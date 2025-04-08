Fitch, devlet tahvillerine rağmen altı Çin bankasının notunu yükseltti

Fitch Ratings, altı büyük Çin bankasının görünümünü Negatif’ten Durağan’a yükseltti. Bu gelişme, egemen borçlara ilişkin daha geniş endişelere rağmen ülkenin finans kuruluşlarına olan güvenin arttığına işaret ediyor.

Revizyon, beş devlet bankası olan Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), Çin İnşaat Bankası (CCB), Çin Bankası (BOC), Çin Tarım Bankası (ABC) ve İletişim Bankası (BOCOM) ile Çin Ticaret Bankası’nı (CMB) kapsıyor.

Bu adım, Çin’in ülke notunun düşürülmesinden kısa bir süre sonra geldi ve bu durum, bireysel banka istikrarı ile daha geniş ekonomik baskılar arasındaki giderek artan ayrışmayı gözler önüne serdi.

Salı günü açıklanan karar, Fitch’in Pekin’in finansal sistemin temel bölümlerini desteklemeye devam edebilecek mali kapasiteye sahip olduğu yönündeki değerlendirmesini yansıtıyor.

Çin, artan borç seviyeleri ve mali açıklarla boğuşurken, kurum, potansiyel bir sermaye artırımı senaryosunda gereken sermayenin, iyileştirilmiş kredi verimliliği ve sistem genelindeki kötü kredilerin çözülmesi nedeniyle azaldığına inanıyor.

Devlet bankaları politikayla destekleniyor

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Fitch’in görünüm değişikliği, kamu bankalarının hükümetin politika hedefleriyle hala yakın bir uyum içinde olduğu görüşünün altını çiziyor.

Çin’in bankacılık varlıklarının büyük bir kısmını elinde bulunduran bu beş büyük kredi kuruluşu, genellikle devletin bir uzantısı olarak görülüyor ve ekonomik teşvik ve altyapı finansmanında merkezi bir rol oynuyor.

Kurum, artan mali açıklar ve artan kamu borcuna rağmen Pekin’in ihtiyaç halinde devreye girebilecek yeterli mali esnekliğe sahip olmaya devam ettiğini kabul etti.

Bu politika desteği, Çin’in bu yılın başlarında aldığı kredi notu indiriminin ardından gelen görünüm revizyonunda kritik bir faktör oldu.

CMB’nin istikrar notu yükseltildi

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Revizyona dahil edilen tek özel banka olan China Merchants Bank da Fitch’in yeniden değerlendirmesinden yararlandı.

Her ne kadar devlete ait olmasa da CMB’nin güçlü bir sermaye tabanı ve muhafazakar bir kredi stratejisi bulunuyor; Fitch, bunun CMB’yi sistemsel finansal şoklara karşı daha az savunmasız kıldığına inanıyor.

Fitch, Çin’in bankacılık sektörüne duyulan güvenin sadece devlet mülkiyetiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda büyük beşliyle birlikte CMB’nin de görünümünü yükselttiğini belirtti.

Kurum, kredi tahsisinde sağlanan iyileştirmelerin ve batık varlıkların çözümüne yönelik daha proaktif bir yaklaşımın sistem genelindeki genel risk seviyelerini azalttığını kaydetti.

Özet riskleri düşüşe neden oluyor

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Görünümdeki iyileşmenin ardındaki temel nedenlerden biri de Fitch’in yeniden sermayelendirme risklerinin azaldığı yönündeki görüşüdür.

Daha önceki değerlendirmelerde, hükümetin bankacılık sistemine önemli miktarda sermaye enjekte etme ihtiyacı duyması ihtimali temel kaygı olarak dile getirilmişti.

Ancak veriler artık büyük kuruluşlar genelinde kredinin daha üretken bir şekilde kullanıldığını ve varlık kalitesinin daha iyi olduğunu gösteriyor.

Bu, büyük Çin bankalarının yüksek riskli gayrimenkul kredilerine olan maruziyetini azaltması ve bunun yerine tüketici finansmanı ve hükümet politikasıyla uyumlu stratejik sektörlere odaklanması eğiliminin ardından geldi.

Kredinin yeniden tahsisi, üst düzey kredi verenler için daha sağlıklı bir bilanço ortamına katkıda bulunuyor gibi görünüyor.