ABD-Ukrayna ilişkilerini çevreleyen artan belirsizlik ortamında, Rusya ile üç yıl süren çatışma boyunca kurulan gayrı resmi bağlar, savaştan zarar görmüş ülkeye olan sarsılmaz bağlılığımızı sürdürüyor.

Bu hamleye öncülük eden isim ise efsanevi yatırımcı Warren Buffett’ın oğlu ve Cumhuriyetçi hayırsever Howard G. Buffett. Buffett, Rusya’nın 2022’de gerçekleştirdiği tam kapsamlı işgalden bu yana Ukrayna’ya 18. ziyaretini gerçekleştiriyor.

Bu ziyaret, Başkan Donald Trump liderliğindeki yeni ABD yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasında olası bir geçici ateşkesi araştırdığı bir dönemde gerçekleşiyor ve bu durum ABD’nin ülkeye verdiği desteğin geleceğine gölge düşürüyor.

“Yoldayız”: Buffett’ın Ukrayna’ya milyar dolarlık taahhüdü

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“Yaptığımız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Doğru yoldayız,” dedi Buffett, Associated Press’e, sarsılmaz bağlılığını vurgulayarak. Vakfının bu yıl Ukrayna’ya yaptığı yardımda 1 milyar doları aşma yolunda olduğunu belirtti.

Buffett ayrıca kalıcı bir barış anlaşması ihtimaline dair şüphelerini dile getirerek, bu ihtimalin “imkansız” olduğunu belirtti.

“Putin bunu istemiyor ve buna saygı da göstermeyecek” dedi.

Savaşı bitirmenin kolay bir yolu yok. Bu yüzden, ihtiyacımız olduğu sürece savaşa devam edeceğiz.

Buffett’ın Ukrayna ekonomi bakanıyla ortaklığı

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Associated Press, Cumartesi günü Buffett’ı Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliia Svyrydenko ile birlikte trende yakaladı.

İnsani mayın temizleme konusundaki ortak odakları onları 2023’te bir araya getirdi ve o zamandan beri yakın temaslarını sürdürdüler. Svyrydenko, Buffett’ı “Ukrayna’nın en büyük dostlarından biri” olarak övdü.

Buffett, Ukrayna’nın savaş çabalarını, ister mali yardım yoluyla isterse gönüllü askerlik hizmeti yoluyla olsun, destekleyen ABD’nin her yerinden çok sayıda Amerikalı’nın yanında yer alıyor.

Bu kişiler, ABD’nin Ukrayna’nın son birkaç yılda Rusya’yı yenmesine yeterli katkıyı sağlamadığına inanıyor.

Buffett ve Svyrydenko, ziyaret kapsamında Ukrayna güçlerinin Rusya’nın Kursk bölgesinde toprak kaybetmesinin ardından durumun önemli ölçüde kötüleştiği ülkenin kuzeyindeki Sumy bölgesine de gitti.

Bölgenin büyük bir kısmı gibi kara mayınları için yüksek riskli bir bölgede bulunan Popivka ve Bobryk köylerini ziyaret ettiler. Bölgenin bazı kısımları 2022’de Rus güçleri tarafından işgal edildi ve şu anda potansiyel olarak kirlenmiş olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, çocukların uzun süreli hava saldırısı uyarıları sırasında ders çalıştığı, bodrum katına taşınan yerel bir okulu da ziyaret ederek, savaş bölgesindeki yaşamın gerçeklerine tanık oldular.

İnsani ihtiyaçlara odaklanın: mayın temizleme ve altyapı

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Tarım, altyapı ve mayın temizleme gibi insani ihtiyaçların karşılanmasına odaklanan Buffett’ın vakfı, tam ölçekli işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 800 milyon dolar katkıda bulundu; bu miktarın 175 milyon doları insani mayın temizleme çalışmalarına ayrıldı.

Svyrydenko’nun bakanlığı, Ukrayna’nın insani mayın temizleme altyapısının denetiminden sorumlu olduğundan, iki ülke arasındaki ortaklık hayati önem taşıyor.

Svyrydenko, Buffett için, “400 milyon insanı besleyebilen bir ülkenin tarlalarını temizleyememesi ve mayınlı araziler yüzünden her yıl en az 12 milyar dolar GSYİH kaybetmesi durumunda bunun büyük bir zorluk olduğunu çok iyi anlıyor” dedi ve kara mayını kirliliğinin uzun vadeli etkisine vurgu yaptı.

Savaşın izleri: Kara mayınları ve ekonomik kayıplar

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Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin tarım sektörü, işgal, kara mayınları ve devam eden çatışmalar nedeniyle işgalden bu yana tarım arazilerinin yüzde 20,5’ini kaybetti.

Ukrayna topraklarının 139.000 kilometrekarelik (53.670 mil kare) devasa bir kısmı, yani yaklaşık olarak New York eyaletinin büyüklüğünde bir alan, potansiyel olarak mayınlı arazi olarak değerlendiriliyor.

Bu toprakların üçte ikisi, nesiller boyu Ukraynalıların buğday yetiştirdiği verimli tarım arazilerinden oluşuyor.

Savaşın başlangıcından bu yana mayın kazalarında 335 kişi öldü, 823 kişi yaralandı. Bu durum, savaşın bu ölümcül kalıntılarının ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaklaşık 6,1 milyon insanın kara mayını kirliliği riski altında olduğu düşünülen bölgelerde yaşıyor olması, çatışmanın kalıcı etkilerinin sürekli bir hatırlatıcısı.

ABD içindeki inişli çıkışlı ilişkilere ve artan belirsizliğe rağmen Buffett, birçok ABD’li kanun koyucunun hâlâ özgürlük ve demokrasi ilkelerini savunduğuna ve egemenliği için mücadele eden Ukrayna’yı terk etmeyeceğine inandığını belirtti.

“Sonuç olarak ABD’nin doğru şeyi yapacağını düşünüyorum, ancak bu acı verici bir süreç olabilir ve çok daha fazla Ukraynalı ölebilir” dedi.

Buffett Vakfı, 2023 yılında Ukrayna’ya birkaç partili ABD kongre heyetinin gitmesini finanse etti ve Mayıs ayında başka bir grubu daha getirerek, Amerikalı milletvekilleri arasında durum hakkında daha derin bir anlayış sağlamayı planlıyor.

Vakfının yirmi yıldan fazla süredir çatışma bölgelerinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Buffett, savaşın boyutunu tam olarak kavramak için koşullara bizzat tanıklık etmenin önemini vurguladı.

Özellikle Harkov’dan cephe hattına yakın Borova’ya doğru yaptığı ve Rus saldırıları sonucu yerle bir edilen köylerden geçtiği etkileyici yolculuğunu hatırladı.

Rus güçlerinin sivillere işkence ettiği, tecavüz ettiği ve infaz ettiği iddia edilen Bucha, Borodyanka ve Irpin gibi kasabalarda işlenen vahşetin Ukrayna dışında sıklıkla unutulduğunu da sözlerine ekledi.

İşte bu yüzden ortaya çıkmak önemlidir. Bunu yaşayan insanlardan duymak, gerçekten anlamanın tek yoludur.