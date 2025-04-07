Trump’ın tarifelerinin küresel durgunluk korkularını tetiklemesiyle Asya piyasaları düşüşe geçti

Japonya’nın finans piyasaları pazartesi günü sert bir darbe aldı; Nikkei hisse senedi ortalaması, tarife kaynaklı küresel resesyona ilişkin artan endişeleri yansıtarak işlem seansının başlarında yaklaşık yüzde 9 düştü.

Reuters’a göre endeks, Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 8,8’e kadar düşerek 30.792,74’e gerilerken, saat 0034 GMT itibarıyla yüzde 7,3 düşüşle 31.318,79’dan işlem görüyordu.

Endeksin 225 hisse senedinin tamamının kırmızı bölgede olması, yaygın bir paniğin sinyalini veriyor.

Topix endeksi %8 düşerek 2.284,69’a gerilerken, bankacılık hisselerini içeren Topix endeksi %17,3’e kadar geriledi, daha sonra %13,2’lik bir düşüşe geriledi.

En çok etkilenen sektör, son üç seansta yüzde 30’a varan düşüş yaşayan bankacılık sektörü oldu. Bu durum, Japon hisselerindeki satış dalgasının şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Küresel ticaret gerginlikleri misilleme tarifeleriyle tırmanıyor

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Kargaşa Japonya’nın ötesine uzanıyor; küresel ticaret savaşı korkularının yoğunlaşmasıyla Asya piyasaları düşüş yaşıyor.

Çin’de temel metal fiyatları pazartesi günü gerilerken, bakır fiyatları üç aydan uzun süredir görülen en düşük seviyeye geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 01.38 itibarıyla yüzde 7 düşüşle ton başına 73.640 yuana gerilerken, Londra Metal Borsası’nın üç aylık bakır kontratı yüzde 1,9 düşüşle ton başına 8.614,5 dolara geriledi.

Trump’ın Çin mallarının çoğuna uyguladığı %34’lük gümrük vergisinin ardından Çin de Cuma günü 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD mallarına %34’lük gümrük vergisi uygulayarak misilleme yaptı.

Alüminyum, çinko, kurşun, nikel ve kalay gibi diğer metallerde de her iki borsada önemli düşüşler görüldü. Yatırımcılar, küresel ekonomik büyümeyi sekteye uğratacak bir ticaret savaşı endişesini dile getirdi.

Ülkeler gümrük rejimine yanıt vermek için çabalıyor.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te, Pazar günü müzakerelerin temeli olarak sıfır gümrük vergisi teklifinde bulunarak, ticaret engellerini kaldırma ve ABD yatırımlarını artırma sözü verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü Trump’la yapacağı görüşmede yüzde 17’lik gümrük vergisinden muafiyet talep etmeyi planlıyor.

Hindistan hükümet yetkilisi, %26’lık gümrük vergisine karşı henüz bir misilleme yapılmayacağını belirtirken, olası bir anlaşma için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İtalya’da Trump’ın müttefiki olan Başbakan Giorgia Meloni, Avrupa Birliği mallarına uygulanması planlanan %20’lik gümrük vergisinden etkilenen işletmeleri koruma sözü verdi. Ancak Verona’daki bir fuarda İtalyan şarap üreticileri işlerinin yavaşladığını ve kalıcı hasardan korktuklarını bildirdi.

Hint piyasaları sert düşüşe hazırlanıyor

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Hindistan’ın finans piyasaları da zorlanıyor; endeks Nifty 50’nin pazartesi günü sert düşüşlerle açılması bekleniyor.

GIFT Nifty vadeli işlemleri, IST saatiyle 07:55 itibarıyla 22.089’da işlem görüyordu; bu, Cuma günkü 22.904,45 kapanış fiyatına göre %3,6’lık bir düşüşü gösteriyordu.

Hindistan Forex ve Varlık Yönetimi CEO’su Abhishek Goenka, tarifelerle ilgili belirsizlik nedeniyle 21.800 civarındaki son düşük seviyelerin yeniden test edilebileceği uyarısında bulundu.

Nifty 50, yavaşlayan kazançlar, büyüme endişeleri ve 27 milyar dolarlık yabancı çıkışının etkisiyle Eylül ayı sonundaki rekor seviyesinden bu yana yaklaşık yüzde 13 düştü.

Hindistan Merkez Bankası’nın, tarifelerin ekonomik istikrarı tehdit etmesi nedeniyle daha destekleyici bir para politikası öngörerek faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Maliye Bakanlığı yetkilisi, küresel çalkantılara rağmen petrol fiyatlarının varil başına 70 doların altında kalması durumunda Hindistan’ın 2025-26 mali yılı için öngördüğü yüzde 6,3-6,8’lik büyümenin ulaşılabilir olduğunu belirtti.