açığız.

SEI fiyat görünümü

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Altcoin, 24 saatlik grafikte büyük bir düşüşün ardından 0,1335 dolardan işlem görüyor.

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SEI, 0,14 dolardaki kritik dayanak noktasını kaybederek Ekim 2023’ten bu yana görülmeyen en düşük seviyelere geriledi.

Günlük işlem hacmindeki %300’ün üzerindeki artış, muhtemelen yatırımcıların daha fazla kaybı önlemek için işlemlerinden çıkması veya işlemlerini değiştirmesi nedeniyle artan işlem aktivitesine işaret ediyor.

Teknik ve zincir üstü göstergeler, altcoinlerin daha fazla kayıp yaşaması nedeniyle SEI sahipleri için daha fazla sıkıntıya işaret ediyor.

Altcoin’in hakim piyasa yapısı, olası dönüşlerden önce uzun süreli düşüşler veya konsolidasyonlar anlamına gelebilecek ayı hakimiyetine işaret ediyor.

Sei boğaları, eğilimi yukarı yönlü değiştirmek için 0,18 dolar desteğinden direnç seviyesine geçmeli.

Analist Crypto Patel, SEI fiyatlarını 2 dolara ve kırılmaları 5 dolara çıkarabilecek sarsılmaz bir boğa koşusu öngörüyor.

Source: Crypto Patel on X

Trump’ın World Liberty Financial’ı da dahil olmak üzere kilit oyuncularla stratejik işbirliğinin SEI’nin etkileyici canlanmalarına destek olabileceğine inanıyor.