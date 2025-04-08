ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliği, Beyaz Saray’ın belirli Çin ithalatlarına %104 oranında gümrük vergisi uygulanmasını onaylamasıyla pazartesi günü büyük bir hal aldı ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki zaten istikrarsız olan gerginlik daha da tırmandı.

Fox Business muhabiri Edward Lawrence’ın haberine göre, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çin’in Amerikan mallarına uyguladığı misilleme tarifelerini geri çekmeyi reddetmesinin ardından yeni gümrük vergilerinin 9 Nisan öğlen saatlerinde Doğu Saati ile yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Jean-Pierre, Washington’ın sertleşen tavrını kesin bir dille vurgulayarak, “Yüzde 104 oranındaki ek gümrük vergisi yarından, 9 Nisan’dan itibaren toplanmaya başlayacak” dedi.

Bu dramatik tırmanış, Başkan Donald Trump’ın geçen hafta Pekin’in %34’lük misilleme tarifelerini kaldırmaması halinde cezalandırıcı önlemler alınacağı yönündeki uyarısının ardından geldi.

Çin’in geri adım atmaması üzerine ABD, gümrük vergilerini sert bir şekilde artırarak yanıt verdi, bu da ticaret anlaşmazlığını daha da alevlendirdi ve zaten gergin olan finans piyasalarına yeni şok dalgaları gönderdi.

Duyuru, Başkan Trump’ın sert adımlar atmadan önce Çin’den bir yanıt beklediğini belirtmesinin hemen ardından geldi.

Trump müzakereler için kapıyı açık bırakırken, yönetim yetkilileri önümüzdeki ticaret görüşmelerinde Çin’e öncelik verilmeyeceğini açıkça belirterek ABD politikasında stratejik bir değişime işaret etti.

Trump’ın 2 Nisan’daki ilk gümrük vergisi duyurusunun ardından, küresel piyasalarda bir önceki hafta trilyonlarca dolarlık değer kaybına neden olan sert satış dalgasının ardından ılımlı bir toparlanma görüldü.

ABD hisse senetleri kazanımlarının bir kısmını geri almayı başardı, ancak analistler artan ticaret düşmanlıklarının yenilenen oynaklığa yol açabileceği, yatırımcı güvenini zedeleyebileceği ve küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği konusunda uyarıyor.

Yeni %104’lük tarife önlemi mevcut engelleri önemli ölçüde artırıyor. Trump daha önce ABD’ye yapılan neredeyse tüm ithalatlara %10’luk bir tarife koymuştu ve potansiyel olarak %50’ye ulaşan daha fazla vergi, 9 Nisan’dan itibaren birden fazla ticaret ortağına uygulanmaya hazırlanıyor.

Bu sert yaklaşım, iş çevreleri ve ekonomistler arasında, Çin mallarına bağımlı Amerikalı tüketiciler ve şirketler için artan maliyetler konusunda endişelere yol açtı.

Pekin teslim olmayı reddetti

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Çinli yetkililer, Washington’un son eylemlerini “şantaj” olarak niteledi ve çıkarlarını korumak için “sonuna kadar mücadele edeceklerini” söyledi.

Çin hükümeti, gerekirse karşı önlemlerle misilleme yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, küresel sonuçları olacak tam ölçekli bir ticaret savaşı korkularını artırdı.

Trump, sert söylemlerine rağmen bir anlaşmaya varılabileceğinin sinyallerini verdi.

“Çin de bir anlaşma yapmak istiyor, çok istiyor ama bunu nasıl başlatacaklarını bilmiyorlar. Onları bekliyoruz,” dedi başkan ve diplomasinin ileriye doğru potansiyel bir yol olmaya devam ettiğini ima etti; ancak şimdilik uzak bir ihtimal.

Gerilim tırmanırken tüm gözler şimdi Pekin’in bir sonraki hamlesine çevrildi.

Bu son tırmanışın sonuçları yalnızca ABD-Çin arasındaki ticari ilişkilerde değil, aynı zamanda daha geniş küresel ekonomide de kalıcı etkilere yol açabilir.