Bağımsız bir gözlem grubu olan Venezuela Finans Gözlemevi’ne göre, Venezuela’nın enflasyon krizi Mart 2025’te daha da kötüleşti ve tüketici fiyatları tek bir ayda %13,1 arttı.

Bu artış, zaten endişe verici olan yıllık enflasyon oranını daha da artırıyor; enflasyon oranı bir önceki yıla göre 19 puan artarak yüzde 136’ya ulaştı.

Değişken gıda ve hizmet fiyatları hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon daha da kötü bir performans göstererek yüzde 140’a fırladı ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik çöküşün ciddiyetini ortaya koydu.

Bolívar’ın devalüasyonu

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Venezuela’nın ulusal para birimi Bolívar, Mart ayında ABD doları karşısında değerinin yüzde 13’ünü kaybederek mali çalkantıyı daha da derinleştirdi.

Devam eden değer kaybı, ekonominin gayrıresmi olarak güçlü bir dolarizasyona uğradığını ve hükümetin politika seçeneklerini sınırladığını gösteriyor.

Bolivardaki sert düşüş aynı zamanda ödemeler dengesi cari hesabındaki kırılganlığın arttığına işaret ediyor ve zaten kırılgan olan ekonomik ortamın daha da zorlanmasına yol açıyor.

Uzmanlar, enflasyon ve para birimi istikrarsızlığının artmasıyla birlikte Venezuela’nın önümüzdeki aylarda daha da derin bir ekonomik istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Yükselen fiyatlar kilit sektörleri vurdu

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Venezuelalı aileler enflasyonun temel mal ve hizmetlerdeki etkisini hissediyor.

Mart 2025’te ev aletlerinde %16,7’lik sert bir fiyat artışı kaydedildi.

Ancak hizmetler sektöründe en büyük artışlar yaşandı; benzin fiyatları %56, temizlik hizmetleri ise %17 arttı.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları da bir önceki aya göre yüzde 14 arttı.

Bu yaygın artışlar, yaşam maliyetini sıradan Venezuelalılar için daha da erişilemez hale getiriyor.

Venezuela’da enflasyon neden kontrolden çıktı?

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Ekonomist Aldo Contreras, Venezuela’da enflasyon oranının Şubat ayındaki yüzde 12,8’lik artışın ardından Mart ayında yüzde 13,1’e çıktığını ve bunun sonucunda yıllık enflasyonun yüzde 136 gibi endişe verici bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Invezz’e konuşan Contreras, enflasyonun temel nedenlerinden birinin Venezuela Merkez Bankası’nın şeffaflık eksikliği olduğunu, Ekim 2024’ten bu yana resmi enflasyon verilerini yayınlamadığını vurguladı.

Bu belirsizlik, piyasada şüpheciliği besliyor ve ekonomik belirsizliği artırarak, işletmelerin ve yatırımcıların önceden plan yapmasını zorlaştırıyor.

Kaçak enflasyonun ardındaki bir diğer önemli etken, parasal likiditedeki patlayıcı büyümedir. 2025’te likidite %21,72 oranında artmıştır, bu da hükümetin mali açığını kapatmak için para bastığını ve enflasyonist baskıları daha da artırdığını göstermektedir.

Aynı zamanda Venezuela, petrol gelirlerindeki ciddi düşüşle boğuşuyor, bu da kamu maliyesini daha da zorluyor ve daha derin bir resesyona dair korkuları artırıyor.