Donald Trump’ın kapsamlı karşılıklı tarifeler konusundaki agresif hamleleri yalnızca küresel ticaret ortaklarından değil, aynı zamanda iş dünyasındaki müttefiklerinden ve kendi partisinden de giderek daha sert eleştiriler alıyor.

Başlangıçta yerli üretimi desteklemek için atılan cesur bir ekonomik adım olarak başlayan hareket, ABD ekonomisine ve küresel konumuna gelebilecek olası zararlar konusundaki endişelerin artmasıyla giderek artan bir endişe kaynağına dönüştü.

Başkan küresel iş liderlerinin güvenini kaybediyor: Ackman tweet attı

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Hafta sonunda, Trump’ın eski destekçilerinden olan tanınmış yatırımcı Bill Ackman’ın nadir ve keskin bir çıkış yapmasıyla hoşnutsuzluk açıkça dile getirildi.

Ackman, yaptığı uzun açıklamada, başkanın gümrük vergisi ağırlıklı stratejisinin ABD’yi yalnızlaştırabileceği ve yıkıcı bir küresel ekonomik tepkiye yol açabileceği konusunda uyardı.

Ackman, “Hem dostlarımıza hem de düşmanlarımıza büyük ve orantısız tarifeler uygulayarak ve böylece tüm dünyaya karşı küresel bir ekonomik savaş başlatarak, ülkemize bir ticaret ortağı, iş yapılacak bir yer ve sermaye yatırımı yapılacak bir pazar olarak olan güveni yok etme sürecindeyiz” dedi.

Trump’tan gerginliği tırmandırmak yerine daha adil ticaret anlaşmaları müzakere etmek için 90 gün ara vermesini istedi.

Ackman, “Eğer 9 Nisan’da dünyadaki her ülkeye ekonomik nükleer savaş başlatırsak, iş yatırımları durur, tüketiciler cüzdanlarını ve ceplerini kapatır ve geri kalan dünya nezdindeki itibarımızı ciddi şekilde zedeleriz ve bunun onarılması yıllar ve hatta on yıllar alabilir” uyarısında bulundu.

Piyasa çalkantıları derinleştikçe kurumsal Amerika endişeleniyor

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İş dünyasının liderleri, ihtiyatlı da olsa, endişelerini giderek daha fazla dile getiriyorlar.

Fortune’un haberine göre, geçen ay düzenlenen Yale CEO Toplantısı’nda yapılan doğaçlama bir anket, üst düzey yöneticiler arasında Trump’ın ticaret politikalarının olası sonuçları konusunda giderek artan bir huzursuzluk duygusunun olduğunu ortaya koydu.

Wall Street Journal’a göre CEO’ların %44’ü piyasalar %20 düşerse endişelerini dile getireceklerini söylerken, %22’si %30’luk bir düşüşe işaret ederken, %10’u ise %50’lik felaket niteliğinde bir düşüşün yaşanacağını söyledi.

Yaklaşık dörtte biri müdahale etmenin kendi görevleri olmadığına inanıyor.

Zirveyi düzenleyen Yale Profesörü Jeffrey Sonnenfeld, birçok CEO’nun ekonomik kaygılarla siyasi riskler arasında sıkışmış hissettiğini belirtti.

“Paratoner olmak istemiyorlar,” dedi. “O zaman onlar için kişiselleştirilmiş oluyor.”

Şirket yönetim kurulu üyeleri ise özelde kamuoyunda çatışmadan ziyade gizli lobi faaliyetleri yapılmasını talep ediyor.

Yönetim kurulu üyelerinden biri Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Başkalarına havlayan köpek olmak istemezsiniz, çünkü vurulacak olan siz olursunuz.” dedi.

Bir diğeri ise sessiz diplomasiye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Trump’ın danışmanlarına, gümrük vergilerinin artan fiyatlar ve iş kayıpları yoluyla temel seçmen kitlesine zarar vereceği tavsiyesinde bulundu.

