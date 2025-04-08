Janover hissesi yükseldiği kadar hızlı kazanımlarını da kaybedebilir: İşte nedeni

Janover Inc (NASDAQ: JNVR), eski Kraken yöneticilerinin dümeni devralıp Solana’ya yatırım yapma planlarını duyurmasının ardından bu hafta benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadı.

Yazılım hizmeti sunan şirket ayrıca 2025’teki kripto stratejisini yansıtacak şekilde ismini ve borsa kodunu değiştirmeyi planlıyor.

Bir ara JNVR’nin bu hafta yaklaşık 45 dolardan işlem gördüğü görüldü; bu, 4 Nisan’daki fiyatının 10 katından fazla.

Ancak yatırımcılara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor, zira Janover hissesi, elde ettiği büyük kazanımları biriktirdiği kadar hızlı bir şekilde kaybedebilir.

Janover hisse senedi rallisi meme hisse senedi fenomenine benziyor

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Janover hissesinin bu haftaki hızlı yükselişinin büyük kısmı uzun vadeli yatırımcı güveninden ziyade spekülasyondan kaynaklandı.

Bu tür spekülatif balonlar oluştukları anda hızla patladıkları için, sonradan gelenler kayıpların yükünü çekmek zorunda kalıyor.

JNVR’deki yükseliş, şirketin finansallarına dayalı olmadığı için, meme hisse senedi fenomenine bile benzetilebilir.

Ayrıca, benzer bir kripto stratejisi son yıllarda MicroStrategy için oldukça başarılı olsa da, bu durum yatırımcıların Janover’ın Solana’ya yatırım yapma planlarına aynı şekilde tepki vereceği anlamına gelmiyor.

Janover hissesi zirveye kıyasla yaklaşık %20 düştü, bu da son dönemdeki yükselişin klasik bir “şişir ve boşalt” vakası olabileceğini gösteriyor.

JNVR hisseleri aşırı değerli

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Yatırımcılar, Janover hisseleri konusunda da dikkatli olmalı çünkü hisseler yazının yazıldığı tarihte haksız bir primle işlem görüyor.

JNVR’nin şu anda 65’ten fazla bir fiyat-satış oranı var, bu da şirketin henüz karlı bile olmadığı düşünüldüğünde brüt aşırı değerleme olduğunu gösteriyor. SaaS firması 4. çeyrekte yaklaşık yarım milyon dolar kaybetti .

Bu finansal zaaflar kurumsal yatırımcıları Janover hissesine yatırım yapmaktan caydırabilir.

Ayrıca, Nasdaq’ta listelenen firmanın yakın zamanda duyurduğu Solana stratejisi de uygulama riski taşıyor. Yatırımcılar, yeni ekibin keşfedilmemiş topraklarda başarılı bir şekilde yol alabileceğini sorgulayabilir.

Wall Street, Janover Inc’i kapsamıyor

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Yatırımcılar ayrıca Janover hisselerinin Wall Street analistleri tarafından çok fazla takip edilmediğini, dolayısıyla henüz kurumsal yatırımcıların radarında olmadığını da göz önünde bulundurmalı.

Kurumsal sermayenin eksikliği genellikle yüksek oynaklığa ve düşük likiditeye yol açar; bunların ikisi de yüksek riskli yatırımların işaretleridir, özellikle de ortaya çıkan ticaret savaşının olası bir durgunluğa dair korkuları artırdığı şu günlerde.

Daha da önemlisi, JNVR’nin şu anda 3 milyon dolardan az nakiti var ve bu da şirketin yakında yeni sermaye artırmak ve bu süreçte hissedarlarını daha da sulandırmak zorunda kalabileceğini gösteriyor.

Yukarıda belirtilen olumsuzluklara, günümüzün giderek zorlaşan makroekonomik ortamı da eklenince, yatırımcıların zor kazandıkları paralarını daha güvenilir yazılım şirketlerine yatırmalarının daha iyi olabileceği sinyali veriliyor.

Janover hissesinin pasif gelir elde etmek isteyenler için daha cazip görünmesi adına şu anda temettü ödemediğini de belirtelim.