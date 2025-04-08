Avrupa hisse senedi piyasaları Salı günü, dört günlük düşüş serisinin dünya çapında yatırımcı güvenini olumsuz etkilemesinin ardından yükselişle açılarak hoş bir rahatlama yaşadı.

Ancak bu kazanımlar, devam eden küresel gümrük tarifesi anlaşmazlığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bir sonraki adımına ilişkin belirsizliğin piyasa güvenini ağır şekilde etkilemeye devam etmesi nedeniyle, güçlü bir ihtiyatı da beraberinde getiriyor.

TSİ 09:11 itibarıyla Stoxx 600 endeksi yaklaşık %1 yukarıda işlem görüyordu ve hemen hemen her sektör pozitif bölgeye geri döndü.

Almanya’nın Dax Endeksi (%1,09), Fransa’nın CAC 40 Endeksi (%1,66) ve İtalya’nın FTSE MIB Endeksi (%1,66) gibi önemli bölgesel endekslerde de artışlar görüldü.

İspanya’da IBEX 35 endeksi %0,52 yükselişle açılırken, Londra’da FTSE 100 endeksi de %1,03 artışla pozitif bölgeye döndü.

Avrupa piyasalarındaki bu sakin başlangıç, pazartesi günkü sert geçen bir seansın ardından geldi. Ancak küresel tarife anlaşmazlığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bir sonraki hamlesine ilişkin belirsizliğin güveni olumsuz etkilemeye devam etmesiyle yatırımcı güveni temkinli kalmaya devam ediyor.

AJ Bell’in yatırım direktörü Russ Mould, Euronews’e gönderdiği e-postada, “Yatırımcıların her günü olduğu gibi değerlendirmeleri gerekiyor ve Salı günü iyi bir başlangıç yaptı… Ham petrol de %1,2 artışla varil başına 61,45 dolara yükselirken, altın %1,8 artışla ons başına 3.028 dolara çıktı” dedi.

Bunlar varlık hareketleri açısından küçük kazanımlar ancak geçen haftaki ‘Kurtuluş Günü’nden beri katlandığımız kan gölü göz önüne alındığında daha geniş piyasanın durumu açısından büyük kazanımlar. Piyasaların istikrara kavuşması açık kollarla karşılanacaktır.

Mould ayrıca bu fiyat hareketlerinin piyasalara çok ihtiyaç duyulan pozitif havayı enjekte edebileceğini ve yatırımcıların portföylerinde geçen hafta yaşanan hasarla ilgili kaygılarını bir nebze olsun azaltabileceğini söyledi.

“Piyasalar önümüzdeki günler ve haftalar boyunca kırılgan kalabilir. Trump’tan veya sert bir şekilde karşılık veren bir ticaret ortağından yeni bir saldırganlık işareti, tekrar bir üzüntüye neden olmak için yeterli olacaktır. Yatırımcılar, orijinal satış dalgasına neden olan duruma bir çare olduğuna olan inançlarını kaybederlerse, piyasa toparlanmaları hızla ivme kaybedebilir,” diye uyardı Mould.

Asya piyasalarında toparlanma yaşanıyor ancak gerginlik sürüyor

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Bu arada Salı günü erken saatlerde Çin Ticaret Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın Çin ithalatına ek %50 gümrük vergisi tehdidinde bulunmasının ardından, kendi çıkarlarını korumak için ABD’ye karşı “sonuna kadar mücadele edeceğini” ve belirtilmeyen karşı önlemleri uygulayacağını duyurdu.

Tokyo saatiyle öğleden sonra erken saatlerde Nikkei 225 endeksi %5 artışla 32.691,34’e yükseldi ve son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Hong Kong da pazartesi günü yaşanan %13,2’lik yıkıcı düşüşü telafi etmeye yetecek kadar olmasa da bir miktar toparlanmayı başardı. Bu düşüş, Hang Seng’in 1997 Asya mali krizinden bu yana en kötü gününü yaşadığı gündü.

Hang Seng endeksi yüzde 1,6 artışla 20.140,78’e, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,9 artışla 3.124,77’ye çıktı.

Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.331,80’e çıkarken, Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,7 artışla 7.471,10’a çıktı.

Yeni Zelanda ve Avustralya piyasalarında da yükseliş görüldü.

ABD vadeli işlemleri kazanımlara işaret ediyor: Umut ışığı mı, sahte bir şafak mı?

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ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükseldi; üç ana endeks olan S&P 500, Dow Jones Endüstri Ortalaması ve Nasdaq Bileşik Endeksi %1’in üzerinde yükseldi.

Bu durum, Pazartesi akşamı ABD seansında Nasdaq’ın çok küçük bir kazanç elde ettiği, S&P 500’ün ise yalnızca %0,2 düştüğü karışık bir performansın ardından geldi.