Giderek artan bu koroya ek olarak, İş Dünyası Yuvarlak Masası, başkanın adil ticaret hedefini destekleyen ancak %10 ile %50 arasındaki evrensel tarifelerin Amerikalı üreticilere, işçilere ve ailelere ciddi zararlar verme riski taşıdığı konusunda uyaran dikkatlice yazılmış bir bildiri yayınladı.

Cumhuriyetçi muhalefeti parti birliğinde çatlaklara işaret ediyor

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İş dünyası endişelerinde yalnız değil. Cumhuriyetçi milletvekilleri safları ayırmaya başlıyor ve Trump’ın gümrük vergisi hamlesinin akıllıca olup olmadığını kamuoyunda sorguluyor.

Teksas Senatörü Ted Cruz, Trump’ın gümrük vergilerinin resesyona yol açması halinde Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerinde “kan gölüne” dönebileceği öngörüsünde bulunarak sert bir uyarıda bulundu.

Cruz, “Yönetimin içinde bu tarifelerin sonsuza dek devam etmesini isteyen sesler var” uyarısında bulundu.

Diğer ülkelerden gelecek misillemelerin Amerikan işlerini ve genel ekonomiyi mahvedebileceğini vurguladı.

Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis de benzer endişeleri dile getirerek, eyaletindeki çiftçilerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti.

CNN’e konuşan bir yetkili, “Herhangi biri, işleri yoluna koymadan önce biraz sıkıntı çekeceğimizi söylüyorsa, iflasa bir ürün kala çiftçilerimle konuşmalı” dedi.

Trump’ın “kurtuluş günü” tarifelerini açıklamasından sadece birkaç saat sonra yeni çatlaklar ortaya çıktı.

Dört Cumhuriyetçi senatör, Demokratların liderliğindeki Senato kararına oy vererek Kanada mallarına uygulanan %25’lik gümrük vergisinin kaldırılmasını talep ederek başkana meydan okudu.

Büyük ölçüde sembolik olsa da karar, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Rand Paul ve Susan Collins gibi önde gelen Cumhuriyetçilerin desteğini aldı.

Muhalif sesler, parti içinde daha geniş, ancak genellikle bastırılmış bir rahatsızlığı yansıtıyor. Birçoğu Trump’a sadık olanların siyasi tepkilerinden korkuyor ancak özel olarak potansiyel ekonomik sonuçları kabul ediyor.

Tarifelerin küresel çöküşü tetiklemesiyle piyasalar sarsıldı

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Bu arada, uyarılara rağmen Trump meydan okumaya devam ediyor. Pazar günü Air Force One’da muhabirlere konuşan başkan, stratejisini savundu ve uzun vadeli kazanç için kısa vadeli acının gerekli olduğunu iddia etti.

“Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak zorundasınız,” diye belirtti. Trump, işlerin ve yatırımların Amerika Birleşik Devletleri’ne geri döneceğini ve onu “daha önce hiç olmadığı kadar zengin” hale getireceğini öngördü.

Üst düzey yetkililer bu mesajı destekleyerek, tarifelerin planlandığı gibi uygulanacağında ısrar ettiler ve durgunluk tehdidini küçümsediler.

Ancak küresel piyasalar farklı bir hikaye anlatıyor.

Trump’ın açıklamalarından birkaç saat sonra Asya piyasaları düşüşe geçti. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi %7,8 düşerken, Hong Kong’un Hang Seng endeksi %12’nin üzerinde daha sert bir düşüş yaşadı.

Deutsche Bank analistlerine göre, bu çöküş, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana piyasalarda görülen dördüncü en kötü iki günlük düşüş oldu. Bu düşüşü sadece 1987 çöküşleri, 2008 mali krizi ve Covid-19 salgınının ilk günlerinde görebildik.

Deutsche ayrıca, piyasadaki bozulmanın, Başkan Richard Nixon’ın 1971’de altın standardını terk etmesinden bu yana görülen en şiddetli bozulma olduğunu belirterek, yaşanan çalkantının ciddiyetini vurguladı.