Çin’in nadir toprak elementlerindeki hakimiyeti Avrupa’nın yeşil enerji hedeflerini nasıl tehdit ediyor?

Reuters’ın Salı günü bildirdiğine göre, Avrupa, başta önde gelen üretici Çin olmak üzere, düşük maliyetli rekabet nedeniyle, elektrikli araçlar ve rüzgar türbinleri için ihtiyaç duyduğu nadir toprak elementlerinin yalnızca küçük bir kısmını üretebilecek.

Son yıllarda Avrupa ve ABD, nadir toprak elementlerinin üretimi ve işlenmesinde kendi ülkelerindeki kapasitelerini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu stratejik hamle, esas olarak, halihazırda küresel nadir toprak elementleri pazarına hakim olan ve işlenmiş nadir toprak elementlerinin yaklaşık %90’ını elinde bulunduran Çin’e olan bağımlılıklarını azaltma arzusundan kaynaklanıyor.

Bu kritik malzemeler için tek bir kaynağa bağımlılık, tedarik zincirindeki güvenlik açıkları, olası kesintiler ve jeopolitik riskler konusunda endişeleri gündeme getirdi.

Çin’in hakimiyeti ve küresel tedarik endişeleri

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Avrupa ve ABD, yurt içi nadir toprak endüstrilerini genişleterek daha fazla öz yeterlilik ve arz güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Bain’den Laurent Migom’un raporunda şu ifadeler yer aldı:

Bugün Çin’deki bir değer zinciri ile Avrupa’daki potansiyel bir değer zinciri arasında yüzde 20 ila yüzde 40 arasında bir maliyet farkı var.

Migom, Fransa’nın La Rochelle kentinde kimya grubu Solvay’in nadir toprak işleme tesisini genişletmek için düzenlediği etkinlikte, mevcut ortam nedeniyle Avrupa’da yeterli kalıcı mıknatıs üretiminin olmayacağını öngördüklerini belirtti.

Reuters’ın başka bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, bazı durumlarda maliyet farkı daha da açılıyor; Çin ürünleri Avrupa ürünlerinden yüzde 60-70 daha ucuz.

Maliyet eşitsizliği Avrupa ürünlerini tehdit ediyor

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Elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinlerinde bulunan güçlü kalıcı mıknatısların önemli bileşenleri olan nadir toprak oksitlerine yönelik Avrupa Birliği yıllık talebinin önemli bir büyüme yaşayacağı öngörülüyor.

2030 yılına gelindiğinde ise bu talebin %50’ye kadar artarak 30.000 tona ulaşması bekleniyor.

Talepteki bu artışın ekonomik açıdan 1,5 milyar avroyu bulduğu tahmin ediliyor.

Migom’un sunduğu analiz, Avrupa’nın sürdürülebilir enerji ve ulaşım çözümlerine geçişinde nadir toprak oksitlerinin giderek artan önemini vurguluyor.

Gelecekteki talep ve üretim kapasitesi

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Bain’e göre, o tarihe kadar Avrupa’nın üretim kapasitesi 5 bin tonun altında olacak.

Çin’in nadir toprak madenciliği sektöründeki hakimiyeti yadsınamaz; küresel arzın %65’ini temsil ediyor.

Ancak bu durum, dünyanın bu kritik kaynaklar için yalnızca Çin’e bağımlı olduğu anlamına gelmiyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli miktarda nadir toprak cevheri yatakları bulunmaktadır ve bu yatakların birçoğu şu anda aktif olarak geliştirilmektedir.

Nadir toprak madenciliği faaliyetlerinin bu şekilde çeşitlendirilmesi, tedarik zinciri kesintileri ve jeopolitik gerginliklerle ilişkili riskleri azaltma potansiyeline sahiptir ve bu sayede dünya çapındaki endüstriler için bu temel malzemelerin daha istikrarlı ve güvenli bir şekilde tedarik edilmesini sağlar.

Ancak Migom, 2030 yılına kadar üretime başlamayı hedefleyen Çin dışındaki 50 madencilik projesinden sadece 2-5’inin mevcut piyasa koşullarında ekonomik olarak başlatılabileceğini, bunun başlıca nedeninin ise nadir toprak elementlerinin fiyatlarının düşük olması olduğunu belirtti.

Migom, bu projelerle yılda yaklaşık 20 ila 25 bin ton nadir toprak elementi üretileceğini belirtti.

Bu toplamın sadece 6.000 tonu mıknatıs üretimi için gerekli olan özel tip olacaktır.

Geri dönüşümün Avrupa’da nadir toprak elementlerinin tedarikine yardımcı olabileceğini, ancak bunun ancak 2035’ten sonra, geri dönüştürülebilecek yeterli miktarda eski mıknatısın bulunacağını sözlerine ekledi.