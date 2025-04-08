Çin, ABD’ye sert bir uyarıda bulunarak, tarifeleri artırma tehditlerini kınadı ve Washington’ın bu yönde hareket etmesi halinde misillemede bulunacağının sözünü verdi.

Bu tavizsiz duruş, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki süregelen ticaret savaşını yoğunlaştırıyor ve hızlı bir çözüme dair umutları azaltıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü sert ifadelerle yaptığı açıklamada, “ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidi, hata üstüne hatadır ve ABD’nin fahiş fiyat politikası uyguladığını bir kez daha ortaya koymaktadır.” dedi.

ABD kendi yolunda ısrar ederse Çin sonuna kadar savaşacaktır.

Çin’in bu tepkisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e daha önceki vergilerine karşılık misilleme olarak uyguladığı tarifeleri kaldırmadığı takdirde %50 ek ithalat vergisi koyacağına dair sözünden birkaç saat sonra geldi.

Bu sert tepki, Çin’in Trump’ın baskılarına direnmeyi planladığını gösteriyor ve bu da uzun süreli ve zararlı bir çatışma ihtimalini gündeme getiriyor.

“Çin’den gelen söylem güçlü. Trump geri adım atmazsa yatırımcıların iki ülke arasındaki ticaret ayrışmasına hazırlanmaları gerekebilir,” dedi Societe Generale SA’da Çin ekonomisti olan Michelle Lam, küresel ekonomik manzarada önemli bir değişim potansiyeline dikkat çekerek.

Yuan zayıflıyor, hisse senetleri toparlanıyor: Piyasa oynaklığı devam ediyor

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Çin Merkez Bankası’nın para birimi üzerindeki denetimini hafifletmesinin ardından Çin’in yerel yuanı 2023’ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Hong Kong’da listelenen Çin hisse senetlerinin göstergesi pazartesi günü mali krizden bu yana en kötü gününü yaşadıktan sonra yüzde 3,7’ye kadar yükseldi. Bu sırada ülkenin devlet destekli fonları piyasayı destekleme sözü verdi.

Bu oynaklık, ticaret anlaşmazlığı etrafındaki belirsizliği ve bunun Çin ekonomisi üzerindeki potansiyel etkisini vurguluyor.

Çifte vurgu: Trump’ın kümülatif tarife etkisi

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Beyaz Saray yetkilisine göre, Trump’ın son tehdidi, 9 Nisan’da yürürlüğe girecek olan %34’lük “karşılıklı” vergiye ve bu yılın başlarında uygulamaya konulan %20’lik vergiye ek olarak geliyor.

Bu, bu yıl açıklanan kümülatif gümrük vergisini %104’e çıkaracak ve Çin’den ABD’ye gönderilen herhangi bir malın ithalat fiyatını fiilen iki katına çıkaracak. Bu hareketin her iki ekonomi için de önemli sonuçları olması muhtemel.

Çin Ticaret Bakanlığı da açıklamasında anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu. Ancak Trump Pazartesi günü, Pekin’in harekete geçmemesi halinde Çin ile bir toplantı hakkında “tüm görüşmelerin” sonlandırılacağını söyledi ancak bunun için neyin gerekli olduğuna dair ayrıntı vermedi.

Gerilimin tırmanması, yakın gelecekte bir liderlik çağrısı yapılması ihtimalini zayıflatıyor.

Trump, Beyaz Saray’a döndüğünden beri Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmedi. Bu, son 20 yılda bir ABD Başkanı ile Çinli mevkidaşının göreve başladıktan sonra en uzun süre iletişimsiz kalması anlamına geliyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar gergin olduğunu gözler önüne seriyor.

Hafta başında Komünist Parti’nin resmi gazetesi, Pekin’in artık bir anlaşmaya varma konusunda “hayallere kapılmadığını” ilan eden bir yazı yayımladı.

Şi, gümrük vergilerinin geçen yıl Çin’in ekonomik büyümesinin üçte birinden sorumlu olan ihracat sektörüne zarar vermesinin beklendiğini kabul ederek iç tüketimi artırma sözü verdi.

Bloomberg’e göre, Standard Chartered’ın Büyük Çin ve Kuzey Asya Baş Ekonomisti Ding Shuang, Çin’in ABD’den gelecek herhangi bir yeni tarifeye eşdeğer önlemlerle karşılık vereceğini ve ABD’den gelecek herhangi bir yeni verginin Asya ülkesi üzerinde sınırlı bir etki yaratacağını savunuyor.

ABD’nin ek tarifeleri hakkında, “Gümrük tarifelerinin mevcut yaklaşık %65 seviyesinden daha da artırılmasının marjinal etkisi azalacak” dedi.

Çin’in ABD’ye yaptığı ihracatların çoğu zaten etkilendi. Fiyat hassasiyeti olmayan mallar için, ne kadar yüksek olursa olsunlar tarifeler işe yaramayacak.

ABD’nin ‘hegemonyası’: Çin çıkarlarını savunuyor

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ABD’nin son hamlesine yanıt olarak Çin’in Washington Büyükelçiliği, ABD’nin tehdit ve baskılarının “Çin ile ilişki kurmanın doğru yolu olmadığını” ve ülkenin çıkarlarını savunacağını belirtti.

Büyükelçilik sözcüsü Liu Pengyu, “ABD’nin ‘karşılıklılık’ adına attığı hegemonik adım, diğer ülkelerin meşru çıkarları pahasına kendi çıkarlarına hizmet ediyor ve uluslararası kurallardan önce ‘Amerika’yı’ öne çıkarıyor” diyerek Çin’in ekonomik egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi.