Donald Trump, yeni gümrük vergileri politikalarını açıkladıktan sonra Çin ile TikTok satışı konusunda olası bir anlaşmanın sekteye uğradığını ileri sürdü.

Trump, Florida’da geçirdiği hafta sonunun ardından Washington’a dönerken Pazar günü Air Force One uçağında gazetecilere konuşurken bu iddiaları dile getirdi.

Trump, “TikTok için hemen hemen bir anlaşma yapmıştık, anlaşma değildi ama oldukça yakındı, sonra Çin tarifeler yüzünden anlaşmayı değiştirdi,” dedi.

Gümrük vergilerinde indirim yapılmasının, anlaşmanın önünü hızla açabileceğini ileri sürdü.

“Gümrük vergilerinde küçük bir indirim yapsam, 15 dakika içinde bu anlaşmayı onaylarlar, bu da gümrük vergilerinin gücünü gösterir,” diye ekledi ve olası bir pazarlık taktiğine işaret etti.

Donald Trump TikTok satışını canlı tutuyor

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Trump’ın bu açıklamaları, Cuma günü TikTok’un satışı için son tarihi uzatmayı planladığını duyurmasının ardından geldi ve TikTok’un Çinli sahibi ByteDance’e anlaşmayı sonuçlandırmak için ek süre tanıdı.

Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada, ByteDance’e uygulamadaki hissesini satması için 75 gün daha süre tanıyan bir yürütme emri imzalayacağını, aksi takdirde ABD’de yasaklanacağını belirtti.

Trump, Cuma günü Truth Social’da paylaştığı gönderide, “TikTok’un ‘karanlığa gömülmesini’ istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı sonuçlandırmak için TikTok ve Çin ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Trump, Çin ile ilişkilerinde sürekli olarak gümrük vergilerini bir pazarlık kozu olarak kullanıyor ve TikTok satışında baskı kurmak ve taviz vermeye zorlamak istiyor.

Perşembe günü, tüm ülkelerden yapılan ithalata %10’luk bir temel gümrük vergisi koyup Çin’in gümrük vergisi oranını %54’e çıkardıktan bir gün sonra Trump, yalnızca ülkelerin ABD’ye “olağanüstü bir şey” teklif etmeye istekli olmaları durumunda gümrük vergileri konusunda anlaşma yapmayı düşüneceğini belirtti.

İpuçlarının tarihi: Trump’ın TikTok’a gümrük vergisi stratejisi

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Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Örneğin TikTok ile ilgili bir durum var; Çin muhtemelen ‘Biz bir anlaşmayı onaylayacağız, ancak gümrük vergisi konusunda bir şey yapacak mısınız?’ diyecektir.” dedi.

Daha önce 26 Mart’ta Çin’e “işin bitmesi için” “gümrük tarifelerinde küçük bir indirim” teklif edebileceğini belirtmişti; bu da olası bir karşılıklı çıkar ilişkisine işaret ediyordu.

ABD’nin yüzde 34’lük ek gümrük vergilerine yanıt olarak Çin de Cuma günü tüm ABD mallarına yüzde 34’lük gümrük vergileri uygulayarak misillemede bulundu ve iki ekonomi devi arasındaki ticaret gerginliğini tırmandırdı.

Trump’ın Çarşamba günü artan tarifelerine tepki gösteren Çin Ticaret Bakanlığı, “kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşı önlemler alacağı” yönünde bir açıklama yaptı.

Trump, göreve geldikten sonra Ocak ayında son tarihi uzatmış ve ByteDance’e planı netleştirmesi için 5 Nisan’a kadar süre vermişti.

Uygulama, 18 Ocak’ta ABD’li kullanıcılar için kısa bir süreliğine kullanımdan kaldırıldı ve ardından hizmet yeniden sağlandı.

TikTok’u satın almakla ilgilenenler arasında Trump’ın eski hazine bakanı Steve Mnuchin, Reddit’in kurucu ortağı Alexis Ohanian, Los Angeles Dodgers’ın eski sahibi Frank McCourt ve YouTuber MrBeast gibi isimler yer alıyor.

TikTok temsilcileri, Washington DC’deki Çin Büyükelçiliği ve Trump, Business Insider’ın yorum talebine yanıt vermedi.