Ancak analistler temkinli olmaya devam ediyor ve mevcut toparlanmanın sürdürülebilirliğini sorguluyor. Pepperstone’da kıdemli araştırma stratejisti olan Michael Brown, Euronews’e “Kesin bir politika değişikliği elde edene kadar, kalıcı bir toparlanmaya tam olarak bahse girmezdim” dedi.

Dönüm noktası mı yoksa ölü kedi sıçraması mı? Piyasanın belirsiz geleceği

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Interactive Investor Piyasalar Başkanı Richard Hunter da Brown’ın görüşlerini paylaşarak, yatırımcıların tedirginliğinin ve oynaklığının yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

“Hareketlerin son günlerdeki deneyimlerle karşılaştırıldığında nispeten iyi huylu olduğu, ancak kaputun altında vahşi dalgalanmalar olduğu ve Dow Jones endeksinin şimdiye kadarki en büyük günlük dalgalanmayı kaydettiği görülüyor. Görünüşe göre sosyal medyadan gelen ilk raporlar, tarifelerde bir duraklamanın yakın olduğunu ve bunun piyasaları yükselttiğini, ancak bunun ardından Beyaz Saray’ın olası kazanımları tersine çeviren hızlı bir itirazının geldiğini öne sürdü. Başkan’ın Çin’e karşı tarifeleri daha da artırmakla tehdit ettiği sonraki yorumları, küresel yatırımcıları yüksek alarmda tuttu,” dedi Hunter Euronews’e gönderdiği e-posta notunda.

Ayrıca tahvil ve altın fiyatlarında gün içinde yaşanan düşüşlerin, “yatırımcıların başka yerlerdeki kayıplarını karşılamak için teminat çağrısı fonu bulma ihtiyacından kaynaklandığını” kaydetti.

“Bu tür bir rotasyon daha önce de görüldü ve kendi kendini devam ettiren bir döngü haline gelebilir ve gerekirse küresel piyasalar üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.”

Hunter ayrıca, azalan piyasa düşüşlerinin gerçek bir dönüm noktası mı yoksa klasik bir “ölü kedi sıçraması” mı olduğunu belirlemenin zorluğunu vurguladı.

“Özellikle ABD ticaret seansındaki oynaklık, her ikisinin de mümkün olduğunu gösteriyor, özellikle de daha fazla tarife duyurusu geleceğinden ve bu da duyguyu her iki yönde de hareket ettirebileceğinden. Gerçekten de, birçok yatırımcı -biraz da öfkeyle- bir araya gelerek aşırı piyasa zayıflığına neden olan önceki krizlerin aksine, bu olaylar dizisinin büyük ölçüde tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklandığını belirtti. Bir dereceye kadar, küresel endeksler Başkan’ın insafına kalmış durumda ve ABD’nin misilleme tarifeleri ve giderek daha agresif söylemler açısından deneyimlemeye başladığı artan tepki, başlangıcın sonuna bile yakın değil,” diye uyardı.

Son olarak, günü hafif bir yükselişle tamamlamasına rağmen, Nasdaq bu yıl şimdiye kadar %19,2 düşüşte kaldı ve nispeten yakın zamandaki rekor seviyesinden bu yana %23’lük bir düşüşle ayı piyasası bölgesinde kalmaya devam ediyor; bu da toparlanmanın kısa ömürlü olabileceğine dair bir başka kanıt.

Bu arada, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri yılbaşından bu yana sırasıyla %14 ve %10,8 oranında düştü.

Küresel etki: Emtialar ve ticaret ilişkileri baskı altında

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Analist, Asya piyasalarının ABD ile görüşmelerin başarılı bir şekilde ilerlemesi için devam eden bağımlılığını vurgulayarak, “Bu yükseliş, önümüzdeki günlerde ABD ile yapılacak görüşmelerin bazı tavizlerle sonuçlanacağı umuduna dayanıyor gibi görünüyor. Ekonomi büyük ölçüde ihracata bağımlı ve ABD önemli bir ticaret ortağı.” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Çin de kendi misilleme söylemini artırdı ve Başkan’ın tehditlerine boyun eğme konusunda çok az işaret gösteriyor. Daha önce duyurulan tarifelere ek olarak henüz belirtilmemiş kendi karşı önlemlerini vaat etti, bunun yanında iç ekonomiyi desteklemek için daha fazla devlet teşviki olasılığı da var. Her halükarda, şu anki haliyle sonuç çirkin olacak ve azalan talep potansiyeli genel olarak emtia fiyatlarını etkiledi, petrol gibi ürünler bu yıl zaten %13 düştü.”