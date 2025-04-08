Japan bankruptcies surge to 11-year high amid economic uncertainty

Japonya’da iflaslar ekonomik belirsizlik nedeniyle 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı

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Written on Apr 8, 2025
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  • Bankruptcies increased by 12% from the previous year.
  • Most industries, except finance and transportation, saw more bankruptcies.
  • Total bankruptcy debt declined due to more small- and mid-sized firms failing.

Kredi araştırma şirketi Tokyo Shoko Research’ün (TSR) Salı günü yayınladığı rapora göre, Japonya’da iflas başvuruları 2024 mali yılında 10.144’e ulaşarak endişe verici 11 yıllık zirveye ulaştı.

İflaslardaki artış, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz artırım takvimine ilişkin artan belirsizliğin ardından ortaya çıkıyor ve bu durum Japon işletmelerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıları artırıyor.

Veriler, Mart ayına kadar geçen 12 ayda iflas sayısının 10.536 başvurunun kaydedildiği 2013 mali yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve bir önceki yıla göre %12’lik bir artışı temsil ettiğini gösteriyor.

TSR’nin analizinde, finans ve ulaştırma sektörleri hariç çoğu sektörde iflasların bir önceki yıla göre arttığı, bunun da ekonomik zorlukların yaygınlığına işaret ettiği belirtildi.

Daha yüksek dosyalama sayılarına rağmen genel borç azaldı

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TSR’ye göre, başvurulardaki artışa rağmen iflaslarda yer alan toplam borç miktarı 2023 mali yılında 2,46 trilyon yenden 2024 mali yılında 2,37 trilyon yene (16,08 milyar $) düştü.

Bu apaçık paradoks, nispeten daha fazla sayıda küçük ve orta ölçekli firmanın iflas ettiğini, bunun da daha fazla başvuru yapılmasına ve genel borç yükünün azalmasına neden olduğunu gösteriyor.

En büyük borçlu, Mitsubishi SpaceJet ticari uçak projesinin sonlandırılmasının ardından geçen yıl 641 milyar yenlik büyük bir borçla tasfiye edilen eski Mitsubishi Aircraft Corp.’du; bu, Japonya’nın havacılık hedeflerine büyük bir darbe indirmişti.

BOJ gözlemi: iflas verileri önemli bir ekonomik gösterge

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İflas verileri, Japonya ekonomisinin genel sağlığını değerlendirmek için BOJ politika yapıcıları tarafından yakından takip edilen temel göstergelerden biridir.

Merkez bankası Başkanı Kazuo Ueda, küçük firmalardakiler de dahil olmak üzere ücret artışlarının devam etmesi ve tüketim odaklı ekonomik büyümenin desteklenmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini belirterek, iflaslardaki mevcut artışın BOJ içinde endişe kaynağı olabileceğini söyledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.

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